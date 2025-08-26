Personnages caricaturaux et moiteur amazonienne, bienvenue chez Frank Herbert

Le point de départ a de quoi séduire : un pilote d’hydravion, une passagère glamour, son fils, un fugitif ambigu, des émeraudes mystérieuses et une traversée en pleine Amazonie, poursuivis par des Indiens. Sur le papier, on imagine un cocktail digne d’Indiana Jones : suspense, exotisme, danger.

Malheureusement, la magie n’opère pas vraiment. Là où Herbert a su, dans Dune, bâtir un univers complexe et crédible, il se perd ici dans une intrigue qui peine à avancer. La tension promise est trop souvent étouffée par des lenteurs narratives et des répétitions qui diluent l’intensité.

Le point qui m’a sans doute le plus déçu : les personnages. Ils sont ultra caricaturaux, figés dans des archétypes sans nuances. Le héros courageux, mais tourmenté, la femme fatale vaguement insupportable, l’enfant témoin silencieux, l’ennemi sournois… Aucun ne sort du cadre attendu et leurs interactions manquent de subtilité et d’originalité.

Là où Herbert excelle habituellement dans les portraits psychologiques complexes, on n’a ici que des silhouettes de roman de gare.

Au fil des chapitres, l’action piétine. On survit, on rame, on lutte contre la nature, mais sans véritable montée en puissance. Le récit se répète, on boucle en permanence sur le même arc narratif. Le souffle d’aventure promis se transforme en lassitude.

Sans entrer dans les détails pour éviter le spoil, la conclusion m’a beaucoup déçue. J’aurais voulu un final à la hauteur de l’ambiance oppressante de la jungle, mais on se retrouve avec une pirouette confuse qui laisse un arrière-goût d’inachevé.

La Chute des anges est une aventure littéraire dérisoire plus qu’un vrai grand roman. Il a l’intérêt d’éclairer le parcours d’Herbert avant Dune et son côté cinématographique pourrait plaire à certains amateurs d’aventures old school.

Il s’adresse selon moi aux inconditionnels de Frank Herbert, curieux de découvrir ses essais de jeunesse, ou aux amateurs de romans d’aventure pulp, qui acceptent des clichés et un rythme un peu daté. Mais si vous cherchez un récit à la hauteur de Dune, riche en psychologie et en enjeux politiques de grande envergure, mieux vaut ne pas vous laisser tromper par la signature de l’auteur.

Par Anne-Charlotte Mariette

