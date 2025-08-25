Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Salons / festivals

Science participative : quand un atelier devient un laboratoire clandestin du futur

Au cœur du festival Agir pour le vivant, le CNRS et ses chercheurs en résidence invitent le public à un exercice inédit : transformer ses préoccupations, ses doutes ou ses rêves en véritables questions de recherche. Un dialogue fertile, où l’imaginaire citoyen se mêle à la rigueur scientifique, pour interroger ensemble les futurs possibles.

Le 25/08/2025 à 18:55 par Nicolas Gary

| 3 Partages

Publié le :

25/08/2025 à 18:55

Nicolas Gary

3

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Dans un monde traversé par des bouleversements environnementaux et sociaux sans précédent, la recherche ne peut plus se penser hors de ses effets sur le long terme. C’est tout le sens de la résidence « Quelles sciences pour quels futurs ? », coordonnée par Matteo Barsuglia, directeur de recherche au CNRS, organisée dans le cadre de la 6ᵉ édition du festival Agir pour le vivant.

Chercheurs et chercheuses de disciplines variées y explorent, aux côtés du public et d’acteurs culturels, les outils nécessaires pour anticiper les impacts de leurs travaux, croisant éthique, prospective et créativité.

“C'est un jardin, extraordinaire...”

Pour les locataires de cette résidence, des ateliers étaient programmés, dont le « Jardin des questions scientifiques » avec une approche participative singulière : inviter le public à formuler ses interrogations — qu’elles naissent d’une curiosité, d’une inquiétude ou d’un rêve — puis à les reformuler collectivement afin qu’elles puissent entrer en résonance avec la recherche.

Chaque question devient ainsi une graine symbolique, confiée aux chercheurs, qui tenteront de la faire germer par la réflexion scientifique. Pertinence, enjeux, sens ou finalité : les participant·es discutent de ce qui rend une question digne d’être explorée, ouvrant un espace où science et société dialoguent à parts égales.

Bon, ça, c'était la théorie. Et les scientifiques le savent : entre ce que l'on cherche et ce que l'on trouve...

This is The Voice, version Sciences

Débarqué dans la place pour suivre une expérience sociale grandeur nature, confondant fête foraine et colloque scientifique, je vois cette vingtaine de personnes installées, prêtes à en découdre avec la science. Distribution de feuilles blanches, stylo en main, comme si on s’apprêtait à signer un pacte secret. Marie-Laure Parmentier lance le mot qui claque, sexy en diable : chercheureuses. Un néologisme qui aurait pris un bain de poésie – de ces termes nés pour ruer dans les dictionnaires trop sages.

/uploads/images/img-9220-68ac9408ce3cd036997980.jpg

L’idée du jour ? Sortir ces chercheureuses devenus coachs hors de leur bulle de travaux usuels. Pas suspects pour autant.

Et transformer le public en machine à questionnement. On ne la joue pas Benjamin Franklin à faire courir les assistants les jours d’orages, cerf-volants en main, disposés à prendre la foudre pour le maître. Foudroyé pour servir la recherche, très peu pour moi en tout cas : je laisse le “Je sers la science et c'est ma joie” au disciple du Léonard Génie des BD signées Turk et Bob de Groot.

Mais on connaît la chanson : le Viagra, censé calmer les douleurs thoraciques, est devenu ce qu’on sait grâce à un “effet secondaire” qui n’avait rien de secondaire. Et Alfred Wegener, lui, a pondu la tectonique des plaques entre deux dizaines de verres et un puzzle – le sérieux naît parfois du joyeux bordel. Le meilleur marketing, c’est l’accident.

Ici pas d’alcool, mais une énergie flottante qui sent bon la curiosité brute. Et en avant les interrogations pour chambouler la science.

/uploads/images/img-9218-68ac94250aedd040889770.jpg

Et bam, ça part : Comment ne pas avoir peur de l’avenir ? Bonne question, j’ai moi-même peur de ma boîte mail. Quelles solutions pour végétaliser les villes ? À part installer des lianes sur la Défense, je sèche. Comment préserver l’eau potable ? Je regarde ma gourde en plastique en me disant que j’ai peut-être raté le coche.

Pourtant, derrière chaque feuille gribouillée se profile un laboratoire clandestin en gestation. Les coachs passent de table en table, regroupant les obsessions communes : la survie des espèces, les renards urbains, le glyphosate qui colle aux doigts, ou encore la guérison par la nature. Bientôt, cinq groupes s’érigent, improvisés, tels des micro-labos montés avec trois bouts de ficelle et une sacrée envie d’en découdre.

Ça débat, ça cogne, ça rigole. Les chercheureuses s’incrustent dans les discussions, mi-guides mi-DJ, essayant de transformer le boucan en mélodie. Moi, je prends des notes en vrac : « arbres filtres à pluie », « silos de pensée », « chef d’orchestre de la science » – à croire qu’on recrute pour un concert cosmique avec Mozart et Darwin en featuring. On compare les disciplines à des footballeurs spécialisés, chacun dans sa case, sauf qu’ici, il faudrait une équipe soudée, prête à planter des buts dans le futur.

/uploads/images/img-9218-68ac9433241e9462361828.jpg

Les visions deviennent délirantes mais crédibles : des arbres capables de filtrer l’eau de pluie pour sauver les villes asphyxiées ; des disciplines ultraspécialisées qui, plutôt que de rester coincées dans leurs silos, se mettraient au diapason d’un chef d’orchestre.

Ou, soyons fous, d’un entraîneur de foot hurlant sur la ligne de touche. Le terrain est immense : minéral, végétal, bactérien, humain. Tout est vivant, tout est possible. Et ce foutoir joyeux arrache des rires, parce qu’on comprend d’un coup que l’avenir se dessine peut-être justement dans ces zigzags.

