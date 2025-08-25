Science participative : quand un atelier devient un laboratoire clandestin du futur

Dans un monde traversé par des bouleversements environnementaux et sociaux sans précédent, la recherche ne peut plus se penser hors de ses effets sur le long terme. C’est tout le sens de la résidence « Quelles sciences pour quels futurs ? », coordonnée par Matteo Barsuglia, directeur de recherche au CNRS, organisée dans le cadre de la 6ᵉ édition du festival Agir pour le vivant.

Chercheurs et chercheuses de disciplines variées y explorent, aux côtés du public et d’acteurs culturels, les outils nécessaires pour anticiper les impacts de leurs travaux, croisant éthique, prospective et créativité.

“C'est un jardin, extraordinaire...”

Pour les locataires de cette résidence, des ateliers étaient programmés, dont le « Jardin des questions scientifiques » avec une approche participative singulière : inviter le public à formuler ses interrogations — qu’elles naissent d’une curiosité, d’une inquiétude ou d’un rêve — puis à les reformuler collectivement afin qu’elles puissent entrer en résonance avec la recherche.

Chaque question devient ainsi une graine symbolique, confiée aux chercheurs, qui tenteront de la faire germer par la réflexion scientifique. Pertinence, enjeux, sens ou finalité : les participant·es discutent de ce qui rend une question digne d’être explorée, ouvrant un espace où science et société dialoguent à parts égales.

Bon, ça, c'était la théorie. Et les scientifiques le savent : entre ce que l'on cherche et ce que l'on trouve...

This is The Voice, version Sciences

Débarqué dans la place pour suivre une expérience sociale grandeur nature, confondant fête foraine et colloque scientifique, je vois cette vingtaine de personnes installées, prêtes à en découdre avec la science. Distribution de feuilles blanches, stylo en main, comme si on s’apprêtait à signer un pacte secret. Marie-Laure Parmentier lance le mot qui claque, sexy en diable : chercheureuses. Un néologisme qui aurait pris un bain de poésie – de ces termes nés pour ruer dans les dictionnaires trop sages.

L’idée du jour ? Sortir ces chercheureuses devenus coachs hors de leur bulle de travaux usuels. Pas suspects pour autant.

Et transformer le public en machine à questionnement. On ne la joue pas Benjamin Franklin à faire courir les assistants les jours d’orages, cerf-volants en main, disposés à prendre la foudre pour le maître. Foudroyé pour servir la recherche, très peu pour moi en tout cas : je laisse le “Je sers la science et c'est ma joie” au disciple du Léonard Génie des BD signées Turk et Bob de Groot.

Mais on connaît la chanson : le Viagra, censé calmer les douleurs thoraciques, est devenu ce qu’on sait grâce à un “effet secondaire” qui n’avait rien de secondaire. Et Alfred Wegener, lui, a pondu la tectonique des plaques entre deux dizaines de verres et un puzzle – le sérieux naît parfois du joyeux bordel. Le meilleur marketing, c’est l’accident.

Ici pas d’alcool, mais une énergie flottante qui sent bon la curiosité brute. Et en avant les interrogations pour chambouler la science.

Et bam, ça part : Comment ne pas avoir peur de l’avenir ? Bonne question, j’ai moi-même peur de ma boîte mail. Quelles solutions pour végétaliser les villes ? À part installer des lianes sur la Défense, je sèche. Comment préserver l’eau potable ? Je regarde ma gourde en plastique en me disant que j’ai peut-être raté le coche.

Pourtant, derrière chaque feuille gribouillée se profile un laboratoire clandestin en gestation. Les coachs passent de table en table, regroupant les obsessions communes : la survie des espèces, les renards urbains, le glyphosate qui colle aux doigts, ou encore la guérison par la nature. Bientôt, cinq groupes s’érigent, improvisés, tels des micro-labos montés avec trois bouts de ficelle et une sacrée envie d’en découdre.

