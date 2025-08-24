L'IA Anthropic en justice : 7 millions de livres piratés au cœur d’un procès explosif

Les autrices et auteurs américains ont découvert que leurs œuvres ont (peut-être) alimenté Claude sans autorisation – l'IA montée par Google et Amazon. Pour se défendre, il leur est possible de s'inscrir avant le 1er septembre, pour être aux premières loges d’un procès-pierre angulaire du droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle.
Le 24/08/2025
24/08/2025 à 20:11
D’ici au 1er septembre 2025, une échéance cruciale se dessine pour les auteurs concernés par le litige contre la firme Anthropic. L’Authors Guild recommande vivement à ses membres d’enregistrer leurs titres — une démarche indispensable pour recevoir les informations officielles concernant leur participation à ce procès collectif de grande ampleur.
Le tribunal fédéral de Californie, sous la houlette du juge William Alsup, a certifié en juillet une action collective, ou class action, portée par trois représentants : Andrea Bartz, Charles Graeber et Kirk Wallace Johnson. Ils peuvent agir au nom de tous les ayants droit dont les ouvrages — environ 7 millions — auraient été téléchargés illégalement sur des sites pirates comme LibGen ou PiLiMi.
Le juge Alsup a rendu un coup d’éclat juridique : la formation d’IA à partir d’ouvrages légalement acquis relève du fair use, donc légitime. Mais — et c’est un mais de taille —, le stockage massif de livres piratés dresse d’autres frontières : cette utilisation n’est pas couverte par le fair use. Résultat : le procès va se tenir, notamment concernant les dommages et intérêts.
Face à l’appel d’Anthropic, qui espérait geler la procédure en attendant une révision par la Cour d’appel, le juge Alsup a rétorqué sèchement que cette étape devait attendre la tenue du procès — prévu pour le 1er décembre 2025 — histoire de fonder l’appel sur un dossier complet, livré, digéré.
« Il s’agit d’une procédure spéciale du droit fédéral permettant à un grand groupe de personnes, lésées de la même manière par un défendeur, de porter leurs réclamations devant la justice. Ici, la conduite en cause est le téléchargement massif et la conservation d’ouvrages piratés par Anthropic », indique l'Authors Guild
Les auteurs n’ont rien à faire pour être automatiquement inclus dans la classe, certes. Mais pour ne pas passer à côté d’un courrier essentiel — notamment celui qui explique comment se retirer (opt‑out) ou rester dans le procès —, il est crucial de bien communiquer son contact et ses titres à l’équipe juridique (Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, Susman Godfrey…).
Une parenthèse importante : ceux qui sont déjà affiliés à l’Authors Guild ou enregistrés via l’Authors Registry n’ont peut-être rien à faire de plus — leurs coordonnées étant déjà sous le coup d’une assignation.
Tous les auteurs dont les livres ont été téléchargés depuis ces sites pirates sont des membres potentiels de la classe, sous certaines conditions :
• être détenteur légal ou bénéficiaire des droits,
• disposer d’un numéro ISBN ou ASIN,
• avoir enregistré l’ouvrage auprès du Copyright Office (dans les trois mois suivant la publication ou avant l’infraction).
Les éditeurs peuvent également faire partie de la classe. Un procès est fixé au 1er décembre 2025. S’ils remportent l’affaire et prouvent une violation volontaire, les plaignants pourraient obtenir au minimum 750 $ par ouvrage, voire davantage.
On imagine la scène presque en roman : des auteurs, parfois encore en pyjama, découvrant que leurs œuvres ont été aspirées, sans invitation.
Comme l’a raconté David Baldacci devant le Sénat américain : au détour d’une requête à ChatGPT, un pastiche de son œuvre a jailli en quelques secondes, comme si quelqu’un avait « garé un camion devant son imagination ».
