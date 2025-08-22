Le magasin de lettres de Séoul

« Tout en traversant le quartier résidentiel d’un pas lent, Hyoyeong observa le ciel, dont la couleur changeait d’un instant à l’autre. Sa sœur Hyomin avait baptisé cette heure où le soleil se couche, et où l’on commence à avoir faim, “l’heure de passer du square à la maison”. C’était à ce moment-là, quand elles étaient petites, que les enfants réunis avant l’heure du dîner, pour faire du toboggan et jouer dans la cage à écureuils, se séparaient et rentraient chez eux, appelés par leur mère.

Hyomin savait-elle que c’était l’heure de rentrer à la maison ? »

Petite fille, Hyoyeong adorait écrire des lettres. Poser des mots sur un beau papier, faire parler son cœur… Mais aujourd’hui, elle ne s’en sent plus capable. De la même manière qu’elle ignore chaque lettre envoyée par sa sœur, Hyomin. Criblée de dettes, cette dernière a disparu sans laisser de trace… Comment faire face ?

En poussant la porte de Geulwoll, magasin de lettres, c’est un tout autre monde qui s’ouvre à nous. Un lieu unique, dédié à l’envoi de lettres – d'amour, d'amitié, d’inquiétude, de pardon, de bonnes (ou moins bonnes) nouvelles… Avec ce roman, Baek Seungyeon propose une parenthèse de douceur. Voici une histoire touchante, qui célèbre l'importance de trouver le mot juste, tout comme le courage de le poser sur le papier. C’est tendre, c’est plein d’espoir… Un grand oui !

Traduction assurée par Irène Thirouin-Jung.