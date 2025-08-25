Le concours de pêche : Loris Chavanette nous hameçonne avec un petit chef-d’œuvre

Alors, quand j’ai vu qu’il sortait un roman pour la rentrée littéraire, je me suis dit : « voyons voir ». Après tout, je partais en vacances et c’est à peu près le seul moment où je lis des romans. Grand bien m’en a pris : c’est un petit chef-d’œuvre !

Le concours de pêche est un roman d’une grande richesse. On y trouve une très belle qualité d’écriture, des dialogues savoureux, de l’humour, des drames, des descriptions précises d’un cadre de vie sétois, des chamailleries, de la gouaille, des bons copains, des vrais amis, de l’amour… et des échos à Hemingway, Giono, Pagnol, Brassens…

Qu’il est bon que ce ne soit pas encore un de ces romans sans dialogues, où le narrateur/auteur déroule son récit en se regardant le nombril et où il proclame qu’il est de mauvais goût d’être heureux ! Alexandre, notre héros, semble pourtant inapte au bonheur. Depuis la disparition de son père en mer, alors qu’il n’était qu’un enfant, il vit comme en décalage avec le monde. Même lorsque sa fiancée le quitte, on a l’impression qu’il « pleure » davantage sur lui-même que sur la trahison.

Ce départ devient presque un prétexte à son laisser-aller. Sa mère, chez qui notre grand garçon est retourné vivre, l’aime de tout son cœur mais le pousse à passer l’été à Sète, dans l’appartement familial. Elle espère que le retour à sa ville natale lui fera du bien.

C’est là-bas, un matin encore un peu alcoolisé, qu’Alexandre, pris d’une envie pressante, pense pouvoir se soulager discrètement dans le canal… sans imaginer qu’il va tomber sur une bande de pêcheurs hauts en couleur. Des gars bourrus, vantards, qui aboient plus fort qu’ils ne mordent, et parmi eux, l’Ancien, un vieux sans-abri moqué par tous, qui va miser un mystérieux briquet en or lors d’un concours de pêche improvisé. Deux solitudes vont alors se croiser.

Comment Alexandre se retrouve embarqué dans cette histoire, je vous laisse le découvrir. Mais je vous garantis des rires, de l’émotion, du suspense — la dorade y est pour quelque chose ! — et surtout un excellent moment de lecture.

Ne passez pas à côté de ce livre qui fait un bien fou. Pour ma part, c’est mon coup de cœur de cette rentrée littéraire ! Et souvenez-vous bien : « tout ce qui ne dépend pas de nous ne dépend pas de nous ».

Par Audrey Le Roy

