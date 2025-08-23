Il a lu 3599 livres en toute une vie : découvrez son incroyable bibliothèque

Tout commence au Népal, où Dan Pelzer, alors engagé dans le Peace Corps en 1962, découvre un petit fonds de paperbacks. Sur ses fiches de classe — souvenirs d’une époque sans Internet ni Goodreads — il note chaque ouvrage lu.

De retour aux États-Unis, à Columbus, il devient travailleur social dans un centre de corrections pour la jeunesse. Les années 1980 sont marquées par une lecture consciente des enjeux adolescent·e·s : Juvenile Delinquency de Ralph A. Weisheit, Theoretical Criminology de George B. Vold… Ces ouvrages nourrissaient sans doute ses réflexions professionnelles, rapporte CBS news.

Un lecteur à toute épreuve

Dan Pelzer, c’était aussi un homme qui finissait chaque livre entamé, même quand il le qualifiait de « pure torture ». Ainsi, Ulysses de James Joyce, malgré sa complexité, fut intégralement lu, car « même les livres ardus, il les menait jusqu’à la dernière page », explique sa fille, Marci.

Et d’ajouter : « Je trouvais que ce serait vraiment beau d’offrir à ceux qui l’aimaient, et qu’il aimait, la possibilité de repartir des funérailles avec cette liste. » Orwell, Hemingway, Faulkner ou encore Ezra Klein, Jennette McCurdy et Carmen Maria Machado… sa voracité était sans fin.

Son dernier livre, David Copperfield de Dickens, clôt une incroyable aventure. Son avant-dernier ? Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow (2022) de Gabrielle Zevin, roman contemporain sur des concepteurs de jeux vidéo — preuve que l’esprit restait curieux, jusqu’au bout.

La vie de Dan Pelzer se tissait autour d’un rituel immuable : la lecture. Partout, en toutes circonstances — dans le bus, au travail, à la bibliothèque — il tenait un livre à la main, prêt à ouvrir une nouvelle conversation, souvent inattendue, avec ceux qu’il croisait.

Sa fidélité à la Columbus Metropolitan Library allait de pair avec cette passion : il y empruntait la quasi-totalité de ses ouvrages et y avait inscrit ses enfants aux programmes d’été, transformant le lieu en véritable foyer intellectuel et familial.

À travers les 3599 titres qu’il a consciencieusement répertoriés, on peut lire en filigrane le récit de toute une existence : une mosaïque de curiosités, d’ouvertures sur le monde et d’expériences de lecture parfois ardues, qu’il menait pourtant toujours à terme, refusant d’abandonner une seule page.

Une liste de vie, la vie d'une liste

Sa fille Marci, dans un geste émouvant, avait initialement souhaité distribuer sa liste lors des funérailles. Problème : l’ouvrage comptait plus d’une centaine de pages. Elle et son filleul ont donc créé le site What Dan read, accessible via un QR code sur le programme funèbre.

Mais c’est lorsque la bibliothèque métropolitaine de Columbus (notamment les branches Whitehall et Barnett/Livingston) a partagé l’histoire sur Facebook, le 21 juillet, que la magie s’est produite : la liste est devenue virale.

Aujourd’hui, un PDF numérisé, voire une base de données consultable, permet de chercher parmi ses lectures — certains ouvrages étant même mis en avant dans des présentoirs physiques.

