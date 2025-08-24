Si on ne veut pas que l’écologie disparaisse, il faut savoir d’où et avec qui on parle

À la fois éditrice et organisatrice, elle fait le lien entre la création littéraire, la recherche scientifique et les mobilisations citoyennes.

« Ce que j’adore dans cette édition, confie-t-elle, c’est l’énergie de l’équipe de programmation. Très jeune, très connectée, elle a su élargir le regard. Si on ne veut pas que l’écologie disparaisse des radars, il faut interroger d’où on parle, de quoi et avec qui », explique-t-elle.

Une mue en profondeur

La deuxième édition qu'elle vit à la tête des éditions Actes Sud, cofondatrices de l'événement, qui vit sa sixième année marque, selon elle, un tournant. Plus qu’un élargissement, c’est une densification. « J’ai eu un moment la sensation qu’on rétrécissait, raconte-t-elle. Et finalement j’ai compris qu’on plongeait plus profond, vers les racines. Car si l’on n’adresse pas l’ensemble des problèmes de société, on n’y arrivera pas ».

Ce refus du rétrécissement s’est incarné dès l’ouverture : la projection d’un film des années 1960 sur l’assassinat de Patrice Lumumba. Un choix déconcertant, mais assumé : « Parler de colonialisme n’est pas un anachronisme. C’est une question brûlante. Ce mot n’appartient pas au passé, il désigne encore aujourd’hui une attitude du monde dominant ».

La littérature comme boussole

Dans ses propos, les livres ne sont jamais loin. L’évocation d’une parution récente en est l’illustration : un récit où l’autrice prête sa voix à un personnage taïno pour raconter l’arrivée de Christophe Colomb. « Ce texte m’a bouleversée. Et il pose une question vertigineuse : qui est légitime pour raconter ? » s’interroge Bameule.

L’enjeu dépasse la fiction : il touche à la manière de transmettre les savoirs. « Tout l’enjeu est de relier sciences, récits et pratiques sociales. Sinon, on reste dans l’impulsion. Or nous devons trouver des formats capables d’aller au-delà de la seule librairie ».

Alliances inattendues

Cette année, une résidence en partenariat avec le CNRS a marqué un jalon décisif. L’éditrice s’en réjouit : « Le plus merveilleux, c’est qu’ils sont venus vers nous. Ils ont dit : nous avons besoin de ce lieu. Et nous, nous avons besoin d’eux pour diffuser le savoir. C’est un geste de part et d’autre ».

De telles alliances nourrissent une impression de maturité nouvelle. Après l’hybridation expérimentée les années précédentes, place à une cohérence plus large, capable d’intégrer les enjeux queer, la diversité des expériences vécues et la complexité du vivant.

« Queer veut dire “différent”, pas seulement bizarre. C’est une autre façon d’exister. Comment je mange, comment je travaille, comment je m’engage… toutes ces questions du quotidien rejoignent les luttes globales », explique-t-elle.

L’édition face aux mutations

Anne-Sylvie Bameule mesure l’écart entre l’abondance de réflexions publiées depuis trente ans et la difficulté à toucher un public plus large. « Nous avons diffusé des scénarios écologiques pour l’Europe, des textes de grands penseurs… Mais si l’on veut que cela change vraiment, il faut créer des portes d’entrée nouvelles. Tout le monde n’ira pas acheter un livre de 356 pages ».

C’est l’esprit qui guide les initiatives d’Actes Sud : collections comme Monde sauvage, masterclasses en ligne, formats accessibles. « Notre métier, c’est de faire des livres. Mais il faut aussi inventer d’autres chemins pour qu’ils rencontrent leurs lecteurs, y compris ceux qui ne franchissent jamais la porte d’une librairie ».

Un espace de controverse ouverte

L’un des défis majeurs du festival est d’éviter le piège de l’entre-soi. Les organisatrices, Hortense Guivoy et Clara Bonsen, ont su, selon Bameule, « mettre tout le monde autour de la table, dans une logique co-construite ». L’espace n’est pas neutre, il est volontairement ouvert à la controverse : « La polémique ferme, l’échange ouvre. La controverse est indispensable, à condition qu’on respecte la parole de l’autre ».

C’est ce qui fait la singularité de l’événement : traiter les grandes questions globales tout en ancrant les débats dans la vie quotidienne. « Ce ne sont pas des alibis ou des effets de mode. Ces sujets appartiennent à tous, pas à une minorité », insiste-t-elle.

De l’hospitalité à l’édition

Le festival agit aussi comme un laboratoire éditorial. Des projets naissent des rencontres, comme le livre de Sophie Souïtoun annoncé pour octobre, ou celui d’Arturo Escobar publié ce printemps. « Nous avons construit Agir pour le vivant comme un lieu d’hospitalité. Des rencontres naissent des livres, et des livres alimentent de nouvelles rencontres ».

Même des auteurs d’autres maisons viennent assister aux discussions, parfois dans une perspective de collaboration. « C’est une capacité de recrutement, mais pas pour Actes Sud seulement. C’est une manière d’ouvrir le champ éditorial ».

Les financeurs mis à l’épreuve

La question du financement, souvent délicate, n’est pas éludée. L’édition 2025 a été secouée par des critiques adressées à certains partenaires. Bameule préfère y voir une opportunité : « Si nos financeurs viennent ici, c’est justement pour se confronter aux questions. La Banque des territoires, par exemple, a revu son appel à projets sur les “cœurs de ville” après avoir constaté que le vivant en était absent. »

Même logique avec Harmonie mutuelle, engagée sur la notion de « une seule santé », ou avec d’autres institutions qui utilisent le festival comme terrain de réflexion collective. « C’est une université d’été, un moment où l’on accepte de suspendre le cours habituel des choses pour interroger nos pratiques ».

Une ambition plus large

Pour Bameule, le rôle de l’éditeur dépasse désormais largement la production de livres. « Être éditeur, ce n’est pas rester dans l’entre-soi. C’est créer des lieux de dialogue, inventer des passerelles entre disciplines, entre générations, entre mondes ».

Elle l’affirme sans détour : Agir pour le vivant n’est pas un rendez-vous comme les autres. C’est un espace où la littérature se frotte à la science, où la recherche dialogue avec les mouvements sociaux, où des institutions financières se laissent questionner. Et si l’édition a encore un rôle à jouer, c’est bien celui d’ouvrir de tels espaces.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