Le champ est infini : minéral, végétal, bactérien, humain – tout le monde sur le terrain. On rit, parce que le ridicule ne tue plus depuis longtemps, et qu’à force de délirer, on voit apparaître des horizons crédibles. Des arbres filtrant l’eau de pluie ? Pourquoi pas. Après tout, l’imprimante à jet d’encre est née d’un type qui a observé une goutte de café exploser sur une plaque brûlante. L’innovation, c’est du cabaret moléculaire.

Restitution finale. Chaque groupe balance ses trouvailles comme des plaidoiries au tribunal du futur. Sérieux, appliqués, parfois lyriques. Les coachs s’improvisent porte-parole, tandis qu’une voix issue des mini-labos détaille les étapes, les processus, les temporalités. Le grand jeu. Forcément, un binôme s’égare, passant des ondes gravitationnelles à l’accès à l’information : hors sujet, buzzer, game over, mais tout le monde s’amuse. 

Science sans conscience, d’accord, ça fiche le sum, mais science avec le sourire, ça ouvre les chakras.

Et voilà le miracle : un premier projet émerge. Comment articuler les besoins socio-économiques et la prévention d’une bonne santé en PACA ? Ça claque comme titre de thèse, ça s’annonce en trois langues (français, anglais, espagnol), et ça rappelle que le vivant n’a jamais reconnu les frontières. Les autres projets suivront, boîtes à outils en puissance, futurs compagnons pour naviguer dans le brouillard de demain.

/uploads/images/img-9214-68ac944528906004183582.jpg

En coulisse, les chercheureuses goûtent l’exercice, presque étonnés eux-mêmes. « En sortant de nos propres ornières, on rencontre des approches novatrices », lâche l’un d’eux, comme un aveu. Oui, parfois, voir autrement, ça suffit à foutre un coup de pied dans la porte du connu.

Après tout, l’imprimante n’est née que parce qu’un type a vu des gouttes de café exploser sur une cuisinière brûlante. L’innovation, c’est ce moment de grâce où le banal devient vision. Et ce jour-là, dans cette salle transformée en terrain de jeu scientifique, il y avait ce parfum d’étincelles.

Avec la généreuse participation pour l'atelier d'Ange Ansour, directrice de l’association de l’éducation par la recherche, Stéphane Guillot, directeur de recherche, CNRS, Patrick Hennebelle, directeur de recherche, CEA, Natacha Krins Su, maîtresse de conférence, Sorbonne Université, Marie-Laure Parmentier, directrice de recherche, INSERM, Olivier Ragueneau, directeur de recherche, CNRS, Eric Tannier, directeur de recherches, INRIA. 

/uploads/images/img-9222-68ac94587bc9f936864936.jpg

(Merci pour cette émisssion The Voice Science - Nykos A.)

Crédits photo : Stéphane Guillot - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

Commenter cet article

 

Le magasin de lettres de Séoul

Baek Seungyeon trad. Marion Gilbert, Irène Thirouin-Jung

Paru le 22/08/2025

384 pages

Nami

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493816986
9782493816986
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

“La violence coloniale n’a pas détruit ce qui faisait notre humanité”, Achille Mbembe

Achille Mbembe a profondément marqué la pensée africaine en mettant au jour la coexistence de deux mondes. Derrière la brutalité coloniale et ses ravages, une part des cultures précoloniales a résisté. Restées discrètes, ces métaphysiques africaines ont traversé le temps, se transformant au fil des générations. Aujourd’hui, elles offrent des clés précieuses pour imaginer l’avenir de l’humanité tout entière. Rencontre d'exception.

25/08/2025, 09:41

ActuaLitté

Rentrée littéraire : la parité en progrès, mais encore fragile

Chaque rentrée littéraire vient avec ses chiffres : nombre de titres, genres dominants, tendances stylistiques. Cette année, un autre indicateur s’impose : après une décennie de progression, les femmes n’ont jamais été aussi présentes. Et bien que la reconnaissance critique reste plus fragile, les dernières années montrent un net mouvement de rattrapage. Les données et analyses qui suivent proviennent de la veille quotidienne menée par Bibliosurf sur les rentrées littéraires de 2015 à 2024.

18/08/2025, 10:02

ActuaLitté

"Je suis choquée et inquiète pour les personnes de la librairie" Violette & Co

La librairie engagée Violette and Co, installée dans le 11ᵉ arrondissement de Paris, a récemment dénoncé une campagne d’intimidation et de dégradations liée à la présence en vitrine d’ouvrages sur la Palestine. Dès le 6 août, un groupe de cinq personnes serait venu les « intimider », puis, dans la nuit du 7 au 8 août, la vitrine a été taguée à la peinture à l’acide... ActuaLitté s'est rendu sur place pour constater les dégradations, et recueillir les témoignages de l’équipe et des fidèles du lieu.

14/08/2025, 19:07

ActuaLitté

Habitation Clément : un paradis martiniquais entre passé et avenir

L'Habitation Clément, qui héberge la Fondation Clément, est un lieu surprenant : à quelques détours de Fort-de-France, elle reste proche de la capitale tout en s’ouvrant sur le large, aux vents et aux horizons de l’Atlantique. C’est un domaine d’une richesse rare : distillerie de rhum en activité, vitrine d’art contemporain, bibliothèque, vaste espace de promenade, et désormais hôte d’un salon littéraire. Sur ses 160 hectares, dont quinze dédiés à la culture, patrimoine, création et artisanat se regardent en manicou de madras.

08/08/2025, 18:42

ActuaLitté

Villa Swagatam : quand la littérature tisse des liens entre l'Inde et la France

ActuaLitté était invité par l'Institut français en Inde (IFI), un des 98 établissements de la diplomatie culturelle française, pour découvrir le réseau de résidences « Villa Swagatam », déployé dans le but de favoriser les échanges franco-indiens. L'occasion de comprendre un peu mieux comment la littérature peut concrètement créer des ponts entre deux pays.

