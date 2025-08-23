Liste des cinq ouvrages finalistes du Prix Ivoire 2025

A l’issue de ses délibérations, ce jury, composé de Michel Koffi (critique littéraire ; président), Solange Anoh (libraire), Serge Grah (critique littéraire), Koffi Koffi (critique littéraire), Henri N’koumo (critique littéraire), a sélectionné les cinq (05) ouvrages ci-dessous, par ordre alphabétique des auteurs :

Christian EBOULE, Le Testament de Charles, éd. Afrédit, 2025 ;

Lucy MUSHITA, Expat blues, éd. Project'îles, 2024 ;

Dieudonné NIANGOUNA, La Mise en Papa, éd. L'oeil d'or, 2023 ;

Solo NIARE, L'Eunuque et l'empereur, éd. Nimba, 2024 ;

Véronique TADJO, Je remercie la nuit, éd. Mémoire d’Encrier, 2024.

Quatre-vingt-huit ouvrages en provenance de dix-huit pays ont été enregistrés régulièrement pour l’édition 2025 du Prix Ivoire. L’écrivaine et dramaturge Werewere-Liking est la présidente du jury final chargé de la désignation du lauréat parmi les cinq finalistes ci-dessus. Le nom de ce dernier sera communiqué le 06 novembre 2024 à 14h TU.

Le 17ème Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone, doté d’un montant de 3 millions de francs CFA (3000 euros), sera décerné le samedi 05 décembre 2025 à Abidjan (Côte d’Ivoire). Conformément au règlement en vigueur, seul le lauréat sera pris en charge par le comité d’organisation pour la réception de son prix à Abidjan.

En 2024, le Prix Ivoire a été remporté par Azza Filali (Tunisie) pour son roman Malentendues (éd. Elyzad) ; une Mention Spéciale a été attribuée à Charline Effah (Gabon) pour Les Femmes de Bidibidi, (roman, éd. Emmanuel Colas).

Créé en 2008 par Akwaba Culture, association de droit ivoirien, le Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d’Expression Francophone est placé sous le parrainage du Ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire, de l’ambassade de France à Abidjan, de la Librairie de France Groupe.

