Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025

Le magasin de lettres de Séoul

Baek Seungyeon, Marion Gilbert, Irène Thirouin-Jung

« Tout en traversant le quartier résidentiel d’un pas lent, Hyoyeong observa le ciel, dont la couleur changeait d’un instant à l’autre. Sa sœur Hyomin avait baptisé cette heure où le soleil se couche, et où l’on commence à avoir faim, “l’heure de passer du square à la maison”. C’était à ce moment-là, quand elles étaient petites, que les enfants réunis avant l’heure du dîner, pour faire du toboggan et jouer dans la cage à écureuils, se séparaient et rentraient chez eux, appelés par leur mère.

Hyomin savait-elle que c’était l’heure de rentrer à la maison ? »

Petite fille, Hyoyeong adorait écrire des lettres. Poser des mots sur un beau papier, faire parler son cœur… Mais aujourd’hui, elle ne s’en sent plus capable. De la même manière qu’elle ignore chaque lettre envoyée par sa sœur, Hyomin. Criblée de dettes, cette dernière a disparu sans laisser de trace… Comment faire face ? 

En poussant la porte de Geulwoll, magasin de lettres, c’est un tout autre monde qui s’ouvre à nous. Un lieu unique, dédié à l’envoi de lettres – d'amour, d'amitié, d’inquiétude, de pardon, de bonnes (ou moins bonnes) nouvelles… Avec ce roman, Baek Seungyeon propose une parenthèse de douceur. Voici une histoire touchante, qui célèbre l'importance de trouver le mot juste, tout comme le courage de le poser sur le papier. C’est tendre, c’est plein d’espoir… Un grand oui !

Traduction assurée par Irène Thirouin-Jung.

#Roman étranger
ActuaLitté

Une michronique de
Valentine Costantini

Publiée le
22/08/2025 à 19:17

Partager cette chronique sur Bluesky Partager cette chronique sur Mastodon Partager cette chronique sur Linkedin Partager cette chronique par mail
Laisser un commentaire

0 Commentaire

0 Partage

Commenter cet article

 

Le magasin de lettres de Séoul

Baek Seungyeon trad. Marion Gilbert, Irène Thirouin-Jung

Paru le 22/08/2025

384 pages

Nami

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493816986
9782493816986
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.