08/08/2025, 14:20

ActuaLitté

Le passage de Stendhal à Nancy

Une simple impression suffit parfois à donner naissance à toute une histoire, à la déployer indéfiniment, avec ses ramifications, ses passions, ses joies et ses tragédies humaines. Un bref passage de deux heures à Nancy, sur la route vers l’Italie, a suffi à Henri Beyle, plus connu sous le nom de Stendhal, pour situer dans cette ville son roman Lucien Leuwen. Initialement prévue dans une ville imaginaire nommée Montvallier, l’action se déroule finalement en grande partie à Nancy.

04/08/2025, 09:36

ActuaLitté

Floriane Zaslavsky, une écrivaine perchée sur le toit du monde

Sociologue et écrivaine, Floriane Zaslavsky est depuis quelques semaines en résidence d'écriture en Inde, dans le cadre du réseau Villa Swagatam, porté par l'Institut Français. Perchée à 2000 mètres d'altitude, à l'Himalayan Writing Retreat, dans le village de Satkhol, elle pose les bases d'un livre de non-fiction, à la croisée entre récit de voyage et réflexions sur la mémoire individuelle ou collective des lieux. Nous avons pu nous entretenir avec elle au sujet de cette expérience d'écriture hors du temps.

31/07/2025, 16:50

ActuaLitté

Les secrets d'écriture de Henrik Ibsen, en Norvège

Nous l’avons suivi. En marchant de son appartement dans lequel il habitait avec son épouse pendant les dernières années de sa vie, sur la rue d'Arbins gade 1 à Oslo (jadis Christiania) vers la brasserie Grand Café, où il se rendait deux fois par jour. 

01/07/2025, 10:55

ActuaLitté

Errance hallucinée au Musée international du Manga de Kyoto

Kyoto, 10 heures du matin. Le soleil tape déjà, et j’ai la gueule en vrac à force de traîner mes baskets dans cette ville qui ressemble à un vieux décor de cinéma : des temples en bois, des jardins millimétrés, des touristes hagards… et au milieu de tout ça, un OVNI culturel posé en pleine ville : le Musée international du Manga.

27/06/2025, 12:29

ActuaLitté

"Le décrochage de la lecture chez les jeunes n'est pas une fatalité"

Chaque année, Partir en Livre organise le Livrodrome, son parc d'attraction littéraire à destination des 11-18 ans. Vous le saviez ? Ceux dont on dit qu'ils ne lisent plus. À quel point est-ce grave ? Chacun en jugera. À la rédaction, la plupart d'entre nous ne lisait pas (ou très peu) à 13 ans, et nous voilà de longues années plus tard en presse littéraire. Alors s'il y a bien une chose qui est vrai, c'est qu'aucun constat n'est une fatalité. Et ça, c'est exactement ce que souhaite prouver le CNL avec le Livrodrome.

21/06/2025, 08:03

ActuaLitté

Ismail Kadaré à Paris : sur les traces de l’écrivain albanais

Ismail Kadaré, figure majeure de la littérature albanaise et internationale, est décédé le 1er juillet 2024 à Tirana, à l’âge de 88 ans. Près d'un an plus tard, cinq passionnés de l'auteur de l'Avril brisé fondent l'association Les amis d'Ismail Kadaré. L’objectif : faire vivre l’œuvre et la mémoire du grand écrivain, en rassemblant lecteurs, chercheurs, médiateurs et passionnés autour de son héritage littéraire, afin de le transmettre aux générations futures.

04/06/2025, 17:50

ActuaLitté

Utopie, dancefloor et galaxies lointaines : trois jours aux Intergalactiques

Trois jours de réflexion, de lectures, de rires et d’émerveillement. Trois jours pour comprendre que l’imaginaire n’est jamais neutre, et que rêver, c’est déjà agir. Anne-Charlotte Mariette, qui chronique dans nos colonnes et anime le blog Les mots délivrent, a vécu ces trois journées des Intergalactiques 2025.

04/06/2025, 11:34

ActuaLitté

Nettoyer la mort : RIP, une série choc qu'on ne lâche pas

Pour célébrer dignement les 40 années des librairies Momie, ActuaLitté a recruté 7 libraires, qui nous présentent une sélection des ouvrages réalisés en partenariat avec les éditeurs. Reposons en Paix avec Ash, qui depuis la librairie Momie Saint-Malo nous présente la saga de Gaet’s et Julien Monier : RIP.

03/06/2025, 17:43

ActuaLitté

Pourquoi Sherlock Holmes mérite (largement) sa place dans la Pléiade

Les aventures de Sherlock Holmes font leur entrée dans la prestigieuse Pléiade. Quatre romans et soixante nouvelles. Un régal.

25/05/2025, 10:42

ActuaLitté

Francis Grembert : un chagrin sous l’écorce, Prix Cazes 2025

En couronnant Les Deux Tilleuls de Francis Grembert pour son 89e anniversaire, le Prix Cazes 2025 honore une œuvre grave, douce et nue. Ce récit pudique sur la perte d’un petit frère, mêlant mémoire rurale et douleur silencieuse, s’impose à rebours des modes comme un bijou d’écriture retenue. Loin des brouhahas littéraires, il murmure, touche et résiste. Un hommage bouleversant au lien fraternel, et un manifeste discret pour une littérature du peu qui dit tout. Par Yves-Alexandre Julien.

13/05/2025, 10:19

ActuaLitté

La Bourgogne racontée par les yeux d’un poète : dans l’intimité de Lamartine

Dans les rues de la ville bourguignonne de Mâcon, les enfants vendent du muguet. Nos pas s’arrêtent devant la plaque commémorative du mur du Musée des Ursulines, réchauffé par le soleil du premier mai. Une plaque nous apprend que le père de Lamartine a été interné dans cet ancien couvent des Ursulines, devenu prison sous la Révolution. 

