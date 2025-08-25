Nous vivons dans un grand tas d’ordures laissé par le capitalisme

Sa propre présentation annonce la couleur : Emma Bigé « étudie, écrit, traduit et improvise avec des danses contemporaines expérimentales et des théories transféministes ». En d’autres termes, penser, traduire, danser, militer — chez elle, tout se tient, tout se mélange, dans un élan à la fois rigoureux et joyeusement indiscipliné.

Formée à l’ENS et docteure en philosophie, Bigé a consacré sa thèse aux gestes dansés. Mais pas question pour elle de laisser la théorie en apesanteur : curatrice engagée, elle fait dialoguer art et idées. Elle a par exemple conçu l’exposition-performance Gestes du Contact Improvisation au Musée de la danse de Rennes, autour de cette pratique d’improvisation née dans les années 1970, et orchestré une rétrospective du chorégraphe post-moderne Steve Paxton à Lisbonne.

Un manifeste queer et éco-politique

Son travail philosophique suit la même voie incarnée. Dans Mouvementements. Écopolitiques de la danse (La Découverte, 2023), un essai nourri par la pensée queer, Emma Bigé explore comment nos mouvements les plus ordinaires peuvent devenir des actes de résistance. Elle y propose ni plus ni moins une véritable « politique des gestes dissidents » — manière pour elle de réinventer la philosophie à hauteur de corps et de terrain dissident.

Militante transféministe, Emma Bigé s’investit aussi au croisement des luttes queer et écologistes. Elle l’a démontré en cosignant avec l’historien Clovis Maillet l’ouvrage Écotransféminismes : Pour des écologies transféministes (LLL, 2025).

Repenser nos luttes écologiques

Face à l’urgence écologique et sociale, ce livre-manifeste esquisse une nouvelle alliance entre défense du vivant et libération de genres : il s’agit d’y penser des « écologies transféministes » qui intègrent les vies non normatives et appellent à agir ensemble contre les pollutions et les oppressions qu’elles visent les corps ou la planète. Cette volonté de bousculer les normes traverse également l’activité de traductrice de Bigé : elle contribue à faire connaître en français les voix radicales qui l’inspirent.

On lui doit la traduction de plusieurs auteurices majeures de la pensée queer et féministe — de Donna Haraway à Paul B. Preciado, en passant par Jack Halberstam ou Sara Ahmed. Membre du collectif de rédaction de la revue Multitudes, Emma Bigé pratique et partage une pensée vivante, en prise directe avec le réel.

D’ailleurs, la jeune philosophe ne craint pas de sortir des sentiers battus : installée au bord d’une forêt en Périgord, elle avoue volontiers se rouler par terre dès qu’elle le peut — manière espiègle et assumée de rappeler que la réflexion, chez elle, se nourrit du mouvement et du vivant tout autant que des livres.

La pensée incarnée : écologie et transféminisme dialoguent

Sur scène, Emma Bigé commence par rappeler l’urgence de parler de la manière dont certains discours politiques détournent la notion de nature. Elle note que « les références à la nature sont systématiquement instrumentalisées par les néo-fascismes et les éco-fascismes », que ce soit pour masquer des enjeux sociaux brûlants ou pour servir de prétexte à l’exclusion.

Elle cite à la fois les polémiques hexagonales et des exemples venus d’outre-Atlantique, où la rhétorique réactionnaire se nourrit de ces « évidences » naturalisées, tout en évitant soigneusement les véritables problèmes : pollution massive, permis de polluer, déchets plastiques.

Les gobies, symbole d'une évolution

Pour faire sentir les paradoxes de cette logique, elle convoque une image étonnante : celle des gobies, de petits poissons dits « invasifs », qui prolifèrent dans des milieux saturés de détritus. Or, observe-t-elle, ces environnements pollués favorisent une diversité comportementale, presque transgenre. « Plus ils vivent dans les ordures, plus ils transitionnent, changent de comportement, se réinventent », commente-t-elle, reprenant un exemple du théoricien autochtone M. Murphy.

Mais faut-il vraiment s’en réjouir ? Bigé interroge : n’est-ce pas une diversité imposée par des conditions toxiques ? Une métaphore, dit-elle, qui nous oblige à regarder nos propres existences queer et trans, visibles aujourd’hui au sein d’un monde littéralement saturé par les ordures du capitalisme.

Le propos bifurque ensuite vers son travail théorique. Bigé se présente avec un sourire : « Je suis philosophe de formation, mais je viens aussi de la danse ». Son premier livre explorait déjà les liens entre chorégraphie et écologie, interrogeant ce qu’elle appelle les « chorégraphies du quotidien » qui nous rappellent sans cesse à notre condition d’individus isolés, séparés et commercialisables.

De cette enquête est né un deuxième livre, écrit à quatre mains, initialement intitulé Des poules transgenres, des sorcières et des hackers… rebaptisé finalement Écotransféminisme. Derrière l’ironie du titre, un projet sérieux : « Mettre en lumière le rôle des activismes transféministes dans les luttes écologiques contemporaines. »

L'illusoire écologie de la pureté

La philosophe insiste sur un point central : l’impossibilité d’un horizon purificateur. Elle mobilise des récits de science-fiction pour éclairer son propos, comme la nouvelle d’Ursula K. Le Guin, Ceux qui partent d’Omelas, où l’utopie repose sur la torture cachée d’un enfant. Ou encore les recherches de Max Liboiron, spécialiste de la pollution plastique : il invite à penser les déchets non pas comme une saleté extérieure qu’il suffirait de supprimer, mais comme une « terre » où la vie, parfois, se développe malgré tout.

Elle en tire une leçon : « Les plastiques sont une condition imposée, mais qu’on ne peut pas traiter uniquement sous l’angle de la purification. Il faut en réduire la production, pas nourrir le fantasme de repartir de zéro. »

Cette critique des « écologies de la pureté » revient comme un fil rouge. Dépolluer, explique-t-elle, consiste trop souvent à déplacer le problème vers d’autres territoires, loin des regards occidentaux. D’où son appel à une autre forme de responsabilité : « Considérer les plastiques comme une terre, plutôt que comme un simple déchet, nous oblige à penser des luttes collectives et politiques, pas seulement individuelles. »

Affirmer la créativité du vivant

À la fin, Emma Bigé revient à la question initiale : quelle nature veut-on défendre ? Elle refuse l’idée d’une entité homogène et immuable. Pour elle, la nature, ce n’est pas un musée qu’il faudrait conserver, mais une puissance de création, d’invention et parfois de monstruosité.

« Nous ne sommes pas la nature, nous sommes la nature qui se défend », affirme-t-elle, avant de préciser : défendre la nature ne consiste pas à préserver l’ordre établi, mais à accompagner sa capacité à engendrer du nouveau, à accueillir l’hybride et l’imprévu.

