Six écrivains réunis au Festival du livre du Haut Quercy 2025

Dans le Haut-Quercy, la rentrée littéraire s’annonce festive. Du 12 au 14 septembre, la huitième édition du festival Lectures déploiera son programme dans les villages de Martel, Lacave, Meyronne et Creysse. Trois jours de célébration littéraire, dans un endroit où se croisent romanciers confirmés et nouvelles voix.

Le coup d’envoi sera donné le vendredi 12 septembre au Palais de la Raymondie, à Martel. Après l’inauguration, le public retrouvera Séverine Chevalier pour un échange autour de Théorie de la disparition, publié à La Manufacture de livres, avec une lecture assurée par Laurence Cordier. La soirée se prolongera autour d’un buffet, manière de placer l’événement sous le signe du partage et de la convivialité.

La ruée vers l'or de Bénédicte Dupré La Tour

Le samedi s’ouvrira sur une exploration historique. À la Maison Lachièze, à Martel, Bénédicte Dupré La Tour présentera Terres promises, paru chez Le Panseur, dont des extraits seront lus par Laura Guitteny. L’après-midi transportera les festivaliers à Lacave, où Claro évoquera son ouvrage Des milliers de ronds dans l’eau, publié chez Actes Sud, accompagné de la voix de Florian Choquart.

Quelques kilomètres plus loin, les jardins de l’ancien couvent de Meyronne accueilleront deux rendez-vous. David Naïm viendra d’abord présenter L’Ombre pâle, édité par L’Antilope. Puis, en fin de journée, Bérénice Pichat échangera autour de La Petite Bonne, publié aux éditions Les Avrils, avec des lectures à deux voix par Laura Guitteny et Laurence Cordier.

Pourquoi écrivez-vous ?

Le dimanche réunira l’ensemble des invités autour d’une question qui traverse toute la création littéraire. Sous la halle de Martel, une table ronde rassemblera les six auteurs du festival pour répondre à la question suivante : Pourquoi écrivez-vous ?, suivie d’une séance de dédicaces.

La journée se poursuivra au Domaine du Bougayrou, où les festivaliers partageront un pique-nique ponctué de musique par le duo Emosa. Enfin, pour clore cette édition, Jean-Louis Ezine présentera La Chaise, publié chez Gallimard.

Le programme complet de ces journées littéraires, et toutes les informations complémentaires sont disponibles sur le site de Désir de Livres.

Crédits image : © Lectures, le Festival du livre du Haut-Quercy

