Quand Galactus passe des entretiens d’embauche cosmiques

Il y a des personnages qui, dès leur apparition — en l'occurrence le Fantastic Four n° 48 de 1966 —, bouleversent le paysage narratif. Pour exemple : Galactus. Pas un super-vilain ajouté à l'écurie : c'est un concept, une puissance cosmique. Né de l’imagination de Stan Lee et Jack Kirby, il exprime cette tension entre la nécessité naturelle de la création et le tragique existentiel de la destruction.

Au départ, il n'était pourtant que Galan, scientifique de la planète Taa, dans un univers antérieur. À l’apogée de ce cosmos, le déclin guette : Galan fusionne avec la « Conscience de l’Univers » et renaît en Galactus dans notre propre univers balbutiant, être cosmique dont le besoin vital est de consommer des planètes. Sa première victime ? Archeopia — un monde entier absorbé dans sa faim primordiale.

Au-delà du vilain classique

Stan Lee et Jack Kirby ne voulaient pas d’un antagoniste ordinaire : Galactus dépasse la figure du méchant, pensé comme une force de la nature, tout aussi implacable qu'au-delà de la morale. Kirby confie lui-même s’être inspiré de la Bible — évoquant une figure divine, un être irréprochable et légendaire.

À LIRE - Le créateur de Garfield, Jim Davis, va travailler pour Marvel

Si ce personnage intrigue toujours, c’est aussi parce qu’il incarne un équilibre cosmique. Ni pur mal, ni secours providentiel, Galactus est pensé comme une entité nécessaire pour éviter le chaos énergétique. Sans lui, l’univers Marvel même risquerait de sombrer dans le désordre — et ce, en dépit du rachat par Walt Disney, c'est dire !

Kirby le représente alors dans une armure majestueuse, silhouette dominante et imposante, usant des codes visuels de la fantasy pour le rendre familier aux lecteurs d'alors, tout en faisant vibrer le sentiment de l’altérité cosmique. Et son héraut habituel n'est autre que Le Surfer d’Argent, qui peut être vu comme une image du déchu ou de l’ange déchu, autre forme de tension philosophique.

Ouatiffe... ou l'entretien d'embauche

De fait, Galactus a besoin de hérauts pour annoncer sa venue : sa simple présence sème rapidement la panique, annonciatrice d'un gueuleton prochain – donc la fin prématurée d’un monde. Et pour son anniversaire (60 ans, il ne les fait presque pas), Mat Groom, Alex Segura, Ann Nocenti et Lan Medina ont invité quelques nouveaux-venus, investis d’une fraction du « pouvoir cosmique ». C'est l'objet de What If... Galactus, où ces messagers voyageront à travers les galaxies, pour identifier les mondes suffisamment riches en énergie, et préparer ainsi le festin du patron.

CV, lettre de motivation

Enfin, sur la fiche de poste, c'est l'objectif de mission... En l’occurrence, les candidats malgré eux son Hulk, Gambit, Moon Knight, Malicia et Spider‑Gwen. Et de ce fait, Galactus s’épargnera donc sa légendaire (mais peu documentée) flemme intersidérale d’errer inutilement, en quête de nourriture.

Sauf que la logique est simple et vertigineuse : embaucher des figures aussi diverses, c’est dévoiler en filigrane les tensions psychiques de Galactus lui-même. À commencer par Hulk, dont la rage incontrôlable est le pendant de Bruce Banner, lorsqu’elle est couplée au pouvoir cosmique, deviendra une forme exacerbée de la pulsion primaire (ou de l’instinct dévorant pur).

Avec sa force brute, Hulk ne trahit rien : il démontre que la faim de Galactus est une urgence, indifférente à toute morale. Gambit, lui, incarne un autre paradoxe. Voleur charmeur, moralement flexible, il devient un emblème du pouvoir malléable — séduisant, mais fragile. Il doit voler « l’impossible », et se confronte à ce dilemme : talent inné ou fardeau moral ? Et si le cajun, roi des voleurs, avait d'autres plans ?

Moon Knight, déjà bien fracassé de l’intérieur — entre ses différentes identités — devient le symbole même de la dissociation psychique de Galactus. Sa transformation en héraut indique une instabilité psychique vécue à l’échelle cosmique. Malicia, enfin, porte en elle la vision la plus tragique : absorber le pouvoir du Surfer d’Argent, c’est littéralement absorber un fragment de Galactus. Elle incarne la violence traumatique et l’aliénation : l’absorption devient perte de soi, métaphore de la destruction identitaire.

Extrait avec Hulk

Spider‑Gwen, quant à elle, apporte la conscience tragique. Poursuivie par la culpabilité, elle incarne le surmoi conscient de l’impact de ses actes — même invisibles, même involontaires.

Entre fatalité et majesté

La série, publiée en janvier 2025, questionne chacun de ces récits comme autant de miroirs brisés du Dévoreur de Mondes — fragments d’une entité insaisissable dont l’identité est multiple, amorale, infinie. Et, implicitement, aussi humaine que terrifiante.

