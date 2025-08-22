"Elle, ce n'est pas lui" : des livres pour enfants au cœur d’un procès

Jeudi 21 août, un juge fédéral a tranché une affaire révélatrice des tensions qui traversent aujourd’hui les écoles américaines. Au cœur du dossier : Roderick E. Theis, assistant social au sein de l’InterMountain Education Service District, engage des poursuites contre son employeur après avoir été sanctionné pour avoir exposé des ouvrages défendant une conception binaire du genre.

Ce dernier a été pointé du doigt, à l’automne 2024, pour avoir mis en évidence, sur le rebord de la fenêtre derrière son bureau du collège de La Grande, les albums pour enfants He is He [Un garçon, c’est un garçon en français, NDLR] et She is She [Une fille, c’est une fille en français, NDLR], de Ryan et Bethany Bomberger, édités chez Bara Printing. Les deux ouvrages, respectivement colorés en bleu et rose, affirment qu’il n’existerait que deux identités possibles, masculines ou féminines.

À titre d’exemple, la quatrième de couverture présente l’ouvrage He is He comme une célébration « de ce que signifie être un garçon et devenir un homme ». Les auteurs affirment que « Dieu a créé les garçons et les filles avec une intention remarquable » et qu’« il est plus que jamais nécessaire de rappeler cette vérité ». Le livre valorise ainsi une identité masculine décrite comme « biologique, évidente et aimable ». À l'intérieur, on y retrouve également des phrases du type : « Il, ce n'est pas elle ».

Couverture de He is He, de Ryan et Bethany Bomberger (Bara Printing)

Jamais deux… sans trois

Alerté par un collègue, le principal du collège de La Grande a demandé à l’employé de retirer les ouvrages afin de garantir la neutralité de l’établissement, craignant qu’ils ne heurtent certains élèves transgenres.

Après examen, il a relevé la présence de versets bibliques et de modèles jugés discriminants. Parmi eux, l’idée que filles et garçons ne devraient pas jouer dans la même équipe sportive afin de préserver l’équité, traduisant une orientation politique et idéologique proche des milieux conservateurs.

L’InterMountain Education Service District - organisme public de soutien aux écoles rurales de l’Est de l’Oregon - a donc lancé une enquête, et a épinglé un troisième ouvrage : Johnny the Walrus de Matt Walsh (DW Books), que Roderick E. Theis avait également présenté dans d’autres établissements. Cet album relate l’histoire d’un enfant « obligé de choisir entre le petit garçon qu’il est et les personnages qu’il prétend être ― et il n’a pas le droit de changer d’avis », comme indiqué sur la quatrième de couverture.

Couverture de Johnny the Walrus, de Matt Walsh (DW Books)

L’intéressé a déclaré avoir seulement voulu rendre son bureau « plus accueillant » et transmettre un message positif, rapporte Oregonlive. Il a affirmé n’avoir eu aucune intention malveillante. Interrogé sur l’aspect inclusif des ouvrages, il a admis ne pas soutenir les causes transgenres, mais a tout de même précisé qu’il les aurait sans doute retirés s’il savait qu’un élève concerné devait lui rendre visite.

Une atteinte à la liberté d’expression ?

Suite à cette exposition, le salarié du service public a été sommé de retirer de son bureau les ouvrages jugés conservateurs sous peine de licenciement, au motif qu’ils véhiculeraient « une vision binaire du genre et instauraient un climat d’exclusion » et contreviendraient à la politique anti-discrimination de l'État.

L’homme concerné a alors porté l’affaire devant le tribunal fédéral, invoquant une atteinte à sa liberté d’expression et une « discrimination de contenu ».

Une décision nuancée

Au terme du procès, le juge fédéral Andrew D. Hallman n'a pas reconnu de caractère discriminatoire dans l’attitude de l’institution publique à l’égard de son employé, considérant que la politique de cette dernière poursuivait un objectif légitime : garantir un environnement accueillant pour tous.

Il a également refusé de faire retirer la lettre de blâme inscrite dans le dossier de l’assistant social, laquelle atteste que l’homme a enfreint la politique anti-discrimination de l’organisme public en laissant les ouvrages visibles devant des collégiens. Dans ce contexte, précise le magistrat, il s’exprimait en tant qu’agent public et ne bénéficiait donc pas de la protection offerte par le Premier Amendement.

Le juge souligne toutefois que l’administration ne peut restreindre l’expression privée de Roderick E. Theis, en dehors de la présence des élèves. Il a donc interdit à l’Intermountain Education Service District de le sanctionner pour avoir exposé ces ouvrages dans son bureau, à condition qu’aucun élève ne soit présent.

Il rejette également l’argument d’une perturbation auprès du personnel ou des visiteurs, en l’absence de preuves. Le district est en droit de choisir les ouvrages exposés dans ses locaux, mais ce pouvoir, précise-t-il, s’arrête à la porte des employés.

Un cas loin d’être isolé

L’affaire s’inscrit dans un contexte de tension dans le milieu éducatif aux États-Unis. Et pour cause, les temps sont durs pour la liberté d’expression et la libre circulation des ouvrages dans les bibliothèques publiques et scolaires des États-Unis.

Depuis quelques années, une poussée, conservatrice cette fois, s’attaque aux ouvrages présentés sur les rayonnages des établissements, dénonçant des « contenus sexuels » et autres passages « obscènes » à expurger afin de protéger les jeunes lecteurs. Cette mise à l’écart inclut également des livres abordant les questions de genre.

À LIRE – Avant de censurer des livres LGBTQ, encore faudrait-il les lire

Des centaines de titres, jusqu’à présent lus par des adolescents, reconnus pour leur valeur littéraire et leur propos humanistes, se retrouvent ainsi mis au ban. Derrière ces retraits, les contestations de quelques militants conservateurs, certes, mais surtout des législations portées par des gouverneurs conservateurs, notamment dans les États de Floride, du Texas, du Tennessee, de l’Iowa, et bien d’autres.

Crédits image : Couverture de She is She, de Ryan et Bethany Bomberger, édités chez Bara Printing

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com