12/05/2025, 12:00

ActuaLitté

Jeune papa ? Voici la série de science-fiction parfaite à regarder la nuit

À l’approche de l’été, une série rafraîchit l’ambiance sur fond de neige toxique. El Eternauta (L'Eternaute) sortait en BD en 1957 : Buenos Aires, avec un glacial air d’apocalypse. 2025, le blizzard mortel souffle sur Netflix. Et toujours Juan Salvo, équipé d'un combinaison de fortune pour survivre...

06/05/2025, 17:52

ActuaLitté

Miss Marple et Hercule Poirot : deux facettes d'Agatha Christie

Voici le dernier volet de notre grande enquête consacrée à la plus fascinante des détectives : Miss Marple. Cette création d'Agatha Christie complète son univers littéraire, déjà fort d'un Belge tout aussi scrupuleux : Hercule Poirot. Ces personnages, sans jamais se croiser dans les romans, représentent deux facettes de la méthode criminologique selon Christie. Or, tout semble les opposer de prime abord...

23/04/2025, 11:31

ActuaLitté

Le Combat des chefs : Asterix et Chabat, la potion magique de Netflix

Astérix s’apprête à livrer un nouveau combat, et cette fois c’est sur le champ de bataille du streaming. Netflix a officialisé la diffusion exclusive d’Astérix & Obélix : Le Combat des chefs le 30 avril 2025, une mini-série animée en 3D tirée du célèbre album de 1966​. L’événement est de taille : l’entrée du petit Gaulois dans l’ère du streaming.

20/04/2025, 15:27

ActuaLitté

La Roue du temps : du monument de la fantasy à la série Prime

Saga phénoménale en 14 tomes disponibles chez Bragelonne (trad. Jean Claude Mallé), La Roue du temps fut le Grand Œuvre de Robert Jordan. Mais il mourut en 2007 et l'éditeur américain confia à Brandon Sanderson d'achever la fresque. Sur Prime Video, l'adaptation en série a bouclé sa troisième saison. Passé nous voir à la rédaction, le Dragon réincarné nous a confié quelques réflexions.

19/04/2025, 10:30

ActuaLitté

Femmes détectives et origines littéraires : aux sources de Miss Marple

Si Miss Marple occupe une place unique dans la littérature policière, elle n’est pas surgie de nulle part. Christie s’inscrit, consciemment ou non, dans une filiation littéraire de femmes détectives qui remonte au XIXe siècle. 

19/04/2025, 09:00

ActuaLitté

Le Dit du Genji : roman phare de la littérature japonaise, oeuvre d'une femme

Nichée entre Kyoto et Nara, la ville de Uji est principalement réputée pour ses plantations de thé. Or, elle abrite aussi un musée unique, dédié à l'exploration et à la célébration du Dit du Genji (Genji Monogatari / 源氏物語). Ce texte fut écrit au début du XIᵉ siècle par Murasaki-shikibu, une dame de cour de l'époque Heian (794-1185). 

17/04/2025, 10:00

ActuaLitté

Les 60 ans des éditions Gérard de Villiers : espion, sexe et SAS

En août 1964, quelques jours après la mort d’Ian Fleming, l’éditeur Philippe Daudy défie Gérard de Villiers d’imaginer un nouveau héros récurrent pour reprendre le flambeau du roman d’espionnage. L’écrivain français crée alors Son Altesse Sérénissime le prince Malko Linge – alias SAS –, un aristocrate autrichien engagé comme contractuel par la CIA. Une saga éditoriale comme jamais va naître.

15/04/2025, 11:34

ActuaLitté

De Visconti à Netflix, Le Guépard, classique absolu de la littérature italienne

La série Le Guépard, tirée du roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, est disponible sur Netflix depuis le 5 mars 2025. En six épisodes, elle retrace le déclin de l’aristocratie sicilienne au XIXe siècle, à travers le regard du prince de Salina, qu'incarne Kim Rossi Stuart. S'y mêlent fidélité au texte original et relecture contemporaine, notamment par une mise en lumière accrue des personnages féminins.

15/04/2025, 10:26

ActuaLitté

Égérie des lecteurs, icone féministe de la télé : fabuleuse Miss Marple

De 1930 à 1976, Miss Marple traqua le crime avec une remarquable constance et une redoutable efficacité. Plus de quarante ans et une  carrière qui s’étend sur douze romans et deux douzaines de nouvelles, depuis L’Affaire Protheroe (trad. Raymonde Coudert) jusqu’à La Dernière Énigme (trad. Jocelyne Warolin), publié à titre posthume quelques mois après la mort de Christie en 1976.

14/04/2025, 10:30

ActuaLitté

Hellsing : le vampire de Kohta Hirano, du Tarantino version gothique

Le vampire Alucard est de retour en librairie. Hellsing, manga culte de Kohta Hirano, bénéficie enfin d'une édition française au format Perfect Edition (trad. Fédoua Lamodière). L'occasion de (re)découvrir cette œuvre sanguinaire et explosive, son auteur iconoclaste, son adaptation animée marquante, ainsi que les multiples thématiques qui font sa richesse.

12/04/2025, 14:28

ActuaLitté

Comment Agatha Christie créa Miss Marple : genèse du personnage

En 1926, Agatha Christie traversa une crise profonde : mort de sa mère, infidélités de son mari... au point qu'en décembre, elle se volatilisa durant deux semaines. C’est l'année suivante qu’elle imaginera ce personnage d’une vieille fille détective. Miss Marple fait ses débuts cette année-là dans  The Tuesday Night Club, nouvelle publiée en décembre 1927 dans une revue britannique (Royal Magazine).

