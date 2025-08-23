Quand le livre devient outil de résistance

L’utopie des littératures nourrit l’ambition du festival Agir pour le Vivant : proposer aux imaginaires des « altérités politiques » capables de réinventer le réel. La fiction aussi bien que l’essai deviennent des leviers pour penser le monde autrement, au même titre que les sciences sociales ou les luttes écologiques. Quoi de plus normal qu’une table dédiée dans la librairie Actes Sud en Arles ?
Le 23/08/2025
Publié le :
23/08/2025 à 15:09
Tout au long des cinq jours, des lectures performées, des conférences autour d’ouvrages, ou encore des ateliers d’écriture montrent que le livre n’est pas cantonné à la librairie : il innerve la réflexion collective. Que l’on imagine L’ADN fantôme avec Alain Damasio, Sophie Zed et Gaspar Claus où se mêlent littérature et biologie ou bien la lecture-conférence autour d’Edward Carpenter, figure oubliée de l’écosocialisme, est proposée par Cy Lecerf Maulpoix le constat revient : sans livre, pas de transmission.
Située au cœur d’Arles, la librairie Actes Sud devient un espace officiel du programme, au même titre que la Chapelle du Méjan ou la Place Nina Berberova. Plusieurs rencontres d’auteurs y sont organisées, prolongeant, dans un espace, la volonté de dialogue direct entre lecteurs, auteurs et chercheurs. Mais elle incarne aussi la dimension éditoriale d’Agir pour le vivant, puisque le festival est une initiative conjointe avec les éditions Actes Sud
Or, les livres ne sont pas seulement présents à travers des signatures, mais comme instruments critiques face aux dérives médiatiques, politiques et économiques. Car au-delà des rencontres, plusieurs moments du programme posent explicitement la question du rôle du livre dans les luttes sociales.
L’atelier Déborder Bolloré interrogera la concentration éditoriale et les moyens de résister à l’emprise des grands groupes dans la circulation des idées. On retrouve aussi des ateliers d’écriture engagés, comme celui de la revue La Disparition, qui invitent à formuler d’autres récits possibles.
Bien entendu, si la librairie reste centrale en tant que « pôle d’accueil des auteurs invités, les ouvrages présentés sur la table sont ceux que nous défendons toute l’année », nous indique Floriane, qui s’occupe des ouvrages liés à l’écologie. « Certains des titres que nous y présentons sont liés à la programmation, mais c’est avant tout à la Chapelle du Méjan que se trouvent les ouvrages dont les thématiques sont directement liées au festival. »
Ainsi, la seule présence de l’affiche agit comme un rappel de l’événement — et finalement, les deux espaces s’avèrent quasi mitoyens. « Agir pour le vivant insiste cette année sur le rôle des librairies indépendantes comme lieux de résistance culturelle face aux logiques de concentration éditoriale », poursuit-elle. De fait, le livre, en tant qu’objet de lecture, « reste un outil vivant, qui ne s’épuise pas dans la lecture individuelle mais trouve sa pleine portée dans la confrontation publique des idées ».
Espace démocratique, forum symbolique — et, pourquoi pas, laboratoire du vivant ? – les rencontres en librairie sont pensées comme des moments gratuits et accessibles, offrant un dialogue direct entre auteurs, penseurs et publics. « Le livre, loin de se limiter à l’objet imprimé, devient au festival une scène vivante, un outil de réflexion et de mobilisation », assure la manifestation.
Et d’ajouter : « Avec Actes Sud, maison d’édition à l’origine du festival, la librairie est un lieu de circulation des idées, où la littérature et l’essai accompagnent la transformation du monde. » Bien sûr, une belle place sera accordée aux titres de la collection Mondes sauvages de la maison : initiée par Stéphane Durand, biologiste, ornithologue et éditeur chez Actes Sud, elle vit le jour en 2017.
Sa vocation est « inviter les lecteurs à penser la relation de l’Homme et de la Nature (les plantes, les animaux) et approfondir les connaissances entre la biologie et l’écologie des espèces ». À travers un effort interdisciplinaire, la collection œuvre à tisser une écriture accessible mêlant recherches universitaires, observations de terrain et réflexions philosophiques ou poétiques.
Le tout avec une spécificité notable est son adoption d’une « approche biographique du vivant », où les auteurs envisagent les animaux comme des individus porteurs de personnalités et d’histoires singulières.
Agir pour le vivant se déroulera du 23 au 27 août en Arles. Sur la table de la librairie, voici quelques titres que ActuaLitté avait dans ses cartons de chroniques, pour approfondir quelques-uns des sujets.
Chroniques d’une vie à l’envers, de Sébastien Cazes et Laurent Tillon
Alors nous irons trouver la beauté ailleurs - Gymnastique des confins, de Corinne Morel Darleux
Ainsi l’Animal et nous, de Kaoutar Harchi
Contenir l’emballement bioclimatique, de Nathanaël Wallenhorst
Comment bifurquer. Les principes de la planification écologique de Cédric Durand, Razmig Keucheyan
Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Nicolas Gary