Rassurons-nous, dans le procès contre Anthropic, le registre reste calme, mais derrière le sourire se cache une colère très sérieuse. « Si vous pensez que vos livres ont pu être téléchargés par Anthropic, il est vivement conseillé de fournir vos coordonnées via le site dédié pour vous assurer de recevoir toutes les informations essentielles. Même en cas de doute, l’inscription permettra de vérifier si vous appartenez à la classe. »
Ce 8 août 2025, un point de bascule s’est dessiné dans la trajectoire déjà houleuse de Dmitri Lvovich Bykov (aussi connu sous le pseudonyme Zilbertrud) : par un jugement du tribunal du district Tcheriomouchkinski de Moscou, l’écrivain a été formellement mis en état d’arrestation par contumace, dans le cadre d’un dossier pénal très lourd.
23/08/2025, 10:01
Aux États-Unis, les établissements publics sont devenus des champs de bataille idéologique. Dans l'État de l’Oregon, un assistant social a attaqué en justice l’institution qui l’emploie, après avoir été sanctionné pour avoir exposé à la fenêtre de son bureau des ouvrages sur l’identité, jugés conservateurs. Selon ses supérieurs, ces livres défendaient « une vision binaire du genre » et « instauraient un climat d’exclusion », en contradiction avec la politique anti-discrimination.
22/08/2025, 16:20
Vous souvenez-vous de Kamal Harris ? Non ? Vous n'avez pas de coeur... Celle qui mena la campagne présidentielle américaine pour le camp démocrate et perdit face à Donald Trump se lance dans une grande tournée... littéraire. Un récit personnel, qui suscite quelques moqueries : on n'avait jamais vu quelqu’un fêter une défaite ainsi.
22/08/2025, 11:17
En 20 ans, entre 2003 et 2023, la pratique de la lecture en tant que loisir par la population américaine a diminué d'environ 3 % par an, selon une étude publiée ce mercredi 20 août dans la revue iScience. Si le déclin s'observe depuis les années 1940, des chercheuses craignent une contraction des moments de temps libre qui serait plus contemporaine.
21/08/2025, 16:22
Le Danemark détient un triste record : celui du taux de TVA le plus élevé sur les livres en Europe. À 25 %, il se situe à contre-courant des autres pays membres de l’Union européenne, qui ont choisi la gratuité ou une réduction de la taxe sur la littérature. Ce constat a suscité une vive réaction dans les milieux culturels et politiques, qui se mobilisent aujourd’hui pour faire évoluer la situation.
20/08/2025, 17:52
Saint-Pétersbourg, printemps 2025. Dans la Perspective Liteïny, les lecteurs connaissent depuis près d’un siècle un lieu singulier : la librairie Podpisnyé Izdaniya. Longtemps considérée comme un refuge intellectuel, elle fut au coeur d’un feuilleton judiciaire où littérature et lois répressives se heurtent frontalement.
20/08/2025, 15:03
Dans le tumulte des cafés ultra-connectés et des batailles de prix, Starbucks a décidé de sortir des sentiers battus. Oubliez la file d’attente ou la pression d’acheter un café pour rester. Cette fois, la firme de Seattle offre un petit miracle : des espaces d’étude gratuits, sans réservation ni obligation d’achat, et même sans limite de temps !
20/08/2025, 14:25
On sait depuis longtemps que survivre à un accident vasculaire cérébral (AVC) peut rendre la lecture laborieuse. Mais pourquoi, précisément ? Une équipe de Georgetown University signe aujourd’hui une percée cognitive majeure : certaines personnes frappées par un AVC ne semblent plus pouvoir utiliser le sens des mots pour les reconnaître — une perte subtile, mais lourde de conséquences.
20/08/2025, 10:29
Au premier regard, l’édition allemande affiche une richesse foisonnante. On recense environ 3 000 maisons d’édition à travers le pays – un chiffre impressionnant qui inclut filiales et labels éditoriaux. Pourtant, derrière cette abondance apparente se cache une réalité nettement plus fragile.
19/08/2025, 08:00
Aux États-Unis, les sensitivity readers — « démineurs éditoriaux » en français — continuent d'alimenter des débats. Sollicités par les maisons d’édition pour traquer stéréotypes et clichés, ces relecteurs sont parfois considérés comme des censeurs de la création littéraire, les représentants d'une « cancel culture » (« culture de l'effacement ») à l'œuvre. C’est du moins la thèse défendue par l’écrivain Adam Szetela dans son essai That Book Is Dangerous !.
