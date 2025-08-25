Romanciers vingtenaires : décompte et analyse d’une génération qui écrit tôt, qui écrit fort

Les thèmes qui dominent

Le socle intime : familles fracturées, transmissions incertaines. La famille est le fil rouge de la majorité de ces premiers romans. Ils ou elles en parlent, parfois frontalement, parfois en creux. Dans De minuit à minuit, Sara Mychkine fait dialoguer une mère et sa fille : « Dans ma chute, c’est ton envol que j’ai cherché », un texte décrit comme « très puissant et déchirant qui se lit le cœur serré ».

Alice Renard, avec La colline aux abricotiers, raconte une enfance minée par les non-dits. Emma Doude Van Troostwijk, dans Les méduses n’ont pas d’oreilles, explore la surdité et les liens maternels. Line Papin poursuit la quête des racines et du départ. Et David Fortems, dans Louis veut partir, résume d’une phrase ce drame intime et social : « l’absence tragique de communication au sein d’une famille et le caractère implacable du déterminisme social ».

Identité et appartenance

La plupart abordent de front les questions de religion, de genre, de banlieue, de double culture. Fatima Daas en donne l’exemple le plus radical avec La Petite Dernière : « Elle s’appelle Fatima. Elle est musulmane, croyante, pratiquante. Elle s’appelle Fatima. Elle est homosexuelle. »

Les blogueurs parlent d’un récit « hypnotique », porté par une écriture scandée qui impose son rythme. Salma El Moumni (Adieu Tanger) dit l’exil intérieur et la double appartenance. Nathan Devers interroge sa judéité et sa quête spirituelle. Ruben Barrouk explore une identité queer dans un style cru, parfois brutal, mais toujours poétique. Au fond, tous racontent la même tension : comment habiter ses racines sans étouffer ses expériences personnelles.

Le social concret : travail et institutions

Plus d’un sur deux ancre son récit dans le travail précaire ou l’école vécue comme champ de bataille. Claire Baglin, avec En salle, transforme son emploi de fast-food en roman coup-de-poing : « Un travail aliénant où l’employé n’a aucune autonomie, où chacun est interchangeable. » Les critiques saluent « une précision presque chirurgicale et sans pathos », dans la lignée de Kaplan ou Linhart.

Arthur Nesnidal, dans La Purge, plonge au cœur des classes préparatoires : « Face au bachotage harassant… la révolte gronde dans l’esprit du jeune homme. » Shane Haddad (Toni tout court) signe une chronique générationnelle sur la précarité du passage à l’âge adulte. Perrine Tripier (Les guerres précieuses) choisit, elle, une langue nerveuse pour dire la fragilité des existences adolescentes.

Exil, violence et révolte

Nombreux sont ceux qui écrivent la violence, la drogue ou l’inceste, souvent transfigurés par la poésie. Sara Mychkine en a fait la matière de son poème narratif. La révolte politique traverse presque un texte sur deux. Tom Connan, avec Radical, confronte la jeunesse à la montée de l’extrême droite.

L’exil, enfin, structure 39 récits. Ulrich Cabrel et Étienne Longueville racontent dans Boza ! « l’odyssée d’un adolescent camerounais vers l’Europe ». Diary Sow, dans Je pars, illustre « la tension entre réussite scolaire et désir de fuite ». Aura Xilonen, avec Gabacho, mêle gouaille et argot pour dire la marginalité d’un exilé.

Des formes plurielles

L’économie et le dépouillement. Certains optent pour l’‘écriture blanche’, minimaliste, presque clinique. Claire Baglin en est l’exemple le plus frappant : « une écriture sans gras, toute d’élimination et de nerfs », notent les critiques, une prose sèche qui épouse les gestes répétitifs du travail sans lyrisme. Le poème narratif.

D’autres s’aventurent du côté de la poésie ou du vers libre. Sara Mychkine en est la figure la plus commentée : « un texte très puissant et déchirant », lit-on dans les avis. La même pulsion lyrique traverse d’autres jeunes auteurs, qui transforment la violence vécue en cantilènes.

L’oralité scandée

Une trentaine privilégient l’oralité, la scansion, le monologue. Fatima Daas impose un style incantatoire proche du slam, décrit comme « un monologue hypnotique qui capte l’attention dès la première page ». David Fortems et Aura Xilonen, eux, hybrident gouaille, argot et poésie pour faire entendre des voix populaires.

Des tonalités sombres et expérimentales

Beaucoup installent des climats sombres, glacés, dérangeants. Vincent Delareux (Le cas Victor Sommer, Les pyromanes) signe des romans « froids et dérangeants, où chaque phrase avance comme un couperet ».

Basile Galais (Les sables) déploie un roman-monde ample et apocalyptique. D’autres jouent la carte de la fragmentation (15 sur 93), comme Perrine Tripier, qui multiplie chapitres courts et récits mosaïques.

Une génération en quête de voix

Écrire tôt, écrire fort : c’est le geste commun. Claire Baglin fait d’un job de fast-food un roman. Sara Mychkine revisite une enfance fracturée. Diary Sow raconte la fuite d’une étudiante. La liste s’allonge : Alice Renard part d’une enfance silencieuse, Shane Haddad d’un quotidien précaire, Salma El Moumni d’un exil intime.

Ces jeunes écrivains revendiquent des filiations — Kaplan, Linhart, Ernaux, Despentes — mais les actualisent dans des formes neuves. L’intime et le politique se croisent sans cesse : la famille devient un laboratoire social, la prépa un lieu de domination, l’exil une métaphore collective. Un avis résume bien l’enjeu : « ces romans transforment des expériences singulières en critique sociale » et font de la première personne « un outil pour rendre audible une génération ».

Conclusion

Une génération désenchantée ? Sans doute, tant leurs textes disent la précarité et la désillusion. Urgente ? Assurément, puisque tous publient tôt, parfois à peine sortis de l’adolescence. Brillante mais fragile ?

C’est ce que montrent les chiffres, et surtout les voix : lucides, inventives, mais toujours au bord de la faille. Dans dix ans, ils ou elles pourraient bien forcer la littérature française à devenir plus directe, plus sociale, plus diverse qu’elle ne l’a jamais été.

