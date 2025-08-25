Arco, le premier long-métrage très attendu d'Ugo Bienvenu

Natalie Portman fait également partie des coproducteurs du film, par le biais de sa société MountainA, avec le soutien de partenaires comme Netflix et France Télévisions. Réalisé par Ugo Bienvenu au sein de son studio Remember, le film d'animation suivra Iris, une fillette de dix ans, témoin de la chute d’un étrange garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel, Arco.

Originaire d’un futur lointain et utopique où le voyage temporel est une réalité, Arco s’est retrouvé prisonnier du passé. Iris l’accueille et tente par tous les moyens de l’aider à rejoindre son époque. Dévoilé en avant-première lors du Festival de Cannes, Arco avait reçu un accueil largement favorable.

Si ce film marque sa première tentative dans le long format, Ugo Bienvenu avait déjà exploré l’image animée à travers plusieurs courts-métrages (Je t’aime, Une île ou encore L’Entretien coréalisé avec Félix de Givry), des clips (de Jabberwocky, Renart, Antoine Kogut), ainsi qu’une mini-série Marvel consacrée à Ant-Man.

Bédéiste reconnu dans le monde de la science-fiction, il avait décroché le Grand prix de la critique 2020 de l’ACBD Avec Préférence système (Denoël Graphic) et figurait la même année dans la Sélection officielle du Festival d’Angoulême. On lui doit aussi un rôle moteur dans la relance de Métal Hurlant au début des années 2020.

Crédits image : Capture de la bande annonce d'Arco

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com