Internet Archive devient bibliothèque fédérale : un tournant historique

Une reconnaissance symbolique forte, mais aussi un tournant pratique pour cette institution qui se bat depuis près de trente ans pour défendre l’accès libre au savoir.

Une mission vieille de deux siècles

Le Federal Depository Library Program (FDLP) a été instauré en 1813 par le Congrès. Son but : offrir à chaque citoyen l’accès gratuit aux publications fédérales, qu’il s’agisse de cartes, rapports environnementaux, études de santé, documents du Congrès, journaux ou livres.

Des millions de pages souvent stockées dans des bibliothèques publiques, parfois au prix de rayonnages entiers dédiés. Or, dans une époque où l’information circule avant tout en ligne, la transition numérique devient incontournable.

C’est là qu’intervient l’Internet Archive, pionnier de la numérisation et de la mise en ligne de collections entières. L’organisation est notamment connue pour sa Wayback Machine, immense mémoire d’internet qui sauvegarde les sites disparus. Mais elle abrite aussi des millions d’ouvrages, de documents audiovisuels et de publications publiques, dans une logique d’accès universel.

Padilla, bibliothèque tournée vers le numérique

Dans son courrier adressé au surintendant des documents fédéraux, Scott Matheson, le sénateur Padilla insiste sur la cohérence de ce choix. « Annoncé aujourd’hui, l’Internet Archive a été désigné bibliothèque dépositaire fédérale par le sénateur Alex Padilla. La désignation a été faite par une lettre adressée à Scott Matheson, Superintendent of Documents de l’U.S. Government Publishing Office. »

Il précise dans une déclaration à la radio publique KQED m;« L’approche numérique de l’Archive en fait l’outil idéal pour une bibliothèque dépositaire moderne, élargissant l’accès aux publications du gouvernement fédéral dans un paysage de plus en plus digital. »

Et d’ajouter : « L’Internet Archive a abattu d’innombrables barrières à l’accès à l’information, et c’est pour moi un honneur de lui attribuer cette désignation afin de poursuivre sa mission : offrir un accès universel à tout le savoir. »

renforcer l’écosystème de la connaissance

Pour Brewster Kahle, fondateur et bibliothécaire numérique de l’Archive, cette reconnaissance ne fait que confirmer une vocation ancienne. « Je crois qu’il y a beaucoup d’enthousiasme à voir une organisation comme l’Internet Archive, qui possède certes des collections physiques, mais qui est surtout connue pour son accessibilité en ligne, » explique-t-il à KQED.

Il voit dans cette désignation l’occasion de mieux intégrer les documents fédéraux au reste de l’écosystème numérique, jusqu’à des projets collaboratifs comme Wikipédia. « Aider à intégrer ces matériaux dans des plateformes comme Wikipédia, c’est renforcer tout l’écosystème internet, en permettant aux apprenants du numérique d’accéder plus directement aux documents gouvernementaux. »

Un programme numérique déjà amorcé

Depuis 2016, le Government Publishing Office a amorcé une politique volontariste de numérisation, avec une base de données en ligne enrichie chaque année. Mais la masse des documents reste colossale. L’expérience accumulée par l’Internet Archive dans la numérisation et l’hébergement de collections entières tombe donc à point nommé.

En 2022, l’organisation a lancé Democracy’s Library, une bibliothèque en ligne dédiée aux publications gouvernementales. Devenir bibliothèque dépositaire fédérale s’inscrit dans la continuité de ce projet : « Être partie prenante du programme, cela nous rapproche directement de la source des documents et garantit une diffusion plus fiable aux lecteurs de l’Archive comme à nos partenaires, » souligne Kahle.

Un contexte tendu : procès et menaces financières

Derrière cette annonce solennelle plane pourtant une ombre. L’Internet Archive est aujourd’hui fragilisé par plusieurs procès en cours. Son Open Library, qui prête des livres numérisés, a été attaqué par quatre grands éditeurs pour violation de droits d’auteur, après avoir levé temporairement ses restrictions de prêt durant la pandémie. Résultat : plus d’un demi-million de titres ont dû être retirés. Une décision confirmée en appel en 2024.

Les majors de la musique, de leur côté, poursuivent l’organisation pour son Great 78 Project, destiné à préserver les disques 78 tours. Si les labels l’emportent, l’Archive pourrait être condamnée à payer jusqu’à 700 millions de dollars de dommages et intérêts. De quoi menacer directement son existence.

Une bataille culturelle autour de la notion de bibliothèque

Ces affaires posent une question centrale : l’Internet Archive est-il véritablement une bibliothèque, ou bien, comme l’affirme l’Association des éditeurs américains, une « entreprise illégale de distribution » ?

Un collectif d’auteurs et de bibliothécaires a pris sa défense, affirmant au contraire qu’il s’agit de la « bibliothèque spécialisée la plus importante apparue depuis des décennies » et d’« une institution culturelle moderne, pensée en réponse à la révolution technologique ».

À LIRE - 2 millions d'eboks dans la bibliothèque Internet Archive

La désignation fédérale ne change pas directement la donne sur le terrain juridique — les publications gouvernementales n’étant pas soumises au droit d’auteur —, mais elle confère à l’Internet Archive un poids symbolique certain. Elle affirme sa légitimité en tant qu’acteur du patrimoine public et du savoir partagé.

Un rôle accru dans l’avenir des bibliothèques

En rejoignant le Federal Depository Library Program, l’Internet Archive endosse une responsabilité nationale : offrir un accès pérenne et universel aux documents officiels. À l’heure où l’internet se mesure en trillions de pages sauvegardées, Kahle insiste sur l’importance d’adapter les bibliothèques aux révolutions successives du support : du papier au microfilm, des CD aux formats numériques.

« Ces documents peuvent circuler librement et s’intégrer au tissu de notre écosystème de connaissances, s’ils existent en version numérique, » affirme-t-il.

Ainsi, la désignation de l’Internet Archive apparaît comme une étape logique — mais aussi stratégique — dans une longue lutte pour l’accès libre au savoir. Elle conforte le rôle des bibliothèques dans un XXIe siècle dominé par le numérique, et souligne qu’en dépit des procès, la mission reste intacte : préserver, diffuser et défendre un bien commun immatériel.

Si cette reconnaissance constitue une victoire symbolique pour l’Internet Archive, elle ne modifie pas pour autant l’issue du bras de fer judiciaire qui l’oppose aux grands éditeurs. Le Federal Depository Library Program ne couvre en effet que les publications gouvernementales, par nature libres de droits.

La désignation garantit donc à l’Archive un accès officiel et pérenne à ces documents, mais n’a aucune incidence sur les œuvres soumises au copyright – au cœur du litige sur l’Open Library.

À LIRE - La condamnation d'Internet Archive confirmée en appel

En revanche, l’impact est politique et culturel. Être reconnu comme bibliothèque dépositaire fédérale conforte l’Archive dans son rôle de véritable institution publique, au moment même où ses détracteurs contestent sa légitimité à se définir comme une bibliothèque.

Dans un procès où la question de définition est centrale, cet adoubement par un sénateur américain apporte un argument moral de poids : l’Internet Archive ne serait pas une plateforme pirate, mais une composante à part entière du réseau de conservation et de diffusion du savoir.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com