18/08/2025, 16:40
Depuis octobre 2023, la guerre en Gaza a pris des dimensions insoutenables. Les bombardements se sont succédé, l’accès aux aides humanitaires a été de plus en plus restreint, et l’éducation – et la vie même – des enfants sont devenues les premières victimes. Ce contexte tragique a donné lieu à des initiatives marquantes, comme la lecture ininterrompue des noms des enfants palestiniens victimes, organisée en Italie. Cette action symbolique, loin de se limiter à un geste local, devient un miroir tendu à l’Europe sur la réalité des chiffres, mais surtout des vies.
18/08/2025, 07:00
Le Tennessee avait l’ambition — ou le culot — de débarrasser ses rayonnages scolaires des ouvrages LGBTQ+. Le tableau ? Une tentative de censure grotesque, appliquée avec la délicatesse d’un mammouth dans un magasin de porcelaine. Derrière les procédures rigides, un échec magistral, une logique absurde, et, finalement, une forme de revanche indirecte : l’attention — et la sympathie — ramassée par ceux qu’on voulait réduire au silence.
16/08/2025, 12:20
San Antonio (dépêche culturelle) – « Better late than never », comme diraient les Anglo-saxons… L’anecdote est aussi charmante qu’insolite : un livre emprunté à la San Antonio Public Library en juillet 1943 a refait surface en juin 2025, soit 82 ans après son prêt.
16/08/2025, 09:08
C’est une scène qui fait vaciller les certitudes. En Floride, les rayons vides des bibliothèques scolaires, vidés par milliers sous l’effet d’une loi restrictive, ne sont plus forcément voués à le rester. Le juge fédéral Carlos Mendoza, selon l’Associated Press, a invalidé les parties essentielles d’une loi de 2023 qui permettait aux parents de faire retirer des livres pour “contenu sexuel” — sans nuance, sans discernement — et qui avait généré une purge littéraire massive dans les écoles publiques
15/08/2025, 17:39
Faut-il revenir aux gestes simples pour apprendre à lire ? Une étude menée auprès de plus d’un millier d’enfants de trois à six ans montre qu’écrire son prénom, repérer des lettres ou jouer avec leurs sons reste plus efficace que les jeux éducatifs, dont l’effet demeure modeste, même en complément.
13/08/2025, 16:24
L'Associated Press, agence de presse américaine fondée par six journaux new-yorkais au mitan du XIXe siècle, ne publiera plus de critiques d'ouvrages parus, dès le 1er septembre prochain. Le message diffusé en interne évoque « des audiences relativement faibles ».
13/08/2025, 10:48
La Bibliothèque du Congrès, plus ancienne bibliothèque fédérale des États-Unis, assume des missions patrimoniales cruciales pour le pays. Aussi, quand un site très officiel dont elle assure la gestion efface une partie de la Constitution américaine, l'émoi est considérable : l'incident découlerait d'un problème informatique, promet l'institution...
11/08/2025, 12:37
Plus de 200 écrivains britanniques et irlandais, dont Zadie Smith et Hanif Kureishi, appellent à un boycott complet d’Israël jusqu’à ce que la population « soit suffisamment approvisionnée en eau potable, nourriture et soins médicaux ».
11/08/2025, 12:08
Un roman peut-il changer le monde ? La question peut sembler naïve, mais de plus en plus d’auteurs de fiction climatique en font leur credo. Voici une nouvelle étape de notre dossier sur la CliFi, la fiction climatique : engagement et pouvoir des histoires.
11/08/2025, 10:11
Le futur doit-il forcément être sombre ? Face à la déferlante de récits dystopiques dépeignant un monde post-apocalyptique ravagé par le climat, certains auteurs ont choisi de renverser la perspective. C’est ainsi qu’est né le courant Solarpunk, un mouvement artistique et littéraire qui propose des univers futurs harmonieux, écologiques et inclusifs.
