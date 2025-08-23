Liste des cinq ouvrages finalistes du Prix Ivoire 2025

L’association Akwaba Culture fait ce jour part des choix que le jury chargé de la sélection des ouvrages finalistes du Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d’Expression Francophone 2025 a effectués. Une sélection
Le 23/08/2025 à 14:51 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
23/08/2025 à 14:51
0
Commentaires
0
Partages
A l’issue de ses délibérations, ce jury, composé de Michel Koffi (critique littéraire ; président), Solange Anoh (libraire), Serge Grah (critique littéraire), Koffi Koffi (critique littéraire), Henri N’koumo (critique littéraire), a sélectionné les cinq (05) ouvrages ci-dessous, par ordre alphabétique des auteurs :
Christian EBOULE, Le Testament de Charles, éd. Afrédit, 2025 ;
Lucy MUSHITA, Expat blues, éd. Project'îles, 2024 ;
Dieudonné NIANGOUNA, La Mise en Papa, éd. L'oeil d'or, 2023 ;
Solo NIARE, L'Eunuque et l'empereur, éd. Nimba, 2024 ;
Véronique TADJO, Je remercie la nuit, éd. Mémoire d’Encrier, 2024.
Quatre-vingt-huit ouvrages en provenance de dix-huit pays ont été enregistrés régulièrement pour l’édition 2025 du Prix Ivoire. L’écrivaine et dramaturge Werewere-Liking est la présidente du jury final chargé de la désignation du lauréat parmi les cinq finalistes ci-dessus. Le nom de ce dernier sera communiqué le 06 novembre 2024 à 14h TU.
Le 17ème Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone, doté d’un montant de 3 millions de francs CFA (3000 euros), sera décerné le samedi 05 décembre 2025 à Abidjan (Côte d’Ivoire). Conformément au règlement en vigueur, seul le lauréat sera pris en charge par le comité d’organisation pour la réception de son prix à Abidjan.
En 2024, le Prix Ivoire a été remporté par Azza Filali (Tunisie) pour son roman Malentendues (éd. Elyzad) ; une Mention Spéciale a été attribuée à Charline Effah (Gabon) pour Les Femmes de Bidibidi, (roman, éd. Emmanuel Colas).
Créé en 2008 par Akwaba Culture, association de droit ivoirien, le Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d’Expression Francophone est placé sous le parrainage du Ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire, de l’ambassade de France à Abidjan, de la Librairie de France Groupe.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 20/06/2024
294 pages
Nimba Editions
15,90 €
Paru le 14/09/2024
205 pages
Editions Les Lettres Mouchetées
16,00 €
Paru le 10/09/2024
130 pages
Project-Iles
17,00 €
Paru le 24/02/2023
274 pages
L'Oeil d'Or
20,00 €
Paru le 30/08/2024
302 pages
Mémoire d'Encrier
22,00 €
Commenter cet article