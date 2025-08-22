Marseille célèbre les lettres au Parc Charles Aznavour

Plus de trente auteurs, des animations culturelles et un grand spectacle musical rythmeront cette journée, inscrite dans la 33ᵉ Journée de la Culture Provençale. Entrée libre.

Le salon est placé sous le parrainage de François Mouren-Provensal, avec comme invité d’honneur Philippe Sichler (sous réserve) et la participation de Patrick Malakian.

L’événement s’intègre dans la 33ᵉ Journée Culture Provençale, riche d’un programme varié :

Exposition Boutis et piqués marseillais, présentée dans les salons de Maison Blanche par l’association Aiguilles Divines.

Animations musicales avec l’ensemble traditionnel provençal L’Oulivarrelo.

Rencontre de peintres amateurs, parrainée par François Jaujard.

Marché de produits locaux et artisanaux (lavande, spécialités régionales).

De 11h à 17h, des ateliers pédagogiques ouverts à tous viendront compléter l’offre. À 12h30, une dégustation gratuite de panisses et de tapenades sera proposée (réservation recommandée à culture9.10@marseille.fr)

Crédits photo :

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com