10/08/2025, 09:35
Lorsque la rentrée approche, un silence inquiétant s’installe dans les écoles du comté de Broward — une liste de 55 livres a été supprimée des bibliothèques scolaires, tandis que le débat sur la censure gagne du terrain. Pas une simple affaire de rayons à vider : plutôt une attaque en règle contre la liberté d’expression, des droits parentaux et de l’éducation.
08/08/2025, 13:49
L'auteur de polars américain James Patterson et la journaliste d’investigation Vicky Ward (CNN) annoncent l’écriture d’un ouvrage consacré à l’assassinat du PDG de UnitedHealthcare, Brian Thompson, tué en pleine rue à Manhattan en décembre 2024.
08/08/2025, 12:02
L’archipel nippon, régulièrement frappé par les typhons, tsunamis et autres caprices du ciel, a depuis longtemps intégré la puissance de la nature dans son imaginaire. Pas étonnant que mangas et anime regorgent d’histoires écologiques, où l’environnement est à la fois source de menace et de merveilleux.
08/08/2025, 10:52
Une ombre plane sur les rayonnages des librairies de Srinagar, capitale du Cachemire, et dans la vallée. Les autorités indiennes ont récemment imposé l’interdiction de 25 ouvrages, y compris ceux d'Arundhati Roy, Prix Booker 1997, les accusant de véhiculer de « fausses histoires ». Et plus grave peut-être, d'encourager le « sécessionnisme », dans une région à majorité musulmane et hautement disputée.
08/08/2025, 09:35
Aux États-Unis, le monde des comics – ces bandes dessinées souvent peuplées de super-héros en cape – n’est pas resté totalement imperméable aux enjeux climatiques. Certes, longtemps, le sujet est resté en arrière-plan ou traité de manière allégorique.
07/08/2025, 08:47
La Cli-Fi — pour Climate Fiction — détaille l’impact que le changement climatique exerce sur nos sociétés et nos vies. Entre anticipation et dystopie, il mêle science, fiction et écologie pour explorer les défis environnementaux, souvent à travers des récits humains forts et immersifs. Parce qu'il n'y a pas de planète B...
04/08/2025, 14:47
Plusieurs auteurs et éditeurs ont saisi la Cour suprême des États-Unis afin d’obtenir la suspension immédiate d’une loi du Mississippi. Celle-ci impose aux réseaux sociaux de vérifier l’âge de tous les utilisateurs et interdit aux mineurs de créer un compte sans autorisation parentale. Ils s'inquiètent des conséquences sur la promotion et les ventes de livres...
04/08/2025, 11:22
Dans un paysage culturel en plein essor à Brazzaville, l’initiative Heroes for Congo se distingue par son ambition : donner naissance à un super‑héros congolais, enraciné dans l’histoire, la culture et l’identité du pays. Derrière ce projet, on trouve Jevic J. Otileon, fondateur et CEO de Centrale Comics CG, structure annoncée comme le moteur de ce nouvel univers.
02/08/2025, 15:15
Le 1er août 2025, David Grossman, l’une des voix les plus respectées de la littérature israélienne, prend la parole dans La Repubblica. L’écrivain, marqué par la perte de son fils au front, s’aventure sur un terrain qu’il avait longtemps évité : Gaza, et la guerre que mène son pays.
02/08/2025, 11:50
Daniel Divinsky est mort le 1ᵉʳ août 2025 à Buenos Aires. Il avait 83 ans. Une insuffisance rénale, dont il souffrait depuis l’enfance, l’a emporté. L’annonce bouleverse le monde du livre argentin. Le pays perd un éditeur majeur, figure de référence de la culture indépendante.
02/08/2025, 10:25
Le 16 juillet 2025, au petit matin, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre : Pavlos Papachristofilou s’est éteint soudainement. Le monde du livre grec perd l’une de ses voix les plus fortes, un homme qui a su conjuguer vision, audace et sens aigu de la transmission.
02/08/2025, 09:16
Kamala Harris s’apprête à revenir sur sa récente expérience électorale, dans un nouveau livre intitulé 107 Days. L’ouvrage paraîtra le 23 septembre prochain chez Simon & Schuster. Le titre renvoie à la durée de sa campagne présidentielle, lancée il y a un peu plus d’un an et qui, si elle s'est soldée par une défaite, a le mérite d'être la plus brève de l’histoire contemporaine des États-Unis.
