À Remiremont, des romans d'occasion, du thé et des chats à adopter

À Remiremont, l’enseigne d’une ancienne agence de voyages s’apprête à changer de destination. Fini les brochures de séjours balnéaires et les affiches de croisières : à partir d’octobre, on y trouvera des romans d’occasion, des aquarelles, des tasses remplies de thé… et quelques pensionnaires à quatre pattes.

Ici, l’hôte a quatre pattes

Une librairie-salon de thé-galerie d’art, avec en prime des chats à adopter, tel est le pari, audacieux et un peu fou, de Mylène, habitante de la ville et présidente de la toute jeune association Pattes et Pages. « J’ai toujours aimé les chats. Ils sont indépendants, élégants, câlins… Pour moi, c’est ce qu’il y a de plus beau comme animal », confie-t-elle à ActuaLitté.

Le local de 70 m², situé 5 place de Mesdames, repeint d’un rose poudré qu’elle décrit comme « doux et chaleureux », est en pleine transformation. Les murs accueilleront bientôt les œuvres d’artistes locaux, les étagères regorgeront de livres donnés par les habitants, et dans une pièce attenante de 17 m², les félins disposeront d’un espace rien qu’à eux, avec arbres à chats et jeux.

« Le chat sera chez lui, et le client chez le chat. Ces derniers pourront venir à la rencontre du public s’ils le souhaitent, mais aussi se retrancher dans leur espace privé », précise la fondatrice de Pattes et Pages.

Devanture en plein aménagement

« Si tu attends, tu ne feras rien »

L’histoire de ce lieu singulier trouve son origine dans une conversation familiale. « Je disais souvent à ma fille que si je gagnais au loto, j’ouvrirais un lieu de refuge pour chats. Un jour, elle m’a dit : si tu attends de gagner au loto pour réaliser tes rêves, tu ne feras jamais rien. Alors j’ai décidé de faire avec mes moyens. »

Encouragée par ses proches, la Romarimontaine affine son projet. Au départ, c’était un simple café avec des chats. Mais cette idée, d'autres l'ont concrétisé, comme Solène Chavanne et ses librairies Mon Chat Pitre. Puis est venue l’envie d’y mêler ses autres passions : la lecture, l’art, et provoquer des rencontres.

Remiremont, petite ville des Vosges de 7000 habitants, ne manquait pas de dynamisme — les rues sont vivantes, et il y a du passage. Mais, selon elle, « il n’y avait rien comme lieu accueillant, le dimanche après-midi par exemple, pour venir boire un verre, lire, caresser les chats ».

« Transmettre l’amour de la lecture »

Le choix du livre d’occasion s’est imposé naturellement. « J’adore lire, mais ce n’est pas donné : le moindre poche coûte au moins huit euros », glisse-t-elle. Rapidement, elle sollicite son entourage, publie une annonce sur Leboncoin, et les dons affluent. Romans contemporains, classiques, historiques… « Les gens donnent facilement leurs livres. » Un rayon mangas et BD devrait également voir le jour, même si les dons sont encore plus difficiles à obtenir, pour attirer les plus jeunes lecteurs.

Pour Mylène, cette démarche s’inscrit dans une logique de recyclage et de circuit court : « Je ne jette jamais mes livres. Les faire circuler, c’est transmettre la connaissance et l’amour de la lecture, sans que le prix soit un obstacle. »

Coin lecture en plein aménagement

Des félins choisis avec soin

Les pensionnaires félins, eux, ne seront pas choisis au hasard. « Nous accueillerons surtout des chats adultes ou seniors, qui trouvent plus difficilement une famille que les chatons », explique la responsable de l’association.

Ces animaux, confiés par l’association Chat sans famille de Nelly Cottet, répondent tout de même à quelques critères, parmi lesquels un impératif de sociabilité et d’habitude à l’humain. Trois ou quatre félins viendront inaugurer l’aventure, avec rotation au fil des adoptions. « Le but est de provoquer des coups de cœur entre les visiteurs et les animaux, pour que ça tourne régulièrement. »

Pour mener à bien son entreprise, la fondatrice s’appuie sur une équipe de bénévoles, recrutés via la plateforme Jeveuxaider.gouv. « J’ai rencontré des personnes de tous âges, y compris des mineurs, venues aider aux travaux ou prêtes à accueillir le public. C’est intergénérationnel, et j’espère que la clientèle le sera aussi. »

Mettre du beurre dans les croquettes

L’association Pattes et Pages fonctionnera par dons, mais aussi, et « essentiellement », grâce aux revenus générés par la vente de boissons, de livres et par un pourcentage prélevé sur les ventes d’œuvres exposées.

Et de ce côté, les candidats ne manquent pas. « Des aquarelles, des peintures, de la photo, du tournage sur bois, de la sculpture sur pierre, de la mosaïque… Les artistes locaux sont là, et je veux privilégier tout ce qui est fait ici. »

Une autre forme de voyage

Le projet associatif poursuit un unique but : « créer une rencontre ». Entre les habitants. Entre les chats. Entre les hommes et les animaux. Et avec la l’art, sous toutes ses formes, y compris littéraire. Une campagne de financement participatif a été lancée sur Ulule, accessible en cliquant ici, pour financer les aménagements nécessaires au bien-être des boules de poils : nourriture, arbres à chats, gamelles...

La suite des aventures est à suivre sur l’Instagram de la librairie, qui offrira une belle vitrine pour chacun de ses pensionnaires à quatre pattes. Qu’il s’agisse de trouver un nouveau compagnon, ou de plonger dans un nouveau monde imaginaire, les habitants de Remiremont trouveront bientôt une autre forme de voyage.

Crédits image : Image d'illustration, la devanture étant en plein aménagement, par Josh Antonio, sous licence CC BY-SA 2.0

Par Louella Boulland

Par Louella Boulland