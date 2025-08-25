Le couple de détective d'Agatha Christie de retour sur le petit écran

Le récit suivra un duo aussi amoureux l'un de l'autre que des énigmes policières. Tommy (Josh Dylan), écrivain de polars méticuleux mais désabusé, retrouve goût à la vie au contact de Tuppence (Antonia Thomas), actrice intrépide et déterminée. Imelda Staunton interprétera Tante Ada, ancienne détective privée au regard acéré, qui garde toujours une longueur d’avance.

La série est écrite et produite par Phoebe Eclair-Powell, avec la société Lookout Point (BBC Studios) et Agatha Christie Limited à la production. Fergus O’Brien réalisera les quatre premiers épisodes, suivi d’Ellie Heydon pour les deux derniers. Il s'agira de la première apparition du couple de détectives amateurs depuis la série Associés contre le crime, diffusée en 2015 sur BBC One avec David Walliams et Jessica Raine.

En France, trois films de Pascal Thomas ont donné vie aux aventures de Tommy, rebaptisé Bélisaire pour l'occasion, et Tuppence, qui y est appelée par son vrai prénom, Prudence : Mon petit doigt m'a dit..., Le crime est notre affaire et Associés contre le crime. Diffusées entre 2005 et 2012, ils mettaient à l'affiche André Dussollier et Catherine Frot.

Un mélange de têtes nouvelles et plus anciennes

Antonia Thomas, figure montante du petit écran, s'est révélée dans The Good Doctor avant d'être à l'affiche de Small Axe ou encore Misfits. Josh Dylan, déjà connu pour Mamma Mia 2 et Noughts + Crosses, poursuit sa carrière entre cinéma et télévision. Quant à Imelda Staunton, nommée aux Oscars pour Vera Drake et récompensée pour de nombreux rôles au théâtre, elle est un visage familier pour le grand public. Elle a notamment brillé dans des adaptations à succès comme Harry Potter, Paddington ou encore Downton Abbey.

Ces dernières années, l’univers d’Agatha Christie a connu un véritable renouveau sur petit et grand écran, notamment en Grande Bretagne. En décembre 2023, la mini‑série Murder Is Easy, adaptation du roman de 1939, Un meurtre est-il facile ? (trad. Michel Le Houbie), a été diffusée sur BBC One et iPlayer avant d’être accessible à l’international via BritBox. ; on y suit la quête du personnage central, un attaché nigérian, confronté à une série de décès mystérieux dans un village anglais, incarné par David Jonsson et Penelope Wilton.

Au printemps 2025, la première saison de Towards Zero, adaptation de L'heure zéro (trad. Jean-Marc Mendel), réalisée par Sam Yates et écrite par Rachel Bennette était diffusée sur BBC One. Par ailleurs, au cinéma, après Le Crime de l'Orient-Express en 2017 et Mort sur le Nil en 2022, Kenneth Branagh a bouclé en 2023 sa trilogie consacrée à Hercule Poirot avec Mystère à Venise. Trois volets qui ont récolté près de 600 millions $ (environ 510 millions €) au box-office, confirmant l'attrait du public pour les énigmes policières d'Agatha Christie.

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com