11/04/2025, 09:30

ActuaLitté

Miss Marple, une détective “en fauteuil” au cœur du village

Miss Jane Marple est un personnage de fiction créé par Agatha Christie, héroïne de douze romans policiers et de vingt nouvelles publiés entre 1927 et 1976. Vieille demoiselle domiciliée dans le paisible village anglais de St. Mary Mead, elle incarne une « détective en fauteuil » (en anglais : armchair detective, un genre littéraire en soi) qui mène l’enquête sans quitter son cadre de vie familier.

09/04/2025, 20:39

ActuaLitté

À Toulouse, un Cultura met en danger les librairies indépendantes

Les librairies indépendantes de la périphérie toulousaine sont en difficulté depuis l'ouverture d'un Cultura. Arrivée en octobre 2024 à Blagnac, centre névralgique de l'aéronautique, l'enseigne bleue et blanche a imposé une concurrence dont certains souffrent. Et ce, malgré les initiatives lancées par leurs pairs pour sauver leur commerce...

09/04/2025, 16:29

ActuaLitté

À la découverte des éditeurs indépendants au Salon L'Autre Livre

Du 4 au 6 avril 2025, le Palais de la Femme, situé au 94 rue de Charonne (XIe, Paris), accueille le Salon de l'Autre Livre, un événement dédié à l'édition indépendante. 2025 est marqué par un renouveau de l'organisation : un nouveau comité, un salon modernisé, tout en préservant son essence. Cette volonté se traduit par une attention particulière portée aux détails, notamment des affiches soignées et une ambiance conviviale favorisant les échanges entre éditeurs et visiteurs.​

 

06/04/2025, 17:22

ActuaLitté

"Il y a une affaire Sansal, comme il y a eu une affaire Dreyfus"

Un appel à la mobilisation a été lancé pour ce mardi devant l’Assemblée nationale, afin de demander la libération de l’écrivain Boualem Sansal, incarcéré en Algérie depuis novembre dernier. Plusieurs figures majeures de l’État ont pris la parole à cette occasion, parmi lesquelles le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, ou les présidents des deux chambres du Parlement, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher. Un rassemblement très politique, alors que le jugement sera rendu dans deux jours.

25/03/2025, 19:30

ActuaLitté

“On dit aux artistes : votre travail c'est de la merde !”

Face à des attaques jugées sans précédent contre le secteur culturel – marquées par des coupes budgétaires importantes, une précarisation toujours plus forte et un mépris affiché des institutions –, le SNAPcgt, ainsi que plusieurs organisations syndicales, ont appelé à une grève massive le 20 mars dans toute la France. Près de 6000 acteurs de la culture, mais pas seulement, ont défilé à Paris, selon les syndicats. Destination : le ministère de la Culture...

20/03/2025, 18:48

ActuaLitté

Café Balzac : un peu de Saint-Germain-des-Prés à Bangkok

La Thaïlande compterait plus de 300.000 francophones, une grosse partie d’entre eux résidant à Bangkok, ville internationale par excellence. Pour eux, le Café Balzac, dédié à la culture francophone, peut faire office de précieux refuge, de librairie, de salle de projection ou encore de galerie d’art...

12/03/2025, 16:57

ActuaLitté

Voyages à Tokyo : quand le manga ouvre les portes de l’art

Le manga, déclencheur d’explorations culturelles ? De la peinture classique aux vinyles underground en passant par le cosplay, de plus en plus de séries incitent leurs lecteurs à franchir les frontières du neuvième art pour découvrir d’autres univers artistiques. Notre correspondante à Tokyo, Lucie Ancion, partage avec nous ces moments insolites : entre modernité et tradition, un rendez-vous incontournable.

03/03/2025, 10:03

ActuaLitté

“L'édition indépendante, c'est aussi ce supplément d'âme”

Assises2025 – Deux journées à Bordeaux ayant réuni quelque 450 professionnels réunis — dont près de 430 éditeurs indépendants. À ce seul chiffre, la Fedei disposait d’un indicateur marquant l’engouement pour cet événement : à Aix, deux ans plus tôt, 280 personnes s’étaient retrouvées. Retour sur ces rencontres au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, ces 20 et 21 février.

22/02/2025, 18:05

ActuaLitté

Quand un manga amène des vagues de touristes dans la campagne japonaise

Une ville isolée au milieu des montagnes japonaises… transformée en destination de tourisme otaku avec des produits dérivés de manga à tous les coins de rue. Hita, ville natale du génial auteur de L’Attaque des titans (trad. Sylvain Chollet), a su habilement profiter du phénomène des « pèlerinages » de fans pour redynamiser son économie. Reportage dans la campagne qui a vu naître les titans.

15/02/2025, 09:56

Autres articles de la rubrique À la loupe

ActuaLitté

N’oublie pas notre Arménie : voyage dans les décombres d’un génocide dénié

De la ville d’Alep à celle d’Alexandrie, en passant par Samarcande, Yahia Belaskri signe un passionnant voyage qui raconte avec un humanisme profond la longue résistance du peuple arménien face à une effroyable entreprise d’annihilation et de négationnisme historique. 

25/08/2025, 09:57

ActuaLitté

“Si on ne veut pas que l’écologie disparaisse, il faut savoir d’où et avec qui on parle”

Il est des festivals qui ne ressemblent à aucun autre. Agir pour le vivant, à Arles, appartient à cette catégorie rare. Dans les ruelles baignées de lumière, on ne vient pas seulement pour débattre d’écologie ou de culture, mais pour tenter de réinventer un rapport au monde. Anne-Sylvie Bameule, Présidente du directoire d’Actes Sud, cofondateur de l'événement, livre un regard singulier sur cette 6e édition.

