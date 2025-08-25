JEP 2025 : la Bibliothèque Humaniste révèle ses coulisses et ses manuscrits

Véritable joyau de la Renaissance, la Bibliothèque Humaniste sera l’un des points centraux de l’événement. Elle déploie un programme mêlant histoire, manuscrits anciens, ateliers participatifs et expositions. Les visiteurs pourront ainsi :

Suivre des visites guidées des expositions permanente et temporaire, dont 1939-1945 : Mémoires de guerre, qui interroge la mémoire à travers les collections.

Accéder de façon exceptionnelle aux réserves habituellement fermées au public.

Découvrir des livres anciens consacrés à l’architecture, spécialement sortis des collections.

Participer à des ateliers de calligraphie ou à une fresque collective imaginant un Sélestat rêvé, en écho entre patrimoine et création contemporaine.

Assister à des projections inédites sur les chantiers de restauration de l’église Saint-Georges, mettant en lumière les savoir-faire actuels.

Bibliothèque Humaniste

Un centre historique à ciel ouvert

Le patrimoine de Sélestat se dévoilera également dans toute la ville, avec un ensemble de visites libres et guidées :

Découverte des églises Sainte-Foy et Saint-Georges, chefs-d’œuvre romans et gothiques, remarquables par leurs vitraux du XVe siècle et leurs dalles iconographiées.

Accès libre à l’Hôtel d’Ebersmunster et à ses décors sculptés, témoin de la Renaissance.

Visites guidées thématiques autour du centre historique, des maisons à pans de bois, de l’architecture gothique, des corporations, du Sélestat défensif ou encore de l’évolution stylistique du roman vers le gothique.

Patrimoine conté et ateliers pour petits et grands

Un volet familial ponctuera la programmation :

Deux visites contées en costume, l’une autour du Moyen Âge, l’autre de la Renaissance, inviteront à une immersion sensorielle et narrative. Des ateliers créatifs permettront aux enfants de dessiner, écrire et imaginer une autre ville, croisant architecture, récit et imaginaire.

Outre les découvertes patrimoniales, l’événement valorisera une approche vivante et interactive :

Des visites inédites, comme celle de la sous-préfecture (Villa Franck), guidée en présence du sous-préfet.

Des rencontres, animations, conseils en réhabilitation et échanges avec des experts du patrimoine.

Le parvis de la Bibliothèque, point de ralliement

La place Maurice Kubler, devant la Bibliothèque Humaniste, constituera le centre névralgique du week-end, lieu de départ de la majorité des visites et animations. Le dimanche après-midi, le centre-ville sera par ailleurs piétonnisé, offrant aux habitants et aux visiteurs la liberté de déambuler à travers ce musée à ciel ouvert.

Ci-dessous, le programme complet :

