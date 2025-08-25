Le vivant nous parle, encore faut-il apprendre à l’écouter

Tout commence lors d’un séjour auprès du peuple Huni Kuin, en Amazonie. Face à un chamane, Sophie Swaton se dit rationnelle, « marxiste, athée, absolument étrangère à la spiritualité ». Pourtant, quelque chose advient. Elle se souvient : « Je le regarde dans les yeux et soudain, dans l’un d’eux, apparaît très nettement l’œil d’un animal. J’étais certaine que c’était l’œil d’un jaguar. » Ce moment de bascule devient un véritable séisme intérieur.

Philosophe aguerrie aux débats de raison, elle se retrouve saisie par une vision qu’elle n’avait ni souhaitée ni recherchée. « La première hypothèse, c’est la folie. Je me dis : tu es en train de perdre pied. »

Entre vertige et quête de sens

Cette « catastrophe intime » dure des mois. Swaton consulte, s’interroge, écarte les diagnostics psychiatriques : pas de psychose, pas de délire. Alors quoi ? « Était-ce une hallucination ? Une capacité extrasensorielle ? Une simple illusion ? »

La philosophe hésite entre incrédulité et effroi. « Je pensais avoir été droguée, je demandais s’il n’y avait pas eu une substance dans les insectes que j’avais mangés… Mais non. Rien de cela. » La seule issue possible : mener l’enquête.

Croiser la philosophie, les neurosciences, la biologie, l’anthropologie. Explorer ce qui échappe aux filets serrés du rationalisme. « Je ne voulais pas abandonner l’hypothèse qu’il y ait une raison. Même si je ne la comprenais pas encore, il fallait que je puisse en rendre compte scientifiquement. »

Un dialogue avec les traditions

Cette enquête la conduit vers d’autres voix. Des thérapeutes, des guérisseurs indonésiens, mais aussi des penseurs occidentaux. Elle revisite la phénoménologie de Merleau-Ponty, relit Bergson, retourne à Socrate et Platon.

« On a oublié que Socrate avait été initié par une femme. Que la philosophie, à l’origine, était aussi un chemin de mystère et non seulement de raison. » Peu à peu, elle fait le lien entre son expérience et les sagesses autochtones.

« Dans ces cultures, ce qui m’arrivait n’avait rien d’anormal. On a tous une connexion avec l’invisible. Ce que j’avais pris pour une pathologie était pour eux une porte ouverte », explique-t-elle.

Voir autrement

Dans son récit, Swaton interroge nos façons de percevoir. « Descartes dit : je pense donc je suis. Mais pour moi, c’est l’inverse : je suis, donc je pense. » Elle insiste sur l’importance d’accueillir les sensations, d’accepter le mystère.

Loin des certitudes d’une science uniquement objectivante, elle plaide pour une posture différente : « Il y a deux manières de se rapporter au monde. La première, prométhéenne, cherche à arracher ses secrets à la nature. L’autre, orphique, consiste à se laisser initier, à écouter, à recevoir. »

À travers ce voyage intérieur, elle retrouve une cohérence : la conscience ne se réduit pas au rationnel. Elle se déploie aussi dans la vibration, l’émotion, l’expérience sensible.

Philosopher avec le jaguar

En confrontant son propre vertige aux traditions oubliées, Sophie Swaton propose une voie singulière : croiser la rigueur philosophique et la reconnaissance de l’invisible. « J’ai compris que nous avons un pied dans le monde visible, un pied dans l’invisible. Toute la difficulté est de circuler entre les deux. »

Ce cheminement la réconcilie avec sa propre discipline : philosopher, c’est redevenir curieux, comme aux premiers temps. « Je ne crois pas ce que je vois. Et pourtant, je l’ai vu. Alors je cherche. Et je continue. »

Tenté ? De fait, L'Oeil du jaguar est moins une leçon qu’une invitation. À ouvrir les yeux – pas seulement ceux qui voient, mais ceux qui sentent, qui entendent, qui pressentent. Bref, un livre à lire non pas pour répondre, mais pour poser de nouvelles questions.

Que surgissent dans son quotidien des phénomènes troublants – expériences paranormales, perceptions hors du champ ordinaire – a de quoi troubler. Rien d’inquiétant sur le plan médical – les médecins l'ont rassurée. Mais plutôt que d’écarter ces signes, l'autrice choisit de les prendre au sérieux. Son enquête la conduit alors vers les savoirs ancestraux de peuples autochtones, où la conscience se vit autrement.

L'oeil du jaguar - Voyage philosophique au coeur de la conscience

Et si la réalité possédait des strates plus profondes, plus foisonnantes que ce que notre regard occidental accepte d’admettre ? N’est-ce pas notre culture, justement, qui nous contraint à n’en saisir qu’une surface polie, comme un simple vernis ? Reste une question, vertigineuse : peut-on apprendre à franchir ces seuils invisibles, à entrouvrir les portes de la perception ?

Dans un monde où tout semble mesuré, quantifié, rationalisé, la voix de Sophie Swaton résonne comme un rappel à l’humilité. « Le vivant nous parle. Encore faut-il apprendre à l’écouter. »

