Une déambulation, vraiment — entre essai, récit de voyage et journal intime. Alors nous irons trouver la beauté ailleurs navigue ainsi sans étiquette, oscillant entre Inde, Rojava, romans, prison et broderie, subsistance, folie, décroissance et rêves. Sur le papier, c’est léger ; dans l’expérience, c’est dense — un mélange des genres, coloré de vaches, d’écureuils tigrés, de réflexions activistes qui bousculent les frontières du réel et du possible.

L’écriture, d’abord, tire sa force des contraires. Tour à tour poétique et engagée, personnelle et collective. L’autrice convoque Rosa Luxemburg, des romancières comme Barbara Kingsolver, des penseuses telles que Maria Mies ou Veronika Bennholdt‑Thomsen — autant de voix qui enrichissent une exploration des confins, ces espaces-limites où l’on trouve soufre et beauté mêlés.

Un fil ténu relie ces éléments : la notion de « querencia », cet abri intime où l’on gagne en enracinement, en attention — une soupape face à la brutalité du monde Socialter. Et puis, l’ouvrage plaide pour un renouveau des imaginaires : utopies à la fois lucides et inventives, résistantes à la laideur ambiante. Lancer de nouvelles images, voilà un impératif, dit Morel Darleux.

Elle interroge : comment changer de monde — et, dès à présent, y trouver de la beauté ? Il ne s’agit pas d’un appel à fuir, mais d’un vœu de transformation via des gestes infimes. Chaque sourire, chaque arbre, chaque minute d’attention devient acte révolutionnaire — modulant notre rapport au temps et à l’urgence.

Plus encore, l’ouvrage encourage à pratiquer le performatif et le préfiguratif : créer ici et maintenant d’autres manières d’exister, réduire nos dépendances, tisser des solidarités, retrouver un pouvoir d’agir collectif Sandrine Franchet. Ce va-et-vient entre évasion — fiction, voyage, écriture — et retour à l’immanence du vivant, voilà la gymnastique des confins, qui fait battre le cœur de l’essai.

On referme le livre changé. Non par un credo politique, mais par une invitation à respirer autrement. Ce petit essai tient d’un souffle généreux — poétique, politique, urgent. Il nous guide vers des ailleurs possibles, où la beauté devient mot d’ordre et levier pour inventer un monde plus vivable.