Ça débat, ça cogne, ça rigole. Les chercheureuses s’incrustent dans les discussions, mi-guides mi-DJ, essayant de transformer le boucan en mélodie. Moi, je prends des notes en vrac : « arbres filtres à pluie », « silos de pensée », « chef d’orchestre de la science » – à croire qu’on recrute pour un concert cosmique avec Mozart et Darwin en featuring. On compare les disciplines à des footballeurs spécialisés, chacun dans sa case, sauf qu’ici, il faudrait une équipe soudée, prête à planter des buts dans le futur.

Les visions deviennent délirantes mais crédibles : des arbres capables de filtrer l’eau de pluie pour sauver les villes asphyxiées ; des disciplines ultraspécialisées qui, plutôt que de rester coincées dans leurs silos, se mettraient au diapason d’un chef d’orchestre.

Ou, soyons fous, d’un entraîneur de foot hurlant sur la ligne de touche. Le terrain est immense : minéral, végétal, bactérien, humain. Tout est vivant, tout est possible. Et ce foutoir joyeux arrache des rires, parce qu’on comprend d’un coup que l’avenir se dessine peut-être justement dans ces zigzags.

Le champ est infini : minéral, végétal, bactérien, humain – tout le monde sur le terrain. On rit, parce que le ridicule ne tue plus depuis longtemps, et qu’à force de délirer, on voit apparaître des horizons crédibles. Des arbres filtrant l’eau de pluie ? Pourquoi pas. Après tout, l’imprimante à jet d’encre est née d’un type qui a observé une goutte de café exploser sur une plaque brûlante. L’innovation, c’est du cabaret moléculaire.

Restitution finale. Chaque groupe balance ses trouvailles comme des plaidoiries au tribunal du futur. Sérieux, appliqués, parfois lyriques. Les coachs s’improvisent porte-parole, tandis qu’une voix issue des mini-labos détaille les étapes, les processus, les temporalités. Le grand jeu. Forcément, un binôme s’égare, passant des ondes gravitationnelles à l’accès à l’information : hors sujet, buzzer, game over, mais tout le monde s’amuse.

Science sans conscience, d’accord, ça fiche le sum, mais science avec le sourire, ça ouvre les chakras.

Et voilà le miracle : un premier projet émerge. Comment articuler les besoins socio-économiques et la prévention d’une bonne santé en PACA ? Ça claque comme titre de thèse, ça s’annonce en trois langues (français, anglais, espagnol), et ça rappelle que le vivant n’a jamais reconnu les frontières. Les autres projets suivront, boîtes à outils en puissance, futurs compagnons pour naviguer dans le brouillard de demain.

En coulisse, les chercheureuses goûtent l’exercice, presque étonnés eux-mêmes. « En sortant de nos propres ornières, on rencontre des approches novatrices », lâche l’un d’eux, comme un aveu. Oui, parfois, voir autrement, ça suffit à foutre un coup de pied dans la porte du connu.

Après tout, l’imprimante n’est née que parce qu’un type a vu des gouttes de café exploser sur une cuisinière brûlante. L’innovation, c’est ce moment de grâce où le banal devient vision. Et ce jour-là, dans cette salle transformée en terrain de jeu scientifique, il y avait ce parfum d’étincelles.

Avec la généreuse participation pour l'atelier d'Ange Ansour, directrice de l’association de l’éducation par la recherche, Stéphane Guillot, directeur de recherche, CNRS, Patrick Hennebelle, directeur de recherche, CEA, Natacha Krins Su, maîtresse de conférence, Sorbonne Université, Marie-Laure Parmentier, directrice de recherche, INSERM, Olivier Ragueneau, directeur de recherche, CNRS, Eric Tannier, directeur de recherches, INRIA.

(Merci pour cette émisssion The Voice Science - Nykos A.)

Crédits photo : Stéphane Guillot - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com