01/08/2025, 17:12
Dans une lettre adressée ce 31 juillet à l’ambassadeur égyptien aux États-Unis, Motaz Zahran, onze organisations internationales, dont PEN America et Freedom House, tirent la sonnette d’alarme. L’objet de leur préoccupation : la détention prolongée, et sans procès, du poète Galal El-Behairy. Une incarcération qui, depuis quatre ans, dépasse les limites du droit égyptien et contrevient aux normes internationales.
31/07/2025, 16:57
Le printemps 2025 n’a pas souri à l’édition italienne. Entre janvier et avril, le marché du livre a perdu près d’un million d’exemplaires vendus par rapport à l’an dernier. Cela représente un recul de 3,2 % en volume et de 3,6 % en valeur – soit environ 15,9 millions d’euros de chiffre d’affaires envolés d’après les chiffres de l’Association italienne des éditeurs (AIE). Et les éditeurs sont en quête de relance.
31/07/2025, 16:52
Malgré les temps difficiles que traverse la Cisjordanie, certaines initiatives mettent du baume au coeur. ActuaLitté vous partage aujourd'hui celle d'une boucherie familiale transformée en une petite bibliothèque pas comme les autres, dans les ruelles d'Hébron, au sud de Jérusalem. Un lieu étonnant devenu sanctuaire de lecture et d’espoir pour les enfants du quartier.
30/07/2025, 17:20
C’est au cœur de la Libreria Mondadori Duomo, à Milan, que l’Association des libraires italiens (ALI Confcommercio) a présenté à la mi-juillet le Manifesto per la lettura, un appel collectif en faveur du livre, de la lecture et des librairies. L’événement a aussi permis d’ouvrir une réflexion sur les mutations que traverse ce maillon essentiel de la chaîne du livre.
30/07/2025, 11:20
L’utopie des littératures nourrit l’ambition du festival Agir pour le Vivant : proposer aux imaginaires des « altérités politiques » capables de réinventer le réel. La fiction aussi bien que l’essai deviennent des leviers pour penser le monde autrement, au même titre que les sciences sociales ou les luttes écologiques. Quoi de plus normal qu’une table dédiée dans la librairie Actes Sud en Arles ?
23/08/2025, 15:09
Créer un pont entre la France et le Brésil : c’est toute l’ambition de BR Marginalia, une nouvelle maison d’édition née sur les côtes marseillaise. Ses fondateurs publieront des traductions de textes issus des littératures marginales afro-brésiliennes, dans le but de valoriser les cultures périphériques, quilombolas et indigènes. Pour eux, bien plus qu’un projet, c’est « un cri de la périphérie vers le monde ».
22/08/2025, 17:41
À Bangor dans le Maine, sa ville natale, Stephen King a participé au lancement d’une anthologie inspirée du Fléau, son monumental roman post-apocalyptique paru en 1978, qui met en scène une humanité décimée par une pandémie et livrée à l’affrontement entre le Bien et le Mal. Le recueil de 800 pages prolonge l’univers du roman culte, avec 36 auteurs réunis.
22/08/2025, 17:40
Un journaliste du Monde s’est vu refuser l’accréditation pour les universités d’été de La France insoumise (LFI), les « Amfis », organisées du 21 au 24 août à Valence, dans la Drôme. La décision vise Olivier Pérou, co-auteur avec Charlotte Belaïch, de Libération, de La Meute, qui profita d'une large promotion dans les médias, et fit couler beaucoup d'encres et de pixels.
22/08/2025, 11:09
Depuis octobre 2024, la maison Mayeges se donne pour mission de faire dialoguer mythes et cultures venues d’horizons multiples. Avec une exigence éthique assumée, elle entend défendre les littératures de l’imaginaire en y intégrant les voix diasporiques et celles des peuples autochtones. Son premier titre, Opales des Abysses, sera publié grâce à une campagne de financement participatif sur Ulule.
