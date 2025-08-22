Lettres d’Auzay : une journée dédiée à l’amour de... l’art postal

Le Prieuré d’Auzay, ouvert exceptionnellement au public pour l’occasion, accueillera une journée complète d’animations, de 11h à 22h. Le festival, fondé par la comédienne et metteuse en scène Béatrice de La Boulaye, propose une immersion dans l’art postal.

Au programme : ateliers d’écriture et d’art postal animés par Antoine de la Boulaye, matériel fourni (papier, enveloppes, timbres inédits), animations, spectacles, lectures et concerts. Un bureau de poste éphémère collectera sur place les lettres et cartes rédigées par les visiteurs pour les envoyer aux quatre coins du monde.

Deux lectures de lettres d’amour par Béatrice de La Boulaye et ses invités comédiens ponctueront la journée, à 15h et 19h, sous les arbres du prieuré. La soirée se clôturera par un dîner animé à partir de 20h.

« Quand on organise un festival en famille, ça donne Les Lettres d’Auzay. Une journée pour écrire et envoyer des lettres, créer des œuvres postales, écouter de la musique, des textes, participer à des ateliers, et partager un repas ou boire un verre avec de nouvelles têtes… bref, c’est joyeux. En plus, pour cette cinquième édition, on célèbre l’amour. Alors venez nombreux », invite Béatrice de La Boulaye.

Pass journée 12 € (dont 2 € d’adhésion à l’association La Bouée), gratuit pour les moins de 12 ans.

