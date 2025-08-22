Du latin à la vie : le parcours inspirant de Gérard Salamon

Au moment où l’enseignement du latin est plus que malmené, du collège à l’université, Gérard Salamon, maître de conférences désormais à la retraite, publie un ouvrage autobiographique revigorant. Intitulé De l’insoupçonnée utilité du latin (Editions Atlande, 208 pages, 21 €), ce livre oscille constamment entre légèreté et profondeur. La langue constitue le fil rouge d’une succession de d’anecdotes ou de courtes narrations qui permettent, progressivement, d’élaborer le portrait de l’auteur.

Et l’on passe avec plaisir d’un petit tableau à l’autre, d’une petite scène à une analyse toujours fine de situations du quotidien. On traverse ainsi les années d’une vie consacrée à l’enseignement, d'une enfance passée dans le Paris ouvrier et communiste des années 50 à la carrière de professeur, des collèges aux lycées jusqu'à l'université et l'ENS de Lyon.

Gérard Salamon, par son parcours, donne à voir toute la beauté d’une ascension sociale et d’une joyeuse intégration dans la France d’après guerre, au coeur des trente glorieuses qui ont aussi favorisées ses parents. Son père est né à Sevlus, en Tchécoslovaquie, et sa mère à Bobeni, en Roumanie, mais une même langue les unissait, le hongrois.

Pourtant, ils ont souhaité avant tout que leurs enfants parlent le français. Et ce n'est pas sans fierté que ce père a vu son fils devenir professeur de français, lui qui chérissait cette langue, à travers les livres de Victor Hugo et de Zola.

Né en 1951, Gérard Salamon a vécu durant son enfance dans le XVIIIème arrondissement, rue Championnet, fréquentant assidûment l’atelier de tapisserie ouvert par son père quelques années avant sa naissance. Mais, s’il était destiné à travailler dans l’atelier de son père, très vite, comme un certain Albert Camus, il fait des étincelles à l’école et une relation très forte se tisse entre Gérard Salamon et son maître d’école qui va le pousser à poursuivre sa scolarité.

On a l’impression, parfois, de lire certaines pages très célèbres du Premier Homme, même si ici le maître, convaincu du potentiel scolaire de son élève, s’entretient avec le père et non avec la mère et la grand-mère…

Cette figure du maître apparaît comme marquante à plus d’un titre, et d’abord sur le plan du latin car il va apprendre cette langue à l’enfant afin qu’il réussisse par la suite sa scolarité. Cet apprentissage se fait dans le cadre d'un don, à une époque où l'engagement dans l'enseignement pouvait être total. C'est donc bénévolement que le maître forme son élève pour qu'il maîtrise le latin, ce qui sera un atout pour sa réussite future.

Un amour est né pour la langue de César et de Cicéron, qui ne lâchera plus l’auteur. C’est ce qui va le conduire jusqu’au passage de l’agrégation de Lettres classiques, mais aussi à occuper le poste d’enseignant à l’ENS de Lyon, passant alors de l'autre côté du miroir, en préparant les étudiants qui se destinent à passer l'agrégation.

Mêlant des anecdotes relevant de la vie privée comme de la vie professionnelle, Gérard Salamon nous convie à le suivre dans une trajectoire qui se dessine progressivement au fil des rencontres, des voyages, des expériences, des déceptions et des fulgurances.

Il y a du Camus dans ce livre mais aussi du Proust, parfois un peu d’Annie Ernaux, mais toujours une grande sincérité et une grande simplicité, ce qui amène le lecteur à se sentir complice de l’auteur, dans une très grande proximité.

La joie d’enseigner bien sûr transparaît dans de nombreuses pages, mais aussi l’amour du latin, ainsi qu’une certaine philosophie de vie qui n’a rien à envier à celle qu’élaborait Montaigne au fil de ses essais. Prendre ce petit livre dans ses mains, c’est ne plus vouloir le lâcher facilement, car on aime à se reconnaître mais aussi à se découvrir dans ce portrait dynamique et attachant. Une lecture estivale pleine d'humanité mais aussi d'humour.

Par Victor De Sepausy

