Webtoon transforme ses webcomics en mini-vidéos gratuites : à découvrir !

Webtoon franchit un nouveau palier en enrichissant son catalogue avec du contenu vidéo immersif et gratuit, tout en préservant la relation avec ses créateurs. À la croisée du webcomic et du mini-conte audiovisuel, le format Video Épisodes pourrait bien devenir une mue décisive pour la plateforme, en révélant les histoires autrement et en rendant la lecture accessible — ou même irrésistible — à celles et ceux qui préfèrent regarder.

À la croisée entre lecture et visionnage, cette innovation propose une expérience hybride, pensée pour répondre aux habitudes de consommation des jeunes générations.

Un concept pensé pour les nouvelles attentes

Quatorze séries originales en anglais ont été sélectionnées pour ce lancement. Chaque titre se décline en 20 épisodes d’environ cinq minutes, entièrement gratuits et disponibles dès maintenant sur l’application Webtoon, version Google comme iOS.

Ces formats enrichis combinent mouvements d’images dynamiques, bande-son immersive, effets sonores, et doublage par des acteurs, le tout élaboré en étroite collaboration avec les créateurs d’origine.

Cette hybridation redonne vie aux cases fixes, tout en respectant l’âme de chaque œuvre, puisqu’aucune intelligence artificielle n’a été utilisée dans leur confection — une véritable marque de respect pour l’œuvre humaine.

Une stratégie de captation judicieuse

Cette initiative s’inscrit dans une logique assumée : attirer un public — notamment la génération Z — avide de formats courts et verticaux. Les créateurs de Webtoon misent sur une forme de storytelling qui « répond à l’appétit massif pour la vidéo courte », comme l’explique Yongsoo Kim, directeur de la stratégie et de la plateforme mondiale.

Le choix d’un contenu gratuit et sans publicité à ce stade est stratégique : il vise à maximiser l’engagement et à créer du lien avant de réfléchir à une monétisation future.

Les créateurs s’approprient l’expérience

« La passion et l’engagement de l’équipe créative pour ce projet innovant, ainsi que leur volonté d’intégrer mes retours, ont fait de cette expérience un moment exceptionnel », confie Jessica Ramsden, autrice de Star Catcher. Elle évoque avec enthousiasme sa participation au choix des voix et l’émotion née de voir ses personnages animés — un témoignage fort qui souligne le respect et la collaboration créative entre Webtoon et ses auteurs.

Le lancement de ces 14 séries n’est qu’une première étape : d’autres épisodes issus des mêmes titres, ainsi que de nouveaux projets, seront progressivement publiés jusqu’à la fin de l’année 2025.

Si l’objectif initial est de tester l’engouement, ce lancement pourrait ouvrir la voie à des contenus hybrides davantage monétisés, ou encore à une forme de narration repensée.

Reste à voir si, dans les prochains mois, ce pari séduira en nombre — et durablement.

Ces vidéos courtes suscitent déjà des avis partagés : la qualité de production est jugée correcte, tout comme le doublage, mais le format rappelle les motion comics, souvent perçus comme datés.

Le rythme pose problème : des épisodes de quatre à six minutes, parfois sept, allongent considérablement l’expérience par rapport à la lecture, qui prend deux à trois minutes en moyenne. Résultat : la narration apparaît étirée et peu adaptée au format animé.

Autre élément notable, seuls les Originals de Webtoon Entertainment ont été adaptés, sans aucune série coréenne. Cette orientation soulève des questions sur l’objectif de la plateforme. Le format n’améliore pas l’histoire et ne semble viser ni les lecteurs habituels, ni les amateurs d’animation. Certains y voient surtout une opération de communication en amont du lancement de Cuts en septembre.

L’accueil du public occidental des Webtoons sera déterminant pour mesurer l’avenir de cette expérimentation.

Illustration : Lecteur omniscient

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com