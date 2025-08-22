"Notre maison valorise les littératures marginales afro-brésiliennes"

Il faut parfois traverser des pays pour faire naître une maison d’édition. Nichelle Teles, 32 ans, le sait mieux que personne. Née à Salvador de Bahia, elle a longtemps posé ses valises à São Paulo, avant d’arriver en France, en 2017.

Après un court passage dans la capitale, c’est finalement dans la cité phocéenne qu’elle établit domicile. Elle trouve une place à l’université d’Aix-Marseille, et démarre un DUT des métiers du livre. Mais la précarité étudiante la contraint à enchaîner une double activité en tant que serveuse dans une buvette marseillaise. Après quelques années d’allers-retours entre Marseille et Aix-en-Provence, elle obtient enfin son diplôme, et commence à vivre de sa passion.

« Un cri de la périphérie vers le monde »

Après une formation au sein des éditions Wildproject, elle cofonde l’association BR Marginalia fin 2023, avec deux amis, Vincent Achour et Gayané Zavatto. La maison se donne pour mission « d’enrichir la bibliodiversité française en valorisant les littératures marginales afro-brésiliennes et en mettant en lumière les cultures périphériques — favelas, quilombolas et autochtones », précise Nichelle Teles à ActuaLitté.

Plus largement, la structure s’engage à travailler avec « des auteurs et autrices afrodiasporiques issus des classes populaires qui ont souvent du mal à être publiés, et dont les histoires restent peu représentées », ajoute-t-elle. « Plus que de publier des livres, nous cherchons à présenter les histoires de vie qui se cachent derrière ces œuvres, en reconnaissant la littérature marginale afro-descendante comme un cri de la périphérie vers le monde. »

Un premier titre qui annonce la couleur

Le projet est, selon Nichelle Teles, un hommage « au courage et à l’héritage de l’écrivaine afro-brésilienne Carolina Maria de Jesus (1914-1977), dont l’œuvre continue d’inspirer et de guider ceux qui luttent pour la diversité et l’inclusion dans la littérature, en élevant les voix réduites au silence et en mettant en lumière des histoires qui remettent en question les normes établies. »

En juillet 2024, la maison a inauguré son catalogue avec Rouge favela, premier roman de l’écrivain et éditeur indépendant Wesley Barbosa. Né à Itapecerica da Serra, dans l’État de São Paulo, fils d’une femme de ménage qui l’a élevé seule, l’auteur écrit depuis l’enfance.

« Ils étaient naïfs, mais la tristesse était là »

À l’âge adulte, et en dehors de toute structure éditoriale classique, il parvient à vendre plus de 10.000 exemplaires de ses livres à la main, dans les bars, les rues de São Paulo et sur les réseaux sociaux. En 2023, il crée sa propre maison d’édition, Barraco Editorial.

D'une certaine façon, son roman raconte son histoire, mais à travers les yeux de Mariano, un jeune garçon né dans une favela de São Paulo qui trouve refuge dans les livres. En dépit des injustices sociales dont il est la cible, il poursuit son chemin et nous entraîne dans son univers sombre, en décrivant les personnes qui la peuplent. Mais à mesure que le récit progresse, malgré la dureté du territoire qui l’enferme, surgissent des espaces de fuite, des échappées possibles…

Je voyais des gamins jouer avec des cerfs-volants, courir dans tous les sens, mal habillés, affamés, pieds nus. Ils étaient heureux parce qu’ils savaient pas qu’ils étaient tristes. Ils comprenaient ni la misère ni la tristesse elle-même parce qu’ils étaient naïfs, mais la tristesse était là, qui germait en eux, comme la fleur pourrie, sans parfum, de cette réalité. – Extrait de Rouge favela

Le roman est traduit du portugais par Alain François, interprète ayant vécu plusieurs années à Campinas, et la couverture a été réalisée par Francisco Mesquita, artiste originaire d’Olinda, dans le Nordeste brésilien. Fidèle à sa ligne éditoriale, BR Marginalia souhaite collaborer avec de jeunes artistes afro-brésilien·nes pour chaque publication.

Crédits image : Couverture de Rouge favela, de Wesley Barbosa

