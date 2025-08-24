L'IA Anthropic en justice : 7 millions de livres piratés au cœur d’un procès explosif

D’ici au 1er septembre 2025, une échéance cruciale se dessine pour les auteurs concernés par le litige contre la firme Anthropic. L’Authors Guild recommande vivement à ses membres d’enregistrer leurs titres — une démarche indispensable pour recevoir les informations officielles concernant leur participation à ce procès collectif de grande ampleur.

Le tribunal fédéral de Californie, sous la houlette du juge William Alsup, a certifié en juillet une action collective, ou class action, portée par trois représentants : Andrea Bartz, Charles Graeber et Kirk Wallace Johnson. Ils peuvent agir au nom de tous les ayants droit dont les ouvrages — environ 7 millions — auraient été téléchargés illégalement sur des sites pirates comme LibGen ou PiLiMi.

Une décision en deux temps, nuancée… et décapante

Le juge Alsup a rendu un coup d’éclat juridique : la formation d’IA à partir d’ouvrages légalement acquis relève du fair use, donc légitime. Mais — et c’est un mais de taille —, le stockage massif de livres piratés dresse d’autres frontières : cette utilisation n’est pas couverte par le fair use. Résultat : le procès va se tenir, notamment concernant les dommages et intérêts.

Face à l’appel d’Anthropic, qui espérait geler la procédure en attendant une révision par la Cour d’appel, le juge Alsup a rétorqué sèchement que cette étape devait attendre la tenue du procès — prévu pour le 1er décembre 2025 — histoire de fonder l’appel sur un dossier complet, livré, digéré.

À LIRE - Une claque pour l'IA : Anthropic (Amazon et Google) ira en procès

« Il s’agit d’une procédure spéciale du droit fédéral permettant à un grand groupe de personnes, lésées de la même manière par un défendeur, de porter leurs réclamations devant la justice. Ici, la conduite en cause est le téléchargement massif et la conservation d’ouvrages piratés par Anthropic », indique l'Authors Guild

Les auteurs n’ont rien à faire pour être automatiquement inclus dans la classe, certes. Mais pour ne pas passer à côté d’un courrier essentiel — notamment celui qui explique comment se retirer (opt‑out) ou rester dans le procès —, il est crucial de bien communiquer son contact et ses titres à l’équipe juridique (Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, Susman Godfrey…).

Une parenthèse importante : ceux qui sont déjà affiliés à l’Authors Guild ou enregistrés via l’Authors Registry n’ont peut-être rien à faire de plus — leurs coordonnées étant déjà sous le coup d’une assignation.

Tous les auteurs dont les livres ont été téléchargés depuis ces sites pirates sont des membres potentiels de la classe, sous certaines conditions :

• être détenteur légal ou bénéficiaire des droits,

• disposer d’un numéro ISBN ou ASIN,

• avoir enregistré l’ouvrage auprès du Copyright Office (dans les trois mois suivant la publication ou avant l’infraction).

Les éditeurs peuvent également faire partie de la classe. Un procès est fixé au 1er décembre 2025. S’ils remportent l’affaire et prouvent une violation volontaire, les plaignants pourraient obtenir au minimum 750 $ par ouvrage, voire davantage.

Une mobilisation qui fait (presque) sourire…

On imagine la scène presque en roman : des auteurs, parfois encore en pyjama, découvrant que leurs œuvres ont été aspirées, sans invitation.

À LIRE - Copyright Alliance : “Nous n’avons pas besoin que l’IA écrive nos livres”

Comme l’a raconté David Baldacci devant le Sénat américain : au détour d’une requête à ChatGPT, un pastiche de son œuvre a jailli en quelques secondes, comme si quelqu’un avait « garé un camion devant son imagination ».

Rassurons-nous, dans le procès contre Anthropic, le registre reste calme, mais derrière le sourire se cache une colère très sérieuse. « Si vous pensez que vos livres ont pu être téléchargés par Anthropic, il est vivement conseillé de fournir vos coordonnées via le site dédié pour vous assurer de recevoir toutes les informations essentielles. Même en cas de doute, l’inscription permettra de vérifier si vous appartenez à la classe. »

Crédits photo : insspirito CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com