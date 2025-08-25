Un fou sans Dieu, un pape en voyage : Javier Cercas en terrain mystique

Que fait un athée impénitent, rationaliste jusqu’à la moelle, dans un avion en route pour Oulan-Bator aux côtés du pape François ? Il accepte, contre toute attente, d’écrire un livre sur ce dernier. Le Fou de Dieu au bout du monde n’est pas un roman, pas vraiment un essai non plus, mais une sorte de confession à voix haute, intime et grinçante. À travers ce journal d’un écrivain embarqué dans une aventure spirituelle malgré lui, Javier Cercas interroge avec ténacité ce que l’on croit, ce que l’on transmet, ce que l’on trahit.

L’exercice est subtil : ne pas flatter, ne pas trahir. Refuser la propagande tout en affrontant sa propre ambiguïté. L’auteur affirme ne pas vouloir « blanchir » l’Église. Et pourtant, c’est bien le regard d’un fils du catholicisme, blessé par la perte de la foi, qui observe avec mélancolie les gestes d’un pape aux antipodes des fastes vaticans. Ce qui le touche chez François ? Sa cohérence. Le refus des centres, l’appel aux périphéries, la fraternité vécue plutôt que prêchée.

Mais la quête de Cercas ne se limite pas à la figure papale. Elle est d’abord personnelle : une mère croyante, un père mort, une question simple à poser au pape — « la reverra-t-elle ? » — et une angoisse tapie dans la gorge, sphère d’absence nommée Dieu. De cette tension naît un livre aussi désenchanté qu’inspiré, où l’on croise Bach, Unamuno, Chesterton, et les maristes de l’enfance.

Le récit aurait pu sombrer dans le bavardage ou la complaisance intellectuelle. Il évite l’un et l’autre. Cercas écrit comme il enquête : en refusant de trancher trop vite. Son style, nerveux et ironique, désamorce toute solennité.

On y sent une urgence, un besoin d’élucidation sincère. Ce texte hybride, parfois inégal dans sa construction, a le mérite rare de ne pas chercher à plaire. Il interroge, irrite, parfois émeut — et c’est déjà beaucoup.

En librairie le 3 septembre.

Par Victor De Sepausy

