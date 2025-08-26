Quand l’agenda devient un outil culturel pour les enseignants

Qu’il s’agisse de l’anglais, de l’espagnol, de l’allemand ou des lettres, chaque carnet inscrit le quotidien des professeurs dans un horizon plus vaste, entre repères historiques, littérature et actualité artistique.

Chaque semaine s’ouvre sur une double page structurée autour d’une date anniversaire. Personnalités politiques, écrivains de renom, festivals emblématiques ou encore lieux marquants donnent lieu à de courts articles, enrichis d’anecdotes et assortis d’activités directement exploitables en classe. Ces encadrés transforment l’agenda en passerelle entre organisation et découverte culturelle, offrant aux enseignants une matière vivante à partager avec leurs élèves.

La dimension pratique reste au cœur de l’ouvrage : calendrier annuel, répartition des vacances scolaires selon les zones, emploi du temps à personnaliser, pages de notes, mais aussi espaces dédiés aux évaluations et supports complémentaires à télécharger.

Chaque carnet adopte un format A4, pensé pour laisser une large place à l’écriture, et s’agrémente d’illustrations qui marquent le passage des mois, créant un rythme visuel aussi agréable que fonctionnel.

Avec ces carnets, les Éditions Maison des Langues mettent entre les mains des enseignants bien plus qu’un agenda : un outil hybride, à la fois journal de bord et source d’inspiration pédagogique. Leur richesse de contenus, leur esthétique et leur praticité en font un support apprécié des professeurs, qui y trouvent une ressource précieuse pour rythmer et enrichir leur année scolaire.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com