Anne Berest : “Mon père, mes fantômes, ma littérature

C’est l’un des rendez-vous phares de la rentrée littéraire : Anne Berest signe Finistère (Albin Michel). Après l’immense succès de La Carte postale, couronné de prix et adoré des libraires, l’autrice poursuit sa plongée dans les mémoires familiales et l’histoire collective.
À quelques jours de la sortie, elle s’est livrée avec ferveur au micro d’Aurélie Lévy, dans un entretien exclusif. Dans un Paris d’août comme suspendu, la romancière parle avec passion de ce nouveau livre, de l’héritage et de la transmission, mais aussi de son lien intime et complexe à son père, fil discret et bouleversant du récit.
Elle évoque également les résonances inattendues entre ses histoires familiales, ces coïncidences qui jalonnent son œuvre, et le poids à la fois inspirant et écrasant de l’héritage Picabia. Avec une sincérité rare, elle revient sur les échos de sa participation au documentaire Fragments d’un parcours amoureux de Chloé Barrau, confirmant combien son chemin d’écrivaine se nourrit en permanence de l’entrelacement entre l’intime et la création.
« En 2021, juste après la publication de La Carte Postale, j'ai appris que mon père était atteint d'une maladie grave. Alors que je me rapprochais de cet homme énigmatique, scientifique, silencieux, j'ai entrepris de remonter le fil de ma lignée paternelle bretonne. Je retrace ici la grande histoire d'amour de mes parents, les tensions entre la province et Paris, les premiers combats des agriculteurs du Finistère, la fougue et la beauté de la jeunesse résistante.
J'ai cherché à savoir ce que nous transmettent nos ancêtres. Et comment nous en affranchir. En creux, j'ai voulu m'approcher du mystère de Pierre, mon père. »
Grâce à la complicité profonde qui unit Aurélie Lévy et Anne Berest, ce podcast dépasse la simple présentation d’un livre : il ouvre grand la porte d’un univers littéraire où mémoire et intimité rejoignent le collectif, et où la littérature s’affirme comme un véritable acte de transmission.
Un moment unique à ne pas manquer pour découvrir, en avant-première, l’univers de Finistère.
Un extrait de l'ouvrage est proposé en fin d'article.
Crédits photo : Anne Berest @ Pascal Ito - © Aurélie Levy
DOSSIER - Découvrez les romans de la Rentrée littéraire 2025
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 20/08/2025
432 pages
Albin Michel
23,90 €
