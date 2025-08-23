On tremble et on vibre dès la première ligne

In violentia veritas, la formule latine claque comme une sentence. Catherine Girard en a fait le titre de son premier récit, publié chez Grasset. Un livre hors norme, sélectionné par le Prix Envoyé par La Poste 2025, qui oscille entre enquête familiale, mémoire intime et confrontation avec un secret d’héritage. À Mulhouse, la librairie 47° Nord en a fait l’un de ses coups de cœur de rentrée.
Le 23/08/2025 à 18:40 par Nicolas Gary
23/08/2025 à 18:40
La rentrée littéraire est riche, mais dans la librairie, ce premier roman s’y impose déjà. Plus qu’un témoignage, c’est une révolte contre la fatalité de la violence. Le livre d’une fille qui, en affrontant l’ombre de son père, trouve peut-être sa propre vérité.
Un podcast, sans violence – et même avec quelques rires – à découvrir dans notre dernière émission.
« Ce n’est pas un roman comique, ni un simple true crime… c’est une enquête littéraire, une enquête familiale », explique Raphaële Beurret, libraire passionnée. Dès les premières pages, Catherine Girard révèle l’impensable : son père lui a avoué avoir commis, dans sa jeunesse, un triple meurtre. L’affaire, qui avait défrayé la chronique en 1941, avait vu Henri Girard — l’écrivain Georges Arnaud, auteur du Salaire de la peur — accusé puis acquitté.
À quatorze ans, Catherine pose la question fatale : « Est-ce vrai ? Est-ce toi ? » Le père répond par l’aveu. Dès lors, la jeune fille grandit dans l’ombre d’un secret impossible à porter.
Le récit fouille les zones les plus sombres de cette histoire. « La colère de Catherine vient de cette violence paternelle subie très tôt par son père », rappelle Raphaële. Henri, enfant battu par un père brutal, grandit dans un climat d’amour contrarié : une mère aimante mais marginalisée, un père violent puis repentant, prisonnier d’un cycle infernal de coups et de larmes.
Dans ce livre, la violence semble inscrite dans la lignée. « Quand Catherine Girard écrit : “j’ai remonté mon arbre généalogique de branche en branche”, chaque rameau est marqué par la colère », poursuit la libraire. Comme une malédiction familiale que seule l’écriture permet de conjurer.
Raphaële insiste sur la singularité stylistique de l’autrice : « On sent une exigence, mais jamais de pose. Les images, les métaphores, la richesse du vocabulaire donnent une voix à la fois factuelle et intime. » Ni autofiction ni récit racoleur, In violentia veritas creuse l’ambivalence entre l’amour d’une fille pour son père et l’irruption d’une vérité insoutenable.
Catherine Girard n’épargne rien : archives compulsées, lettres familiales, souvenirs fragmentés. Elle confronte sa mémoire à la réalité des documents, avec ce qu’elle appelle un « mensonge sincère », héritage paradoxal de toute une famille.
Le poids d’un premier livre
La libraire rappelle l’importance d’un tel texte dans le paysage littéraire actuel : « Les premiers romans portent souvent toute la vie de leur auteur. Ici, on tremble, on vibre, on est cueilli dès la première ligne. » Derrière la confession, se dessine une véritable reconquête de soi : ne plus subir une histoire mais la reprendre en main.
Raphaële ajoute : « Ce livre, on peut le conseiller à beaucoup de lecteurs. Certes, l’écriture est exigeante, mais ce n’est pas abscons. On y trouve à la fois enquête, polar, témoignage, et surtout une langue magnifique. »
Chez 47° Nord, l’ouvrage est porté haut et fort. « Quand un livre nous bouleverse, on le garde longtemps sur table. Celui-ci laisse une trace bien plus profonde qu’on ne l’imaginait. » La librairie se fait passeuse : transmettre aux lecteurs des textes qui soignent et réparent.
Crédits photo : Raphaële - Librairie 47 degré Nord / ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Paru le 20/08/2025
352 pages
Grasset & Fasquelle
22,00 €
