Une invitation à considérer la mémoire inscrite dans les chairs comme un vecteur de compréhension des crises contemporaines, mais aussi comme un point de départ pour la réparation.

Faire dialoguer les savoirs

Depuis plusieurs années, Isabelle Hillenkamp tisse des passerelles entre recherche académique, mouvements sociaux et pratiques communautaires. Ses projets, à l’image du programme GENgiBRe sur agroécologie et féminisme au Brésil, associent chercheurs, collectifs militants et paysans. « Produire des données scientifiques ne suffit pas à transformer les choses. Les scientifiques doivent reconnaître que d’autres cadres, plus humbles, sont nécessaires », souligne-t-elle.

En s’inspirant des méthodes latino-américaines, elle plaide pour des cadres hybrides où se croisent savoirs situés, vécus sensibles et analyses théoriques. « C’est aussi une manière de faire descendre la science de son piédestal, et de la replacer au milieu des expériences partagées », dit-elle.

Les corps comme archives

Longtemps, sa formation cartésienne l’a tenue à distance d’une approche incarnée. Mais ses enquêtes en Bolivie, au Mexique ou au Brésil l’ont amenée à une autre compréhension : « Les corps, notamment féminins, portent la mémoire des violences. Travail précaire, exposition aux pesticides, charges domestiques ou violences politiques : tout cela s’inscrit dans les chairs. »

Elle parle désormais du corps-territoire, une notion qui rompt avec la vision dualiste occidentale. Les corps deviennent des archives vivantes de l’histoire sociale et environnementale. « Comprendre cette dimension collective m’a pris du temps. Je ne suis pas une paysanne brésilienne, mais j’ai appris des intellectuels autochtones et des femmes qui vivent ces réalités. »

Du soin à la reconstruction

Son atelier ne s’arrête pas au constat des blessures. Il s’agit aussi d’imaginer comment les corps peuvent devenir lieux de réparation. Là encore, ses terrains lui servent de boussole. Au Brésil, elle évoque la monoculture du café dans le Minas Gerais, les usages massifs de glyphosate et l’incidence du cancer qui grimpe. « Réparer, c’est prendre soin des personnes malades, mais aussi replanter des arbres, tenter de décontaminer le sol et l’eau. »

Pour elle, l’agroécologie constitue plus qu’une alternative agricole : « C’est une manière de construire un autre monde, de refuser un modèle insoutenable hérité de la Seconde Guerre mondiale et imposé par l’agrobusiness ». Dans un pays où la concentration foncière atteint des niveaux vertigineux, elle insiste : « L’agroécologie s’est forgée contre ce mur, en resignifiant des pratiques anciennes, en alliance avec des dissidents et des militants. »

La co-construction des savoirs

GENgiBRe illustre cette approche. Le projet a vu le jour grâce à l’alliance entre chercheuses brésiliennes, ONG locales et enseignantes engagées sur les terrains du féminisme et de l’écologie. Isabelle Hillenkamp raconte ses enquêtes auprès d’une trentaine d’agricultrices. « Tant que l’université garde le contrôle total de l’enquête, on reste prisonnier d’un échantillonnage rigide. Pour comprendre d’autres réalités, il faut lâcher prise et construire le savoir avec celles et ceux qui vivent les situations. »

Enfin, ses ateliers s’ancrent dans une méthodologie féministe qui valorise la création d’espaces sûrs. Le cercle de parole proposé lors du festival se tiendra en mixité choisie. « Ce cadre est essentiel pour instaurer la confiance, faire émerger des expériences sensibles et permettre aux voix marginalisées d’être entendues ».

Pour Isabelle Hillenkamp, cette méthode ne se limite pas aux rencontres publiques. Elle irrigue aussi ses pratiques de terrain. Écouter, partager et reconnaître la pluralité des positions sociales deviennent autant d’actes de recherche que de résistance.

Un savoir incarné

Au fond, ce que propose Isabelle Hillenkamp tient en une conviction : il est temps de sortir d’une science désincarnée pour reconnaître la force des corps comme lieux de mémoire et d’action. « L’intellect ne suffit pas. Le corps est aussi le siège d’un pouvoir d’agir », affirme-t-elle. Dans un contexte de crises écologiques et sociales, cette parole grave et lucide invite à imaginer d’autres manières d’habiter le monde.

