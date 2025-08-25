49.1 ou 49.3 : quand le ciseau budgétaire menace aussi la culture

Lors de sa conférence de presse de rentrée, qui s'est tenue ce 25 août à 16h, François Bayrou a annoncé recourir à l’article 49.1 de la Constitution et solliciter un vote de confiance. Le Premier ministre entend défendre un budget 2026 prévoyant près de 44 milliards € d’économies, annoncé il y a près d'un mois. Ces mesures suscitent des inquiétudes, notamment dans le secteur culturel, déjà confronté à des coupes massives.
Le 25/08/2025 à 18:41 par Hocine Bouhadjera
Publié le :
25/08/2025 à 18:41
Cette conférence de presse n’a ainsi été que la première étape d’une rentrée sous haute tension. François Bayrou est attendu le 8 septembre à l’Assemblée nationale pour solliciter la confiance des députés, lors d’une session extraordinaire.
Une démarche risquée puisqu’il ne dispose pas de majorité, contrairement aux gouvernements qui y avaient auparavant recours. L’opposition s’est rapidement positionnée : le Rassemblement national, par l'entremise de Marine Le Pen, Jordan Bardella ou Laure Lavalette, les Écologistes par la voix de Marine Tondelier, l’Union des droites d’Éric Ciotti, La France insoumise (LFI) et le Parti communiste français (PCF) ont confirmé qu’ils voteraient contre.
Le rapport de force est défavorable : 264 voix opposées sont déjà assurées, contre 210 favorables. Le sort du gouvernement dépendra donc en grande partie des socialistes (66 sièges) et du groupe Liot (23 députés).
François Bayrou a qualifié le moment de « préoccupant et décisif », estimant que la France se trouvait au bord du surendettement. Il a rappelé que la dette nationale avait progressé de 2000 milliards € en vingt ans, à raison de 1000 milliards entre 2005 et 2015 et de 1000 autres milliards entre 2015 et 2025. « Chaque heure de chaque jour et de chaque nuit » ajoute, selon lui, 12 millions € supplémentaires.
L’exercice, annoncé dès le 23 août par Matignon, s’annonçait périlleux. Le chef du gouvernement arrive en effet affaibli par la menace d’une motion de censure et par les appels à bloquer le pays le 10 septembre, désormais portés par Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise. L’opposition de gauche s’est déjà engagée à déposer une motion le 23 septembre, et le Rassemblement national a laissé planer la possibilité d’un vote similaire.
Parmi les économies envisagées, figurent une « année blanche », la spectaculaire suppression de deux jours fériés, une hausse des franchises médicales, et 5,3 milliards € d’économies supplémentaires demandées aux collectivités territoriales. L’objectif est de réduire le déficit public de 5,8 % du PIB en 2024 à 4,6 % en 2026, puis à 3 % en 2029.
Ces annonces interviennent alors que le budget de la Culture a déjà subi une réduction de 150 millions € en 2025. Les collectivités locales ont accusé une perte globale de 2,2 milliards, atteignant parfois 70 % dans certaines régions, comme dans la Vallée de la Loire. Le baromètre 2025 de l’Observatoire des politiques culturelles (214 collectivités interrogées) montre que 47 % d’entre elles ont réduit leurs budgets culturels entre 2024 et 2025, contre 21 % l’année précédente. 26 % annoncent une baisse de 1 à 9,9 %, 14 % entre 10 et 20 %, 7 % au-delà de 20 %. Les départements sont les plus touchés, avec 27 d’entre eux affichant une baisse supérieure à 10 %.
Pour exemples : la région Pays de la Loire a supprimé 10 millions € dans un plan de 100 millions €, le Centre-Val de Loire a réduit de 780 000 €, l’Auvergne-Rhône-Alpes a supprimé 4 millions € à 140 structures entre 2022 et 2024, malgré un budget Culture en hausse de 10,5 % en 2025 (89,2 millions €). Dans le Grand Est, la Collectivité européenne d’Alsace a réduit de 3,29 millions € son budget culture et patrimoine en 2025, entraînant une baisse de 53 % des crédits pour la lecture publique. Dans l’Hérault et en Ille-et-Vilaine, les subventions pour culture, sport et jeunesse ont été divisées par deux.
L’audiovisuel public est également touché par une baisse de 80 millions €, tandis que le Pass Culture et les crédits pour les monuments historiques sont remis en cause.
Parmi les voix qui se sont élevées pour « sanctuariser les budgets culturels », face à un désengagement croissant des pouvoirs publics, les maires socialistes Nicolas Mayer-Rossignol et Michaël Delafosse, qui rappellent notamment que les collectivités assurent près de 70 % du financement public de la culture. Ils ont par ailleurs dénoncé le « silence » de la ministre Rachida Dati, mettant en évidence que le budget du ministère de la Culture ne représente que 0,8 % du budget de l’État. Plusieurs maires (Anne Hidalgo, Johanna Rolland, Nathalie Appéré, Matthieu Klein, etc.) et parlementaires (Patrick Kanner, Fatiha Keloua Hachi, Philippe Brun, etc.) se sont joints à cet appel.
Plus généralement, les nouvelles économies imposées aux collectivités suscitent un tollé. André Laignel (Comité des finances locales) estime que les 5,3 milliards annoncés pourraient atteindre 9 milliards, touchant directement la culture, la ville et le sport. Nicolas Lacroix (ADF) souligne que ces coupes dépassent celles de l’État lui-même (4,8 milliards €). Régions de France rejettent « une variable d’ajustement ». Intercommunalités de France juge l’effort « sans commune mesure ».
En juillet, le gouvernement prévoyait 300 millions € d’aide exceptionnelle aux départements en difficulté, jugés insuffisants face aux 600 millions réclamés. Le gel partiel de TVA (1,2 milliard € en 2025) est reconduit.
Tandis que le premier ministre enchaînera, ces prochains jours, plusieurs rendez-vous - la rentrée de la CFDT mardi, celle du Medef jeudi, puis la Foire de Châlons-en-Champagne le vendredi -, le gouvernement relance les concertations avec les partenaires sociaux sur plusieurs chantiers sensibles : la modernisation du marché du travail, une nouvelle réforme de l’assurance chômage, et la suppression de deux jours fériés.
La ministre du Travail Astrid Panosyan-Bouvet a reçu syndicats et patronat - FO, CFTC, CFDT et Medef -, ce 25 août. Cette troisième concertation s’ajoute aux dossiers déjà ouverts sur l’assurance chômage et la suppression de deux jours fériés. La feuille de route, attendue en septembre, pourrait inclure la monétisation de la cinquième semaine de congés, la lutte contre le temps partiel subi et des assouplissements sur les CDD, l’intérim et les arrêts maladie.
Les syndicats, unis dans un communiqué du 9 août relayé par l'AFP, ont dénoncé les mesures d’économies de François Bayrou, et se réuniront en intersyndicale le 1er septembre pour décider des suites.
Le ministre des Relations avec le Parlement Patrick Mignola a annoncé que les discussions avec les groupes parlementaires se poursuivraient dans les deux semaines à venir. François Bayrou a été soutenu publiquement par Emmanuel Macron, qui a jugé son plan « lucide et courageux ».
Reste en suspens l’éventualité d’un recours au 49.3 pour faire adopter le budget, un outil que François Bayrou dit vouloir éviter...
Photographie : François Bayrou, en 2024 (Ugo Bronszewski, CC BY 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
