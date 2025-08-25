1016 jeunes interrogés sur la pratique d’écriture en 2025

L’étude intitulée Les jeunes et l’écriture en 2025 : effets et impacts a été menée de janvier à mai 2025 auprès de 1016 jeunes répartis dans 83 projets d’écriture, organisés au sein de 11 antennes territoriales couvrant 8 régions hexagonales et ultramarines : Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, La Réunion, Martinique, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les ateliers d’écriture sont organisés en partenariat avec des structures issues des champs éducatif, social, médical, culturel et de la jeunesse. Ils sont accueillis dans des écoles, collèges, lycées, missions locales, hôpitaux, foyers d’accueil, établissements pénitentiaires, médiathèques, musées, théâtres, salles de cinéma, centres de loisirs ou maisons de quartier.

Pour les animer, le Labo mobilise des professionnels de l’écriture rémunérés, parmi lesquels des auteurs, romanciers, poètes, scénaristes, journalistes, dramaturges, auteurs de bande dessinée et de manga, illustrateurs, conteurs ou paroliers. D’autres acteurs culturels interviennent ponctuellement, tels que des médiateurs, plasticiens, réalisateurs ou enseignants. Ces intervenants proposent des approches diverses : théâtre, journalisme, poésie, chanson, écriture de l’imaginaire ou du réel, exercices associant écriture et mise en voix, ou écriture et illustration.

Les questionnaires comportaient 17 questions ouvertes ou fermées, à choix unique ou multiple, et ont été administrés en fin de chaque projet. Avec une marge d’erreur estimée à 1,98 %, l’enquête se veut représentative de l’ensemble des publics concernés.

Une pratique encore trop rare

Première observation : près de 62,5 % des participants déclaraient n’avoir jamais écrit de manière créative auparavant, une proportion qui s’élève à 74 % dans le champ social et atteint 88 % chez les jeunes adultes de 20 ans et plus. Cette tendance se retrouve également dans la tranche des 17-19 ans, où ils sont 67 % à n’avoir eu aucune pratique antérieure. L’étude suggère que ces chiffres traduisent moins un choix personnel qu’un déterminisme social lié à l’accès à la culture, et que l’action du Labo vise précisément à lever ce frein.

Au-delà de ce premier constat, l’étude met en évidence des résultats significatifs. Plus de la moitié des jeunes interrogés, soit 53,9 %, souhaitent participer à un nouvel atelier, tandis que seulement 20 % n’en expriment pas le désir. La grande majorité, 80,4 %, affirme avoir pris du plaisir à écrire, malgré le fait que pour beaucoup, il s’agissait d’une première expérience. L’implication dans les ateliers se traduit par des pratiques concrètes : 61,9 % ont participé à une écriture collective, 54,9 % ont pris la parole, 55,9 % ont accordé de l’attention aux productions des autres, et 36,8 % ont prodigué des conseils à leurs pairs. Ces éléments traduisent un climat de confiance, confirmé par 62,3 % des répondants qui disent s’être sentis capables d’exprimer leurs émotions.

Sur le plan des compétences, la moitié des jeunes interrogés évoquent une meilleure structuration de leurs textes. 40 % mettent en avant une capacité accrue à trouver les mots justes pour exprimer leur pensée ou leurs émotions. 28 % établissent un lien entre amélioration en écriture et en lecture, tandis qu’1 sur 10 seulement estime n’avoir rien acquis. L’étude souligne que la durée des ateliers influe directement sur le plaisir ressenti et sur l’acquisition de connaissances : plus le temps consacré à l’écriture est long, plus les jeunes disent en tirer des bénéfices.

Les effets dépassent, selon l'étude, le seul domaine linguistique : près de 78,6 % des participants se disent fiers de leurs productions, et 38,3 % déclarent avoir gagné en confiance en eux, un chiffre qui atteint 69 % chez les plus de 20 ans, principalement issus du champ social. Par ailleurs, plus d’un jeune sur deux, soit 54,7 %, affirme que les ateliers leur ont donné envie de développer leurs pratiques culturelles.

Les réponses aux questions ouvertes traduisent cette ouverture. Certains jeunes évoquent la découverte d’une véritable passion pour l’écriture, qu’ils jugeaient auparavant ennuyeuse. D’autres citent des thématiques comme la fast fashion, le réchauffement climatique ou la montée des eaux, montrant que l’écriture permet aussi de s’approprier des sujets sociétaux.

Beaucoup décrivent l’envie de lire davantage, de découvrir la poésie, le théâtre ou encore de s’initier à la bande dessinée, au cinéma, aux musées ou aux galeries d’art. D’autres encore souhaitent prolonger l’expérience en écrivant des scénarios, des paroles de chanson, ou même des recettes de cuisine.

Le Labo des histoires, créé en 2011, est une association nationale d’intérêt général dédiée à la démocratisation de l’écriture pour les jeunes de 6 à 25 ans. Chaque année, il organise plus de 3000 ateliers d’écriture et touche près de 30.000 participants. Ses projets sont construits avec des partenaires issus des secteurs éducatif, social, culturel et de la jeunesse.

L’association dispose de 12 antennes régionales, en métropole et outre-mer, pour assurer une implantation locale. Les ateliers sont animés par des professionnels de l’écriture rémunérés (romanciers, poètes, journalistes, scénaristes, auteurs de BD, etc.).

D’autres intervenants, comme des plasticiens ou réalisateurs, apportent des approches pluridisciplinaires. Le Labo bénéficie de reconnaissances officielles du Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Il participe à des programmes nationaux, dont l’Été culturel porté par le Ministère de la Culture.

Crédits photo : Pexels

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com