22/08/2025, 10:00
Romancier discret et admiré, Jacques Poulin est mort au mois d’août 2025 à l’âge de 87 ans. Auteur d’une œuvre sensible et limpide, marquée par une “petite musique” singulière, il laisse derrière lui quatorze romans traduits dans plusieurs langues, qui ont profondément marqué la littérature québécoise contemporaine.
21/08/2025, 18:29
Gallimard publie le 2 octobre prochain, Monts, Mers et Géants, roman étonnant de 1924 signé d'un certain Alfred Döblin, traduit pour la première fois en français par Michel Vanoosthuyse. L’auteur de Berlin Alexanderplatz, neurologue et figure majeure de la modernité littéraire allemande, y déploie une fresque dystopique où l’hubris des hommes les conduit à leur perte, bien au-delà du XXIIIᵉ siècle.
21/08/2025, 18:09
Géo Ado change de nom et de cap. À partir de la rentrée, le mensuel de Milan Presse devient Yam Yam, un magazine bimestriel qui mêle reportages et manga. Pour compléter cette nouvelle formule, l’éditeur s’associe à l’École Internationale du Manga et de l’Animation (EIMA), installée à Toulouse, afin de donner une visibilité aux jeunes auteurs et autrices francophones.
21/08/2025, 11:23
En 1935, Horace McCoy publiait On achève bien les chevaux (trad. Marcel Duhamel), roman implacable sur l’exploitation de la misère dans des marathons de danse. Près d’un siècle plus tard, la mort en direct du streameur Jean Pormanove, humilié et maltraité devant des milliers de spectateurs, réactive brutalement cette question : jusqu’où va le divertissement, nourri de souffrance humaine ?
20/08/2025, 19:17
À Paris, Michèle Ignazi, fondatrice de la librairie homonyme située au 17, rue de Jouy, dans le 4e arrondissement de Paris, cherche un repreneur ou une repreneuse pour sa boutique. Après plusieurs décennies à défendre les ouvrages, elle souhaite en effet prendre sa retraite.
20/08/2025, 17:11
Deux géants se serrent la main : la multinationale américaine Disney a en effet confié une partie de son catalogue de comics à Webtoon, entreprise sud-coréenne détenue par le puissant groupe Naver. Des dizaines de licences, dont les super-héros Marvel, mais aussi Aliens ou Star Wars passent ainsi en mode vertical...
20/08/2025, 15:22
Les Éditions Circé nous apprennent le décès de Ginette Herry, survenu le 12 août, à l'âge de 92 ans. Traductrice passionnée, pédagogue engagée et passeuse inlassable entre l’Italie et la France, Ginette Herry repose désormais au cimetière de Ban-sur-Meurthe-Clefcy, dans les Vosges où elle est née.
20/08/2025, 11:48
Les éditions Steinkis et La Découverte, via le label Zones pour cette dernière, s'associent autour de bandes dessinées coéditées, afin d'« explorer les marges des sciences humaines et sociales et les rendre accessibles au plus grand nombre ». Trois premiers titres sont annoncés, à paraître entre novembre 2025 et septembre 2026.
20/08/2025, 09:51
Forbach accueille un nouveau commerce, et pas n'importe lequel, puisqu'une librairie-pâtisserie, fièrement nommée Autonome, a ouvert ses portes le 29 juillet dernier. Albain Millot et Oualid Khelifi, qui forment le duo fondateur, ont composé une offre de livres neufs et d'occasion, et de pâtisseries salées comme sucrées.
19/08/2025, 15:53
Rivages publiera le 8 octobre prochain Searoad, dernier roman inédit en français d’Ursula K. Le Guin, dans une traduction de Hélène Collon. L’autrice culte, célébrée pour ses mondes de science-fiction et de fantasy, délaisse ici l’imaginaire pour un récit intimiste ancré sur les rivages... de l’Oregon.
19/08/2025, 13:19
À Caen, une librairie pas comme les autres vient d’ouvrir ses portes. Baptisé Saperlotte, ce commerce solidaire propose des livres d’occasion à petit prix grâce à un large réseau de bénévoles, et fait de l’inclusion et du lien social sa priorité. À sa tête, Baptiste Davout, 31 ans, qui rêve de « rendre le monde un peu meilleur, à son échelle ».