24/08/2025, 19:45

ActuaLitté

“Produire des données scientifiques ne suffit pas à transformer les choses”

Le festival Agir pour le vivant s’ouvre cette année encore à des voix qui bousculent notre rapport au monde. Parmi elles, celle d’Isabelle Hillenkamp, socio-économiste et directrice de recherche à l’IRD, dont le travail explore les liens entre corps, territoire et résistances. Elle y animera un atelier participatif et réflexif intitulé : « Ce que nos corps racontent des territoires que nous habitons ». 

24/08/2025, 16:12

ActuaLitté

Le cosy mystery, ce polar qui réchauffe le cœur des lecteurs

Le rideau s’ouvre sur un manoir anglais baigné de lumière, un chat qui ronronne près de la cheminée, et une vieille dame souriante servant le thé. Bienvenue dans le cosy mystery, un sous-genre du polar où même le crime semble se dérouler sur la pointe des pieds. Ici, le meurtre se fait feutré, l’énigme se tricote au coin du feu et l’atmosphère est aussi apaisante qu’une balade dans la campagne anglaise.

23/08/2025, 10:15

ActuaLitté

À Besançon, Livres dans la Boucle mise sur l’hybridation des arts

À Besançon, le festival Livres dans la Boucle s’impose comme un rendez-vous littéraire qui dépasse les frontières du livre. Théâtre, musique, cinéma ou arts visuels s’invitent à la rentrée littéraire pour séduire de nouveaux publics tout en fidélisant les habitués.

20/08/2025, 14:39

ActuaLitté

La vulnérabilité comme langage commun des années 2020

Que raconte, au fond, cette Sad Girl Literature ? D’abord une expérience vécue — solitude, précarité affective et matérielle, hyper-conscience de soi — qui n’est pas que « triste ». Elle est politique (dans la manière de décrire le corps face aux normes), économique (dans la façon de détailler l’épuisement au travail), médiale (dans l’imbrication du récit et des réseaux).

20/08/2025, 13:30

ActuaLitté

Redéfinir l’expérience de lecture à l’heure du livre numérique accessible

Aujourd’hui encore, plus de 2/3 des livres numériques jeunesse sont produits dans des formats qui reprennent fidèlement la mise en page de leur version imprimée. Une solution rassurante pour les éditeurs, car elle garantit que le rendu visuel reste intact. Mais ce choix interroge sur leurs stratégies numériques, notamment par l’inclusion de ceux qui présentent des troubles (dys…), devenue une exigence majeure.

19/08/2025, 11:28

ActuaLitté

Sad girl lit : mode fugace ou symptôme durable ?

Tour à tour caricaturé en littérature de l’ennui chic et célébré comme le miroir des tourments contemporains, le « sad girl lit » n’en finit pas de provoquer. Accusé d’uniformiser l’expérience féminine, il est aussi le terrain d’expérimentations queer, de fables cannibales et d’utopies « hopepunk ». Symbole d’une génération qu’on dit mélancolique, ce label concentre surtout les fractures d’une critique en quête de nouveaux horizons.

19/08/2025, 11:18

ActuaLitté

Comment un stagiaire inventa l'algorithme qui prédit le Prix Goncourt

Avec de l'Intelligence artificielle, quelques connaissances en code et des bases de données solides, sont réunis tous les éléments nécessaires pour tenter de donner vie à la psychohistoire, cette science fictive imaginée par Isaac Asimov. Et de l'applique au plus prestigieux des prix littéraires français : le Goncourt. Voici comment a débuté la folle aventure, attestée dans le carnet d'un stagiaire en rubrique Livre : concevoir un outil prédictif pour s'assurer de décrocher les lauriers de l'Académie...

19/08/2025, 09:56

ActuaLitté

Gaza meurt sous nos yeux : le cri d’alerte

Face au blocus, aux bombardements et à la famine qui ravagent Gaza, le Pen Club français appelle les États à assumer leurs responsabilités. Dans une tribune, le président du comité des écrivains pour la Paix, au sein du Pen Club, Philippe Pujas dénonce l’impuissance de l’ONU et les vetos qui paralysent toute action. L’organisation réaffirme par ailleurs son soutien aux écrivains palestiniens et aux auteurs israéliens opposés à la politique de Benjamin Netanyahou.

18/08/2025, 16:28

ActuaLitté

Marketing de la vulnérabilité : BookTok et Sad Girl Lit, les usines à émotions

Difficile d’évoquer la diffusion du phénomène SadGirlLit sans parler de BookTok. En 2021, les ventes de livres imprimés aux États-Unis ont atteint un sommet historique (825 millions d’unités) — l’analyste NPD citée par le World Economic Forum pointait explicitement l’effet TikTok et la création de rayons « BookTok made me buy it » chez des chaînes comme Barnes & Noble.

18/08/2025, 08:00

ActuaLitté

Pourquoi ces héroïnes fascinent : anatomie de l'archétype Sad Girl Lit

Quels sont les codes qui reviennent dans cette fameuse Sad Girl Literature ? D’abord l’introspection — une voix narratrice qui rase les bords, examine les pensées comme on tourne une pierre entre les doigts. Les héroïnes sont ultra-conscientes de leur corps, de leur image, du regard qui pèse. 

17/08/2025, 08:34

ActuaLitté

D’où vient la littérature de ”Fille triste“ ? petite histoire d’un grand malentendu

L'expression « sad girl literature » ou Sad Girl Lit circule depuis plusieurs années dans les médias anglo-saxons, parfois comme une étiquette marketing, parfois comme un repoussoir critique. Une littérature de la vulnérabilité qui serait apparue, avant de devenir un label mondial. Sortez les mouchoirs, ça va pleurer dans les chaumières...

15/08/2025, 11:40

ActuaLitté

Obsolescence programmée de la critique littéraire

Il fut un temps – un gros demi-siècle – où dans le journal, se signaient des avis argumentés, par des journalistes dont la seule arme était une plume trempée dans l’encre et la conviction. Un texte parfois sévère, toujours nourri par une lecture attentive. Aujourd’hui ? Eh bien, il paraît que tout cela est un peu… daté, voire dépassé. Presque risible, si l’on en croit les grands décideurs de l’information culturelle.

