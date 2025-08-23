Une nocturne qui fait mouche. Chroniques d’une vie à l’envers invite à plonger – en douceur – dans le monde discret des chauves‑souris, à travers une bande dessinée ludique et savamment documentée.

Jean‑Pierre, une chauve‑souris pédagogue, devient guide et narrateur. Il observe deux chiroptérologues – l’un se prénomme Laurent (le clin d’œil est charmant) – et leur fait part – avec malice – de leurs questionnements, leurs doutes, leurs routines. Une mise en abyme tendre qui révèle l’humain derrière le chercheur.

L’humour est omniprésent, modulant un ton qui évite l’écueil du manuel purement explicatif. Loin des pages trop denses, le lecteur navigue de thèmes en thèmes de façon fluide, sans qu’on sente de rupture dans le rythme de la lecture.

Le trait de Sébastien Cazes – délicat, fait à la plume et aux crayons de couleur – épouse cette narration légère. On perçoit une poésie subtile mêlée à une précision scientifique bienvenue. Ce contraste offre une lecture à la fois sensible et rigoureuse, digne du format bande dessinée.

Il y a aussi un dispositif visuel astucieux : le format grand vertical (15 × 28 cm) surprend d’abord, puis charme. Il confère aux planches une verticalité propice aux grandes pleines pages, accentuant l’immersion dans les atmosphères nocturnes.

On y apprend de fait beaucoup – habitats, prédateurs, régimes alimentaires – sans jamais basculer dans la leçon, juste l’émerveillement informé. Le livre s’inscrit en filigrane dans la lignée de l’essai plus "sérieux" de Laurent Tillon (Les Fantômes de la nuit), sans en être une redite