19/08/2025, 13:09
Le camping n’en finit pas de surprendre. Avec plus de 25 millions de clients annuels, il demeure le mode de vacances préféré des Français. Selon l’Ifop, 79 % de nos concitoyens en ont une image positive. Pas étonnant, donc, que le ministère de la Culture ait choisi d’y déployer une partie de son programme Été culturel : après tout, pourquoi ne pas aller chercher le public là où il est, au bord des piscines et sous les terrasses des mobil-homes ?
18/08/2025, 17:47
L’autrice irlandaise Sally Rooney, figure littéraire mondialement connue pour son roman Normal People, a annoncé qu’elle reverserait une partie de ses revenus à l’organisation britannique interdite Palestine Action, désormais interdite au Royaume-Uni. Engagée de longue date en faveur des droits des Palestiniens, elle prouve que, chez elle, l’engagement ne se limite pas aux paroles.
18/08/2025, 17:44
Terence Stamp s’est éteint à 87 ans. Figure du cinéma britannique, regard magnétique et silhouette de dandy, il fut aussi un auteur attentif aux mots. Des romans adaptés où il laissa son empreinte, jusqu’à ses propres livres, sa vie a sans cesse croisé le chemin de la littérature.
18/08/2025, 13:30
L'organisation non gouvernementale PEN America, engagée dans la défense de la liberté d'expression des auteurs du monde entier, annonce quelques moyens supplémentaires pour mener son combat. La Andrew W. Mellon Foundation, structure philanthropique américaine, lui a en effet accordé une subvention de 1,4 million $.
18/08/2025, 13:16
Une librairie qui plie boutique, ça attriste toujours – surtout quand les aléas des baux commerciaux la remplacent par une boutique de textile ou un commerce de bouche – voire une de ces superettes dont la capitale dégorge. Rue de Charonne, BDNet tranchait avec les vitrines alentour, justement. Fermeture ce 27 septembre : n'hésitez pas à vous y rendre.
16/08/2025, 17:28
Chaque fin d’été, la rentrée littéraire revient avec son lot de marronniers : toujours les mêmes auteurs, trop de livres, tout se joue en quelques semaines… Ces clichés, répétés d’année en année, façonnent notre perception du paysage éditorial. Mais que disent vraiment les faits ? En plongeant dans dix années de données collectées par Bibliosurf — prix, critiques, tendances thématiques —, on découvre que la réalité est souvent plus nuancée, parfois à rebours des idées reçues.
15/08/2025, 11:14
Le 30 juin dernier, Third édition, spécialisée dans le livre sur le jeu vidéo et plus largement la pop culture, a lancé 84, une nouvelle maison, cette fois axée fiction. Des textes de l'imaginaire (science-fiction, fantasy, fantastique) y seront publiés, qui devront constituer « une nouvelle porte d’entrée à la lecture, alliant ludisme, accessibilité et concision, sans pour autant simplifier les histoires ».
14/08/2025, 18:24
Le romancier et essayiste indien Amitav Ghosh signera un ouvrage qui ne sera révélé qu'en 2114, dans 89 ans. Bien après son décès, donc, son texte inédit fera partie d'une anthologie publiée cette année-là. Cette dernière réunira des œuvres de Margaret Atwood, Han Kang, ou encore Ocean Vuong, dans le cadre du projet Future Library initié par l'artiste écossaise Katie Paterson.
14/08/2025, 12:31
Alaska, 15 août : un rendez-vous qui pèse lourd. Donald Trump doit rencontrer Vladimir Poutine à Anchorage pour évoquer la guerre d’Ukraine. L’information n’est plus une rumeur : elle est confirmée par l’agence Reuters, par Le Monde, par des médias américains et européens, et même par le Kremlin — qui juge le choix de l’Alaska « assez logique ».
