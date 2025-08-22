Impossible, d'Erri de Luca : montagne, justice et mémoire sur Arte

Dans les Dolomites, sur un sentier abrupt, un homme bascule dans le vide. Derrière lui, un autre témoin alerte les secours. Mais ces deux-là partagent un passé commun : jadis membres d’un même groupe révolutionnaire, l’un avait trahi l’autre et dénoncé tous leurs compagnons à la police. Hasard tragique ou meurtre prémédité ? L’interrogatoire qui s’ouvre, mené par un jeune magistrat face à un suspect deux fois plus âgé que lui, installe un huis clos tendu où s’opposent deux conceptions irréconciliables de la justice et de l’engagement.

Traduit par Danièle Valin et originellement publié chez Gallimard (et Folio pour le poche), Impossible débute son tournage, porté par le réalisateur Emmanuel Finkiel pour en faire, pour ARTE.

Entre le 11 août et le 4 septembre 2025, ses caméras ont capté cette lutte de l’ombre dans les Hautes‑Alpes, autour de Gap — du Gapençais à La Grave, en passant par Le Galibier — transformant les falaises en témoins silencieux d’un dilemme moral absolu.

CHRONIQUE - Impossible, Erri de Luca au sommet

Finkiel, cinéaste fin, primé à de multiples reprises — notamment pour Voyages, Nulle part, terre promise ou encore La Douleur — retrouve ici son registre de prédilection : la mémoire, la solitude, l’éthique de la parole. Mais Impossible, écrit par De Luca, ajoute une couche austère, presque monacale : l’écriture y est dépouillée, puissante, chaque mot pesé comme un caillou dans la paume d’un alpiniste.

Impossible ? ou presque

Le roman met en scène un huis clos glaçant : un vieil homme, ex‑militant révolutionnaire, est interrogé par un juge au regard froid. Trente‑quatre lignes — dialogues, lettres, silences — dessinent l’étendue d’un conflit entre deux visions irréconciliables de l’engagement, de la justice, de la fidélité politique.

Le protagoniste, ancien détenu, vit désormais retranché dans le vide de ses convictions ; le juge, émanation impassible de l’État, veut savoir : était-ce un meurtre prémédité… ou l’implacable hasard ? Ou quelque part, les deux à la fois ?

« À mon âge, la prison prive de peu. Une peine appropriée serait de retirer les montagnes de mon passé, de les effacer de mes mains, de ma respiration. Mais elles sont en sécurité dans la soute de mes sens. Votre pouvoir sur moi se limite au petit présent. »

Dans cette adaptation, la majuscule chute devient motif et symbole — sommet déchu, destin brisé, mémoire effondrée. Swann Arlaud, triplement césarisé (notamment pour Petit Paysan) incarne le juge, dont la jeunesse et l’autorité deviennent un barrage contre le flot d’un passé qui ne passe pas.

Crédits photo : Erri de Luca - ActuaLitté CC BY SA 2.0

En face, le vieil homme est campé par Fabrizio Bentivoglio, figure empreinte de gravité, d’origine italienne, comme si ses traits portaient l’ombre des années de plomb, la fatigue des mots tus.

Que s'expriment les éléments

Entre chaque séquence, la montagne n’est pas seulement le décor : elle parle. Elle est la troisième protagoniste. En elle se cristallise la solitude, la fraternité brisée, l’idée qu’à hautes altitudes, les êtres se confrontent plus à eux-mêmes qu’à l’autre. C’est une métaphore incarnée — belle et cruelle — de ce qu’Erri De Luca tisse dans ses textes : une écriture qui va à l’essentiel, qui force le lecteur à se glisser dans les interstices du récit, à respirer entre les lignes.

À LIRE - Erri De Luca : en montagne, personne n'entendra votre solitude

L’insertion de lettres d’amour — à Ammoremio — dans un échange judiciaire vertigineux brise la sécheresse du dialogue, empêche que l’on réduise le roman à une simple confrontation. Ces insertions sont des fissures dans le roc, des respirations de tendresse derrière la pierre grise de l’accusation.

Finkiel, toujours subtil, saura assurément jouer sur ces ruptures — l’aridité du huis-clos, la chaleur fragile de la confession, la grandeur austère d’un paysage alpin. Le spectateur se trouvera pris, suspendu entre jugement et empathie, entre le poids d’un passé politique et la fragilité d’une âme blessée.

Impossible promet de mêler la vibration du roman à l’âpre lyrisme visuel : la montée lente de la tension, les respirations des paysages, les regards qui en disent plus que les mots. Une fiction à hauteur d’homme — et d’une montagne qui ne pardonne rien. Entre justice et vengeance, engagement et trahison, l’avenir du personnage reste ouvert… comme le titre l’insinue, Impossible peut-être… mais peut-être pas.

Crédits photo : Arte

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com