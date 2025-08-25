Nick et Charlie : la fin de Heartstopper arrive en film en 2026

Depuis sa première diffusion en avril 2022, Heartstopper est devenue l’une des séries Netflix les plus suivies par la jeune génération. Adaptée des romans graphiques d’Alice Oseman, la fiction met en scène une romance LGBTQ+, des récits d’amitié et des situations inspirées du quotidien adolescent.

Le film est réalisé par Wash Westmoreland. Le scénario est signé Alice Oseman. La production réunit Patrick Walters, Brett Thomas, ainsi que les deux acteurs principaux Joe Locke et Kit Connor, également producteurs exécutifs. Le tournage s’est déroulé en juin et juillet 2025. Netflix a annoncé que la sortie est prévue pour 2026.

Outre Joe Locke et Kit Connor, qui reprennent leurs rôles de Charlie et Nick, une grande partie de la distribution est confirmée : Yasmin Finney (Elle), William Gao (Tao), Jenny Walser (Tori), Corinna Brown (Tara), Kizzy Edgell (Darcy), Tobie Donovan (Isaac), Cormac Hyde-Corrin (Harry), Rhea Norwood (Imogen) ou Nima Taleghani (Mr Farouk).

L’intrigue du film s’inspire directement de la fin du Volume 5 et du futur Volume 6 de la bande dessinée d’Alice Oseman, que l’autrice écrit parallèlement au scénario.

Netflix en a dévoilé le synopsis officiel :

Nick et Charlie sont inséparables, mais alors que Nick s’apprête à partir à l’université et que Charlie découvre une nouvelle indépendance à l’école, la réalité d’une relation à distance commence à peser sur eux. Le doute s’installe et leur relation est confrontée à son plus grand défi à ce jour. Pendant ce temps, leurs amis naviguent eux aussi entre les hauts et les bas de l’amour et de l’amitié, affrontant les défis doux-amers du passage à l’âge adulte et de la transition. Les premiers amours peuvent-ils vraiment durer éternellement ?

Publiée en ligne dès 2016 puis éditée en volumes papier à partir de 2018, en France chez Hachette Romans chez Hachette Children’s Books, l’œuvre retrace la rencontre et l’histoire d’amour entre Charlie Spring et Nick Nelson, deux adolescents aux parcours différents mais complémentaires. En France, la série est publiée depuis 2019 aux éditions Hachette Romans – Collection Graphiques, traduite par Valérie Drouet, et a rencontré un large succès en librairie.

Le succès international de ces albums - près de 380.000 exemplaires vendus pour les cinq premiers volumes, en France, selon Edistat - a conduit Netflix à commander une adaptation télévisée. La série, avec Alice Oseman elle-même au scénario, reprend la progression des albums tout en élargissant le récit aux figures amicales et familiales. Tao, Elle, Tara, Darcy ou Isaac viennent incarner des expériences diverses de l’adolescence et de la découverte de soi. Les thématiques explorées sont celles de l’orientation sexuelle, du harcèlement scolaire, de la transition de genre et des relations amoureuses et amicales.

En Hongrie, la chaîne de librairies Líra Kiskereskedelmi Kft, la deuxième du pays, avait été condamnée en juillet 2023 à une amende d'environ 30.000 € pour avoir vendu le roman graphique Heartstopper d’Alice Oseman au rayon jeunesse sans l’emballer dans un film plastique, conformément à une loi de 2021 interdisant la « promotion de l’homosexualité » auprès des mineurs. La loi impose que ces ouvrages soient vendus sous emballage scellé lorsqu’ils sont accessibles aux moins de 18 ans.

Cette décision, très critiquée, n’a finalement pas abouti à une sanction définitive: la librairie a obtenu gain de cause en février 2024, l’amende étant annulée en raison d’un vice de forme lié à la ponctuation du texte de loi - une virgule omise dans la formulation ayant changé le sens juridique de l’obligation.

Aux États-Unis aussi, Heartstopper a été la cible de restrictions dans plusieurs États. Au Mississippi, une bibliothèque a par exemple déplacé les volumes vers la section adulte après des plaintes les qualifiant de « pornographiques ». En Floride et en Oregon, les ouvrages ont été exclus de bibliothèques scolaires pour leurs thématiques LGBTQ+. Depuis 2021, des contestations similaires se multiplient, illustrant la montée des censures ciblant la littérature jeunesse queer.