13/08/2025, 19:23
« En tant qu'éditeur, il devient de plus en plus dur de lutter contre Amazon », affirme Henri Mojon, président des Éditions du Net. Sur la plateforme de ecommerce, plusieurs ouvrages de sa maison sont vendus à des tarifs élevés, jusqu'à 2000 €, ou trop bas, en infraction à la loi sur le prix unique du livre, tandis que ses propres offres « disparaissent » ou sont « déréférencées ». Après une mise en demeure d'Amazon et un signalement au Syndicat national de l'édition, l'éditeur a saisi le Médiateur du livre.
13/08/2025, 16:26
L’écrivain égyptien Sonallah Ibrahim, figure littéraire de la « génération des années 1960 » et l’un des auteurs les plus engagés du monde arabe, est mort le 13 août 2025 au Caire, à l’âge de 88 ans, « des suites d'une longue maladie ». Romancier, nouvelliste et traducteur, il s’était imposé comme une conscience critique implacable des régimes successifs en Égypte, ses œuvres mêlant fiction, documentaire et observation politique.
13/08/2025, 14:25
Cette année, le monde commémore les 80 ans d’Hiroshima. Et, pour la première fois, Le Tripode publie un manga : Gen aux pieds nus de Keiji Nakazawa, fresque presque autobiographique sur le bombardement. Un projet né d’un coup de foudre de sa directrice éditoriale, Charlotte Bréhat, qui entend faire redécouvrir cette œuvre indisponible depuis plusieurs années, à une nouvelle génération de lecteurs.
12/08/2025, 17:28
La présence en vitrine de plusieurs titres consacrés à la Palestine a placé la librairie Violette and Co dans le collimateur de plusieurs profils, sur les réseaux sociaux, et médias d'extrême droite. Un livre de coloriage, From the River to the Sea, cosigné par Nathi Ngubane et Azad Essa, a concentré les critiques. Le commerce indique qu'une plainte a été déposée pour des dégradations commises sur sa vitrine.
12/08/2025, 16:58
La femme de ménage : 1,92 million de ventes. Les Secrets de la femme de ménage : 1,246 million. En format poche chez J’ai Lu, certes, mais tout de même. Car en grand format, le succès se perpétue chez City Editions : La Femme de ménage voit tout, plus de 377.000 exemplaires. La Femme de ménage se marie dépasse les 473.000 tomes. Alors, pourquoi ?
12/08/2025, 15:45
Architecte, écrivain, journaliste et pédagogue, François Chaslin est décédé le 7 août à Lanildut, dans le Finistère, à l’âge de 76 ans. Figure respectée de la critique architecturale, il a marqué plus de quarante ans de réflexion et de débat autour de l’architecture et de la ville, croisant les disciplines et les points de vue avec exigence et ouverture.
11/08/2025, 17:19
Alors que les fermetures de librairies s’enchaînent en France, un phénomène inattendu prend de l’ampleur : l’essor de librairies spécialisées dans la romance, la fantasy et la romantasy. C’est au tour de Dijon d’accueillir l’une d’elles : Les Dryades Rêveuses, qui vient d’ouvrir ses portes grâce au travail d’Émilie Bardeau et Annabelle Monin.
11/08/2025, 16:47
Fin mai 2025, le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles avançait des mesures supplémentaires de lutte contre le tabagisme et l'addiction à la nicotine. Les pouvoirs publics misent notamment sur l'instauration de nouveaux espaces sans tabac, dans les parcs, les abribus, les abords des écoles, mais aussi des bibliothèques.
11/08/2025, 10:03
Steamboat Evil est une relecture fantaisiste et légèrement macabre de l’iconique dessin animé de Walt Disney Steamboat Willie : l'artiste italien Marco Fontanili injecte de son penchant dark horror dans une esthétique expressive... et muette. Dans une ambiance inédite, il rend hommage à la souris la plus célèbre de l’histoire de l’animation. Et chance : cet ouvrage sort bientôt en France !
08/08/2025, 19:29
Installée à Toulon, au 17, rue Paul Lendrin, depuis le mois de juillet 2023, L'Antique du Rôliste est confrontée à des difficultés. La boutique, dédiée à la culture japonaise, y compris les mangas, et aux jeux, surtout de rôle, a été placée en redressement judiciaire.
08/08/2025, 16:47
