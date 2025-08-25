Inscription
L'oeil du jaguar - Voyage philosophique au coeur de la conscience

Sophie Swaton, Bambe marc alexandre Oho, Sabah Rahmani, Marc Alexandre Oho Bambe

Sophie Swaton, philosophe spécialiste de philosophie politique et économique, traverse une expérience troublante : des phénomènes paranormaux, des perceptions hors normes… Autant dire que ça ne passe pas inaperçu (même le corps médical la rassure quant à sa santé mentale) – ce qui rend son questionnement d’autant plus fascinant. Plutôt que de refermer la porte, elle choisit de l’entrebâiller.

Elle part alors explorer les cultures autochtones, à la recherche de techniques pour ouvrir les portes de la conscience – comprendre si notre manière occidentale de voir le monde n’est qu’un vernis superficiel, alors qu’il en existerait un autre, plus dense, plus riche, peut‑être plus juste.

Elle interroge la réalité, se demande si elle peut être vécue autrement, si d’autres traditions détiennent des clés permettant d’accéder à des états de conscience plus limpides. Il ne s’agit pas de fuite exotique, mais bien de prise de hauteur philosophique, nourrie par des savoirs ancestraux autant que par une exigence contemporaine.

Ce livre ne se contente pas d’élargir nos horizons : il les fissure (dans le bon sens, hein). Ce qui frappe d’abord, c’est la plongée personnelle de l’autrice, sincère, vivante, parfois saisissante. En mêlant récit intime et questionnements philosophiques, l’auteur(e?) évite l’écueil de l’érudition sterile – au contraire, on sent la chair, la quête intérieure.

Le style est maîtrisé, sensible : ni verbiage, ni sobriété austère. Non, plutôt quelque chose qui « respire »—un souffle de curiosité, d’étonnement, parfois d’émerveillement. On sent le jaguar tapi dans l’ombre, et l’on suit le regard intrigué de l’autrice, cette exploration des possibles, des invisibles. Quelques phrases courtes donnent du rythme (« Et si. Et si… »), suivies de développements plus amples – un ballet de souffle et de pause.

Question rhétorique par-ci, comparaison visuelle par-là (on pense aux peintures rupestres, aux chamans qui regardent autrement la nuit…), tout cela invite le lecteur à s’immerger. On ressort de la lecture avec l’envie de creuser – peut‑être oser revoir ses propres limites de perception.

Seul petit bémol : pour ceux qui attendent des démonstrations strictement argumentées, ce livre peut sembler trop ouvert, trop poétique. Mais c’est précisément là sa force : il ne vend rien, ne tranche pas, il propose et célèbre l’incertitude – parce que penser, c’est marcher dans l’inconnu.

 
 
 

 

 

ActuaLitté

Une michronique de
Nicolas Gary

Publiée le
25/08/2025 à 18:14

L'oeil du jaguar

Sophie Swaton

Paru le 03/09/2025

304 pages

Actes Sud Editions

23,00 €

