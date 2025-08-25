Le palmier, la faille dans le paradis

Le nouveau roman de Valentine Goby, Le palmier, s’ouvre sur une scène saisissante : un élagage chirurgical, presque sacré, d’un palmier parasité. La scène, magnifiquement composée, donne le ton : nous sommes dans un récit d’enfance, mais une enfance minée par la révélation brutale de la décomposition.

Le texte épouse les perceptions de Vive, une petite fille au regard ultra-sensible, qui scrute son environnement, classe les essences, consigne les mots rares. À travers ce filtre enfantin – à la fois poétique et rigoureux – Goby installe une langue nourrie de sensations, d’images botaniques, de rituels olfactifs. La nature y est à la fois refuge et menace.

Le roman progresse en éclats, en scènes indépendantes reliées par la figure du père, parfumeur absent et fascinant. Il distille les odeurs comme il distille sa présence, toujours entre deux départs, chargé d’essences mais peu apte à affronter les réalités du jardin familial, rongé par les larves invisibles.

L’image du palmier contaminé devient une métaphore puissante : celle d’une enfance qui se délite, d’un monde adulte défaillant, d’un imaginaire abîmé. Goby excelle à faire sentir cette fragilité. Pourtant, le roman, saturé de vocabulaire technique, d’odeurs et de métaphores, peine parfois à respirer. À force de capter l’infime, il se fragmente et perd par endroits en intensité dramatique.

Reste un livre habité par une attention rare au vivant et à l’éveil sensoriel. Le palmier impressionne par sa densité, sa précision, son regard inquiet sur ce qui, autour et en soi, commence à mourir en silence.

