Allô la Place : une langue « d’appels en absence »

Prétextant une étude sur les Taxiphone qui sont parfois l’unique lien entre des exilés et leurs familles, elle va entrer en contact via un site de conversations, avec une Marocaine, prénommée Mer, afin de se familiariser avec sa langue, le darija, langue de son enfance, moins sophistiquée que l’arabe, plus proche de ses racines.

Cela suffira-t-il à retisser les liens avec sa famille ? Les Taxiphones sont des lieux de rencontres, de ventes de biens et de services en tout genre, un endroit fait surtout pour les hommes où l’autrice aime entendre les mots qu’elle a oublié.

Cette reconquête des mots, du vocabulaire, du rythme, de la musique, est nécessaire, croit-elle, pour reparler à ses parents avec cette langue composée de plusieurs idiomes, faite de rencontres de plusieurs cultures, bricolée, contrefaite. Elle est également une distance entre deux mondes qui ne se côtoient plus, Nassera Tamer, retarde ses appels à ses parents, ne répond pas aux leurs, c’est plus qu’une langue qu’elle doit réapprivoiser, c’est réduire l’espace qui la sépare depuis si longtemps de sa famille.

Un espace aussi mince que le détroit de Gibraltar, et pourtant aussi vaste qu’un océan. Alors pourquoi ? Pourquoi hésite-t-elle à répondre à sa mère, appeler ses proches, sans doute que cette langue dont elle s’est éloignée, est un gouffre qui distingue les habitudes, les modes de vie très différents.

L’amour est suffisant pourtant pour combler les manques, alors, petit à petit, cette langue devenue une langue de violence et de terrorisme pour l’Occident, devient légère, fluide, grâce aux échanges avec Mer, un outil pour combler un silence embarrassant, un silence comme un exil.

Au fond, c’est peut-être cela devenir adulte : s’exiler de l’enfance. Et puis, il y a cette amitié virtuelle entre ces deux femmes qui n’ont pas les mêmes contraintes, mais les mêmes envies. Il existe une sororité qui transcende les différences, qui se construit dans des sourires gênés, des résignations appelées pudiquement « destin » et des fous-rires contagieux. Il y a au fond chez les femmes un lien qui rassemble au-delà des frontières, un lien invisible doté d’une force de toujours espérer quoiqu’il arrive.

Roman personnel, introspectif, sensible, Nassera Tamer à travers son questionnement, raconte l’itinéraire des enfants d’immigrés, partagés entre une langue parlée uniquement à la maison ou en vacances, et une autre langue qu’il faut faire sienne.

Laquelle des deux peut mieux faire ressortir les sentiments, les émotions et les nuances que seul le langage originel peut transmettre ? Apprendre la langue de ses parents, ce serait pour l’autrice briser un silence, rompre enfin un « journal d’appel en absence ».

Par Christian Dorsan