Galactus se prête déjà à une lecture où mythes, philosophie et symbolique se conjuguent. Il évoque Cronos, dieu dévoreur, ou des figures bibliques destructrices. Certains analystes le voient comme le Ça freudien — la pulsion brute — ou comme un surmoi archaïque, une autorité impérieuse.

CHRONIQUE - Silver Surfer : dilemme cornélien et énergie cosmique

D’autres l’interprètent comme un archétype jungien : l’Ombre, l’inconscient, ou le Démiurge — destructeur-créateur. Sa faim illimitée incarne le désir humain — jamais satisfait, toujours renouvelé. Et sa confrontation avec les héros, tragédie moderne : l’homme face à l’immensité métaphysique.

L’idée des hérauts même renvoie aux prophètes et messagers divins. Comme les anges annonciateurs dans la Bible, ou Hermès dans la mythologie grecque, ils sont là pour précéder la venue d’un être supérieur. Dans l’univers Marvel, leur rôle est aussi de prévenir — parfois trop tard — les civilisations que leur fin approche.

Mais dans cet album, ils explorent la relation de dépendance et de rébellion, selon que l’on assume la mission associée aux pouvoirs cosmiques, ou non. Ainsi, les cinq figures choisies dans cet album en disent long sur Galactus quand bien même il n’est que très peu présent au fil des pages. Une logique narrative simple : les grands taiseux en dévoilent plus dans leur absence…

What if... Galactus et première apparition du personnage face aux Quatre fantastiques

Chacun des épisodes présente une transformation individuelle marquée par cette puissance nouvelle, offrant une lecture symbolique et respective de son être, protéiforme par essence.

Des héros en contrepoint de Galactus

1. Hulk — l’inconscient incontrôlable

Bruce Banner devenu Hulk incarne la fureur brute, l’instabilité émotionnelle. Véritable « bête cosmique », il reflète la face destructrice et incontrôlée de Galactus — plus besoin de métaphore : la faim imposée devient rage terrible. Cette transformation libère l’aspect pulsionnel du Dévoreur, où la destruction n’est pas un choix, mais un état. Il symbolise le Ça archaïque, l’impulsion irrépressible — comparable à celle de Galactus.

2. Gambit — le voleur au cœur tendre

Le charmeur opportuniste Gambit, investi du Pouvoir Cosmique, devient un être tourmenté par la dualité entre vol et responsabilité, entre l’art du larcin et le poids d’un pouvoir trop grand pour lui. Il représente l’aspect de Galactus qui, malgré son immense pouvoir, est contraint par une nature qu’il ne contrôle pas complètement. Ce contraste entre liberté et contrainte met en lumière la tragédie du Dévoreur : porteur d’une puissance démesurée, mais prisonnier d’une faim inextinguible. Le tonneau des Danaïdes n’est pas loin.

3. Moon Knight — l'identité en archipel

Marc Spector est déjà déchiré entre plusieurs personnalités. En devenant héraut, ses alter ego explosent d’une manière nouvelle et violente. Cela symbolise la fragmentation intérieure de Galactus : en tant qu’être composite (Galan fusionné à la conscience cosmique), il incarne plusieurs niveaux d’existence — humain, divin, cosmique. Moon Knight en manifeste littéralement la fragilité interne et les conflits psychiques, comme Gertrude Stein l’était à l’aube de la conscience universelle. Tout en conservant son côté chien fou, tout disposé à encaisser les coups.

4. Malicia — l’absorption traumatique

La capacité de Rogue à absorber les pouvoirs d’autrui se confronte directement à l’acte de Galactus : prendre l’énergie des mondes vivants. En elle, cela devient un fardeau affectif : chaque absorption est un traumatisme, une perte d’identité. Le tout reposant sur cette dimension empathique extrême qui est le propre de son pouvoir. Elle incarne donc la dimension mortifère et aliénante de Galactus — une captation qui efface d’abord avant d’engloutir, une violence qui porte aussi un deuil.

5. Spider-Gwen — le regret héroïque

Gwen Stacy, en tant que Spider‑Gwen, porte une culpabilité profonde (le destin de Peter Parker). En tant que héraut, cette culpabilité se prolonge au niveau cosmique : elle doit survivre tout en sachant qu’elle participe à la destruction potentielle de mondes. Elle incarne chez Galactus cette sagesse tragique — conscience douloureuse de l’impact de ses actes, même s’il est dénué d’intention malveillante. Elle incarne donc l’aspect moral de Galactus, la conscience d’une lourde responsabilité.

Cinq nouveaux hérauts, qui incarnent plus spécifiquement une notion abstraite : ils sont la personnification de l’annonce de la finitude. Dans les récits, leur arrivée signifie que la fin est proche, qu’aucune civilisation n’est à l’abri. Ils représentent l’inéluctable, comme les cavaliers de l’Apocalypse annonçant la destruction.

Et la messe est dite.

Album génial, par ailleurs, dans cette polyphonie. D'autant que je suis fan de Gambit et Moon Knight.

Galactus, splendide

Illustrations : Marvel

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com