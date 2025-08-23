Inscription
#International

Liste des cinq ouvrages finalistes du Prix Ivoire 2025

L’association Akwaba Culture fait ce jour part des choix que le jury chargé de la sélection des ouvrages finalistes du Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d’Expression Francophone 2025 a effectués. Une sélection

Le 23/08/2025 à 14:51 par Dépêche

|

Publié le :

23/08/2025 à 14:51

Dépêche

ActuaLitté

A l’issue de ses délibérations, ce jury, composé de Michel Koffi (critique littéraire ; président), Solange Anoh (libraire), Serge Grah (critique littéraire), Koffi Koffi (critique littéraire), Henri N’koumo (critique littéraire), a sélectionné les cinq (05) ouvrages ci-dessous, par ordre alphabétique des auteurs :

Christian EBOULE, Le Testament de Charles, éd. Afrédit, 2025 ;

Lucy MUSHITA, Expat blues, éd. Project'îles, 2024 ;

Dieudonné NIANGOUNA, La Mise en Papa, éd. L'oeil d'or, 2023 ;

Solo NIARE, L'Eunuque et l'empereur, éd. Nimba, 2024 ;

Véronique TADJO, Je remercie la nuit, éd. Mémoire d’Encrier, 2024.

 Quatre-vingt-huit ouvrages en provenance de dix-huit pays ont été enregistrés régulièrement pour l’édition 2025 du Prix Ivoire. L’écrivaine et dramaturge Werewere-Liking est la présidente du jury final chargé de la désignation du lauréat parmi les cinq finalistes ci-dessus. Le nom de ce dernier sera communiqué le 06 novembre 2024 à 14h TU.

 Le 17ème Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone, doté d’un montant de 3 millions de francs CFA (3000 euros), sera décerné le samedi 05 décembre 2025 à Abidjan (Côte d’Ivoire). Conformément au règlement en vigueur, seul le lauréat sera pris en charge par le comité d’organisation pour la réception de son prix à Abidjan.

En 2024, le Prix Ivoire a été remporté par Azza Filali (Tunisie) pour son roman Malentendues (éd. Elyzad) ; une Mention Spéciale a été attribuée à Charline Effah (Gabon) pour Les Femmes de Bidibidi, (roman, éd. Emmanuel Colas).

Créé en 2008 par Akwaba Culture, association de droit ivoirien, le Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d’Expression Francophone est placé sous le parrainage du Ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire, de l’ambassade de France à Abidjan, de la Librairie de France Groupe.

 

 
 
 

 

Dépêche
L'eunuque de l'empereur

Solo Niaré

Paru le 20/06/2024

294 pages

Nimba Editions

15,90 €

ActuaLitté
9782492278747
Le testament de Charles

Lettres mouchetées, Christian Eboulé

Paru le 14/09/2024

205 pages

Editions Les Lettres Mouchetées

16,00 €

ActuaLitté
9782487254084
Expat blues

Lucy Mushita

Paru le 10/09/2024

130 pages

Project-Iles

17,00 €

ActuaLitté
9782493036247
La mise en Papa

Dieudonné Niangouna

Paru le 24/02/2023

274 pages

L'Oeil d'Or

20,00 €

ActuaLitté
9782490437207
Je remercie la nuit

Véronique Tadjo

Paru le 30/08/2024

302 pages

Mémoire d'Encrier

22,00 €

ActuaLitté
9782897129842