15/08/2025, 10:30

ActuaLitté

Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans

Chaque année, la rentrée littéraire envahit les rayons des librairies avec près de 500 romans. Mais, si l’on s’y penche, la véritable histoire se joue du côté des nouvelles voix. Malgré leur faible nombre — environ 70 premiers romans par rentrée —, ils sont très présents dans le palmarès des ouvrages marquants de la décennie. 

14/08/2025, 10:02

ActuaLitté

Gaza : le silence du monde littéraire français

Hassen Jaied, entrepreneur franco‑tunisien du monde de l’édition et de la librairie en Tunisie, s’interroge sur le silence qui entoure Gaza au sein de l’édition et de la création française. Dans ce billet, il se pose une question : « Aujourd’hui, face à Gaza, où sont ces voix courageuses ? »

 

13/08/2025, 16:21

ActuaLitté

Quand la science passe en mode fiction : les experts racontent le climat

À la croisée des chemins entre littérature et science, une tendance émerge : des essais romancés et des fictions écrites par des scientifiques pour mieux faire passer le message climatique. Incapables de se faire entendre avec leurs graphiques et équations, certains experts choisissent la plume du conteur pour frapper les esprits. Suite de notre dossier explorant les multiples aspects de la Climate Fiction.

12/08/2025, 09:40

ActuaLitté

Les 400 coups: 30 ans de création libre, audacieuse… et humaine

Depuis 1995, Les 400 coups font figure d’ovni dans le paysage de l’édition jeunesse francophone. Née d’un désir de donner la parole à ceux qu’on n’entendait pas, cette maison québécoise a su imposer une voix singulière, irrévérencieuse et profondément respectueuse de l’intelligence des enfants. Un parcours que la maison d'édition retrace dans le texte ci-dessous, pour ActuaLitté...

11/08/2025, 14:45

ActuaLitté

Accès éditions : 30 ans d’innovation pédagogique

Trente ans, ce sont autant de livres publiés chez Accès éditions, maison qui a soufflé sa trentième bougie en cette année 2025. Sur la proposition de ActuaLitté, l'éditeur nous adresse un texte qui revient sur ces années de formations, d'expériences éditoriales et une longévité plaisante : une maison d’édition indépendante, atypique, familiale, conviviale et ouverte sur le monde.

08/08/2025, 08:00

ActuaLitté

Engagées, indépendantes et d’avant-garde : éditions Talents Hauts, 20 années de livres

Les anniversaires ne se célèbrent pas uniquement avec des bougies et des gâteaux. Parfois, ce sont des souvenirs qui se partagent, bien volontiers. Laurence Faron, directrice et fondatrice de la maison Talents Hauts se souvient. Et nous raconte. 20 ans, déjà. Si jeune et pourtant, quel chemin parcouru !

04/08/2025, 16:15

ActuaLitté

Le saut décisif : comment l’intelligence artificielle transforme le monde du livre ?

Hassen Jaied, entrepreneur franco‑tunisien du monde de l’édition et de la librairie en Tunisie, se passionne pour les mutations culturelles. Dans ce billet, il décrypte comment l’IA, déjà omniprésente dans l’édition, la traduction, l’illustration ou la distribution, redessine les métiers et les équilibres du secteur. Entre promesses d’émancipation créative et risques d’uniformisation culturelle, il invite à penser dès aujourd’hui un modèle où la technologie ne relèguerait pas l’humain au second plan.

03/08/2025, 11:56

ActuaLitté

Initiation à la sonothérapie : le guide pour découvrir ses bienfaits

Dans un monde en quête de sérénité, la sonothérapie séduit de plus en plus. Grâce aux vibrations des bols chantants, gongs ou diapasons, cette pratique accessible apaise le mental, renforce l'immunité et invite à un voyage intérieur profond. Une initiation douce à une discipline vibrante de bien-être et d’équilibre, exposé par Sylvie Captain-Sass et Emmanuelle Karrer, autrices de Sonothérapie. Les bonnes pratiques, chez Dangles.

31/07/2025, 11:25

ActuaLitté

Fil info de Pascal Nordmann : l’actualité kaléidoscope

On connaissait Pascal Nordmann auteur, metteur en scène, comédien, plasticien, et voici qu’on le découvre chroniqueur de l’actualité grâce aux éditions Les Carnets du Dessert de Lune qui éditent Fil info, un florilège d’humeurs sur l’actualité, un regard décalé, lunaire ou surréaliste, le tout, comme à son habitude, avec ironie et poésie. 

29/07/2025, 08:00

ActuaLitté

Peut-on réparer le web littéraire pour le sauver de l'oubli algorithmique ?

Il fut un temps où Google jouait les bons camarades et où Altavista n’avait pas dit son dernier mot. Deux décennies plus tard, les blogs littéraires s’évanouissent dans le brouillard numérique, tandis que TikTok et Amazon tiennent la dragée haute. Le web littéraire peut-il encore sortir de l’ombre des algorithmes ? Par Bernard Strainchamps.

28/07/2025, 09:29

ActuaLitté

De la haine au racisme, puis au génocide : la terrible leçon d'Histoire signée Marvel

Une épopée n’a pas besoin de chapitres par dizaines pour édifier un récit époustouflant. X-Men, Futur antérieur offre la quintessence de ce que les histoires déclinées autour des porteurs du gène X permet. Sorti en 2023, et signé Marc Guggehnheim au scénario et Manuel Garcia au dessin, ce récit devient un manuel de philosophie contre les dérives totalitaires. Et bien plus encore. 

