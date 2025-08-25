Ethel Aden et la musique… rien que la musique ?

Ethel Aden est pianiste. Dotée d’un talent indéniable, acclamée par la foule à chaque représentation, elle semble n’avoir connu que les touches noires et blanches du clavier. La musique est une évidence, un langage qu’elle parle avec la plus grande aise – aussi naturellement qu’elle respire. Après des décennies de concerts et de tournées, une chose est certaine : elle abhorre les répétitions.
Le 25/08/2025 à 10:53 par Valentine Costantini
Publié le :
25/08/2025 à 10:53
Chaque matin, elle se lève et, une fois changée, se place face à son piano. Inévitablement. Encore et encore et encore, jouer, trouver l'intonation parfaite, le rythme, rebondir au moment propice. L’exactitude n’est pas une option. Depuis tout ce temps à vivre uniquement entourée de musique, elle le sait plus que quiconque. Elle ne connaît que ça, quoiqu’elle ne peut pas aisément déterminer comment tout a commencé…
Elle ne s’est jamais demandé ce qu’elle aurait pu faire d’autre. Ses commencements lui échappent. La rencontre avec cet instrument tient au hasard peut-être. Ou à l’amour pour sa mère, à l’amour tout court. Comme une réponse à ce “tu honoreras ton père et ta mère”. Il faut bien faire quelque chose de cette vie qui nous est donnée.
Elle était une enfant douée, et le don oblige.
Douée, elle l’est non seulement par ce talent inné qui a émergé dans sa jeunesse, mais aussi par sa féroce capacité de discipline. Aujourd’hui, elle a une carrière brillante. Une carrière qui vaut de l’or, tout comme ses mains – chaque doigt est assuré, surtout les pouces et les index, les auriculaires n’en valant pas autant puisqu’elle réussirait certainement à jouer sans eux. C’est Pierre, son assistant, qui a tenu à cette assurance digne des plus grands chirurgiens.
Car Pierre pense à tout et s’occupe de Ethel avec la plus grande attention : pas plus de deux cafés par jour pour lui éviter des tremblements, un taxi qui la mène à ses répétitions pour systématiquement y arriver à l’heure… De quoi rendre la pianiste folle, elle qui a si peu de liberté. Au point de s’échapper, le soir, à vélo ; moment suspendu, d’euphorie, où tout peut arriver. Des échappatoires brefs, dont la force l’étonne encore.
Au fil des pages, une évidence : notre narratrice, bien qu’adulte désormais, est encore coincée dans une semi torpeur propre à l’enfance. Cet état, surprenant au départ, s’explique certainement par l’omniprésence de la figure maternelle. « Avec sa mère près d'elle toujours. Et ce désir de la satisfaire. » Une mère clairement ambitieuse, stricte, tout aussi exigeante. Une mère qui a pris tour à tour le rôle de professeure, de mentor, de manageuse. Une mère qui, peut-être, n’a pas su être la plus tendre, la plus ouverte à l’exploration d’autres possibles que la musique. Une mère à qui il a fallu, très tôt, faire plaisir – coûte que coûte.
La question, alors, se pose : où se cache le vrai bonheur de notre protagoniste ? Est-il entièrement et de manière sans équivoque dans la musique ? Dans le fait de frôler le clavier et de faire vibrer des symphonies entières, face à la foule ? Comment expliquer son anxiété face à l’exercice des répétitions ? Cette angoisse profonde qui lui prend la gorge, comme si sa vie en dépendait… d’où vient-elle ?
Dans ce court roman, Marie de Chassey nous propose de s’interroger avec Ethel Aden sur elle-même. Ses envies, ses besoins réels, son identité propre. Quid de son désir humain, personnel, intime ? Elle dit ne pas vouloir d’enfant, elle ne se sent pas entièrement à l’aise dans sa relation amoureuse, elle n’aime pas discuter avec des personnes qu’elle ne connaît pas vraiment et qui n’ont pas l’air de vouloir la comprendre... Toutes ces choses lui semblent futiles, finalement. N’ont rien à voir avec elle.
Ce récit, tissé avec soin et émotion, nous raconte un voyage discret et intérieur d’émancipation. De folies passagères, qui libèrent. Qui permettent à notre protagoniste de redéfinir le chemin qu’elle souhaite emprunter, vraiment…
Par Valentine Costantini
Paru le 22/08/2025
134 pages
Alma Editeur
17,00 €
