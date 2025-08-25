Un isekai romantique adapté sur petit écran en 2026

L’isekai, ce sous-genre de fantasy désormais incontournable du manga et de l’animation japonaise, continue de se réinventer avec un appétit insatiable. Le dernier en date à franchir le pas de l’adaptation est There Was a Cute Girl in the Hero’s Party so I Tried Confessing (Yuusha Party ni Kawaii Ko ga Ita no de Kokuhaku Shite Mita en japonais), œuvre de Suisei (scénario) et Kairi (dessins). Un premier teaser vidéo vient d’être révélé, offrant aux spectateurs un aperçu de l’univers bigarré attendu pour 2026.

Un amour interdit

Le point de départ de cette histoire est un accident banal, débouchant sur une réincarnation bien moins banale. Youki, le protagoniste, renaît dans un monde de fantasy. Mais contrairement aux conventions du genre, il n’est ni héros flamboyant, ni seigneur démon, mais simple sbire du camp des monstres.

Son destin bascule le jour où le groupe du héros assiège le château du Roi Démon. Après avoir vaincu ses adversaires, Youki n’en retient pourtant qu’une chose : le charme irrésistible de Cecilia, prêtresse lumineuse et membre du groupe ennemi. De là s’engage une quête à la fois romantique et absurde, qui vise à conquérir le cœur d’une humaine, alors que tout les sépare.

Le récit a vu le jour en 2013 sur la plateforme Shōsetsuka ni Narō, avant d’être repris en light novel par les éditions Futabasha. Trois volumes ont été publiés, illustrés par La-na. En 2021, le manga signé Kairi prend le relais, toujours chez Futabasha, et compte aujourd’hui douze tomes au Japon. Sa popularité croissante, alimentée par l’engouement du public pour les récits d’isekai décalés, a conduit à cette adaptation animée.

Un réalisateur familier de l’isekai

Côté production, l’animation est confiée au studio Gekko. À la réalisation, on retrouve Tomonori Mine, déjà remarqué pour Isekai Onsen Paradise. Le scénario sera signé Yukie Sugawara, connue pour avoir contribué à la saga Overlord et au manga Togen Anki.

Mina Osawa officie en character designer, forte de ses expériences sur The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel ou An Archdemon’s Dilemma. La bande-son s’annonce tout aussi soignée : Satoru Kosaki (Les carnets de l'apothicaire) et le collectif MONACA composeront les musiques.

Crédits image : Capture d'écran de la bande annonce