27/07/2025, 19:23

ActuaLitté

Pour un grand plan de revitalisation culturelle, sociale et solidaire

La rentrée politique s'annonce d'ores et déjà tumultueuse, avec des négociations autour d'un projet de loi de finances 2026 placé sous le signe de l'austérité et des coupes budgétaires. La Mobilisation et Coopération Arts et Culture, qui réunit une quarantaine d’organisations du champ des arts et de la culture, rappelle dans le texte reproduit ci-dessous qu'une autre voie politique est possible.

25/07/2025, 16:27

ActuaLitté

Galien Sarde : "la fascination et la sidération commandent mon écriture"

Le Rouge et Laure, de Galien Sarde, chroniqueur pour ActuaLitté, est un roman qui mêle habilement les codes du polar à une réflexion plus profonde sur des thèmes comme la solitude, la culpabilité, les relations toxiques et les illusions du pouvoir. L’histoire se déroule à Lagord, en Charente-Maritime, dans un été suffocant, et tourne autour de la mort mystérieuse de Gaspard Vance, un riche restaurateur rochelais. Une interview menée par Olivier Stroh.

17/07/2025, 15:20

ActuaLitté

Rapport confidentiel : usage non militaire des techniques OSINT à la surveillance du web littéraire

Test de recrutement OSINT littéraire – Candidat : Bibliosurf. Spoiler : parfois, même un bibliothécaire-documentaliste peut faire frissonner un analyste SIGINT. (Par Bernard Strainchamps)

17/07/2025, 10:32

ActuaLitté

Se relier à soi : quand le yoga rencontre l’ayurvéda

Camille Deprez est indianiste de formation et professeure certifiée de yoga depuis 2014. Formée dans la tradition du Gurukulam (maître à disciple), elle a vécu plus de 13 ans en Asie. Aujourd'hui, elle anime des cours et ateliers de yoga et ayurvéda à Bordeaux, ainsi que des retraites au Pays basque.

17/07/2025, 10:31

ActuaLitté

Le livre sur les quais : récit d’un festival qui célèbre la diversité littéraire

Morges accueille du 5 au 7 septembre 2025 la 16ᵉ édition du Livre sur les quais. Sur les rives du Léman, ce rendez-vous majeur de la rentrée littéraire réunit 160 écrivaines et écrivains venus de Suisse, de France et d’ailleurs, dans un esprit d’ouverture et de convivialité. Fidèle à son ancrage tout en s’ouvrant au monde, le festival multiplie les formats, tisse des liens entre les langues et célèbre les voix contemporaines avec exigence et fantaisie.

16/07/2025, 17:31

ActuaLitté

“Traductrice ? Ça existe encore ?” : ce que cette question dit de notre époque

Une remarque en apparence anodine, qui en raconte beaucoup sur l'incidence que les modèles de langage, ou Intelligences artificielles, exercent sur notre société. Et la perception qu'elle a de certains métiers. La traductrice Laura Hurot, membre des collectifs En chair et en os et IA-lerte générale, rapporte dans nos colonnes une (més)aventure, des plus éloquentes. 

16/07/2025, 12:59

ActuaLitté

Colloques de Cerisy : L’œuvre poétique de Habib Tengour à l’honneur

À propos de l’écriture poétique de Habib Tengour, le peintre et néanmoins poète Hamid Tibouchi disait qu’elle est surprise, enchantement, fuite, élargissement du domaine des possibles et dépassement des frontières, tant linguistiques que culturelles. Une « écriture chahutée, travaillée à la machette », insistait-il dans le propos accompagnant ses illustrations calligraphiées à « Ta voix vit/Nous vivons » (Apic Éditions, 2019), le vibrant hommage versifié qu’a rendu l’auteur du « Vieux de la montagne » (Sindbad, 1983) à Mahmoud Darwich.

15/07/2025, 10:22

ActuaLitté

Maroc : pour une rentrée scolaire citoyenne et solidaire

Depuis de nombreuses années, les librairies marocaines accusent les écoles privées de concurrence déloyale, en vendant directement les manuels et les fournitures scolaires aux élèves, en violation des circulaires ministérielles. La rentrée scolaire approchant, l'Association des librairies indépendantes du Maroc (ALIM) et le Collectif de la nouvelle édition marocaine alertent sur les pratiques de certaines structures d'importation et de distribution du pays et appellent les parents d'élèves à la solidarité envers les professionnels du livre.

11/07/2025, 09:57

ActuaLitté

Olivier ByShoö : artiste d’une langue protéiforme

Quand on rencontre pour la première fois Olivier ByShoö, on découvre un artiste graphiste urbain, un amoureux du Marais Breton et l’auteur du Miroir de La Gorge Bleue (autoédition). Loin de brouiller les pistes, les passions qu’habitent ce talentueux pluridisciplinaire sont complémentaires et enrichissent mutuellement sa créativité.

10/07/2025, 10:28

ActuaLitté

No pasaran ! Dans les bibliothèques, “la vigilance est de mise”

Fin juin, des militants d'extrême droite ont filmé un autodafé allumé par leurs soins, visant des ouvrages d'éducation sexuelle ou présentant des personnages LGBTQIA+, avant de dénoncer la présence d'autres titres au sein de la médiathèque Elsa-Triolet de Lanester. L'Association des bibliothécaires de France appelle à la résistance antifasciste et à une défense de la liberté d'expression, contre les incitations à la haine. Nous reproduisons ci-dessous le texte de l'organisation.

09/07/2025, 09:47

ActuaLitté

Dyslexie : ce que la société refuse encore de voir !

Et si la dyslexie n’était pas un handicap, mais une autre forme d’intelligence ? Bertrand Descours, cofondateur de Lili for Life, la lampe conçue pour les personnes dyslexiques, appelle à repenser notre regard sur les personnes neuro-atypiques, et de les intégrer pleinement dans notre société, à l’image de ce que font d'autres pays en Europe ou en Amérique du Nord.

08/07/2025, 12:06

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.