Carte blanche laissée à Sorj Chalandon au Livre sur les quais 2025

Le vendredi 5 septembre, le Casino de Morges ouvre ses portes à un grand entretien avec Sorj Chalandon, mené par Marianne Payot. De 17h30 à 18h30 dans la salle Belle Époque, l’auteur revient sur Le livre de Kells, son douzième roman. L’échange met en lumière une fresque sensible nourrie par les années de jeunesse, entre révolte, solidarité et quête d’espérance, avant une première séance de signatures sur place.

Le lendemain, samedi 6 septembre, Sorj Chalandon choisit de partager la scène lors d’une carte blanche organisée à 17h00 dans la salle des Alpes de Mont-Blanc. Il convie Julien Delmaire pour un dialogue autour de La joie de l’ennemi (Grasset), roman traversé par la violence masculine et une écriture aux accents bibliques.

Au-delà de ces temps forts, la relation directe avec le public se consolide à travers des séances de dédicaces programmées sur plusieurs créneaux tout au long du week-end, notamment le vendredi entre 15h00 et 17h15 puis de 18h45 à 19h00, et le samedi de 9h30 à 16h45 ainsi qu’en fin de journée.

Retrouvez l’intégralité du programme de la 16ᵉ édition du Livre sur les quais.

Credits photo : ©JF PAGA

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com