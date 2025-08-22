Découvrez la bibliothèque secrète qui a inspiré Dan Brown

La numérisation permet aujourd’hui d’ouvrir au plus grand nombre des fonds autrefois réservés à quelques chercheurs en histoire des sciences et de la philosophie, artistes et écrivains en quête de symboles, et autres maniaques.

C’est dans cette dynamique que sont rendus accessibles, en ligne, les trésors de la Bibliotheca Philosophica Hermetica. Le programme Hermetically Open (humour) franchit un cap : près de 2200 livres imprimés avant 1900 sont désormais consultables. Un corpus pré-1900 couvrant alchimie, astrologie, magie, théosophie et traditions connexes.

En 2016, un certain Dan Brown a fait un don de 300.000 € pour numériser le noyau de 4600 livres anciens et 300 manuscrits de la Ritman Library. Le projet est cofinancé par le Prins Bernhard Cultuurfonds, fondation qui soutient la culture et le patrimoine aux Pays-Bas. La Ritman Library a beaucoup inspiré l'auteur américain, notamment pour son roman Inferno.

Après huit années de silence éditorial, il revient par ailleurs sur le devant de la scène mondiale avec Le secret des secrets (traduit par Dominique Defert et Carole Delporte), à paraître le 9 septembre chez JC Lattès. L’auteur du Da Vinci Code ressuscite son personnage emblématique, Robert Langdon, professeur de symbologie. Cette fois, l’érudit se rend à Prague pour assister à une conférence révolutionnaire consacrée à la noétique, donnée par Katherine Solomon. Entre eux s’amorce une relation, tandis que la scientifique de renom s’apprête à publier un essai explosif sur la nature de la conscience humaine, un ouvrage dont les thèses pourraient remettre en cause des siècles entiers de croyances...

Publié en 1729, le Tractatus mago-cabbalistico-chymicus et theosophicus, von des Saltzes Uhrsprung est attribué à Georg von Welling, figure marquante de l’ésotérisme allemand, et édité par Samuel Richter. Cet ouvrage rare, centré sur l’alchimie et la symbolique du sel, mêle traditions cabbalistiques, théosophiques et hermétiques. Imprimé à « Saltzburg », sans lieu de publication clairement identifié, il demeure un témoignage important de la pensée mystique du XVIIIᵉ siècle. Conservé à la Bibliotheca Philosophica Hermetica sous la cote PH1504.

Les textes de la Bibliotheca Philosophica Hermetica sont en latin majoritairement - souvent truffés de jargon et d’orthographes anciennes -, mais aussi en allemand, néerlandais, français et anglais. Loin d’être de simples « livres de recettes magiques », ces textes mêlent correspondances symboliques entre plantes, astres et métaux, exégèses religieuses, numérologie, poèmes philosophiques et observations proto-scientifiques.

La collection ne se limite par ailleurs pas à l’occulte. Elle témoigne de la manière dont, aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, théologie, philosophie et « philosophie naturelle » s’entrecroisaient. On y retrouve par exemple Henry More, l’un des Cambridge Platonists, qui s'efforçait de concilier Platon, christianisme et philosophie mécanique naissante. Ou l'ouvrage The Man-Mouse Taken in a Trap… de Thomas Vaughan, publié à Londres en 1650, pamphlet virulent contre Eugenius Philalethes, pseudonyme utilisé par son propre frère Henry Vaughan.

Paru à Berlin en 1782, Les merveilles du ciel et de l’enfer constitue l’un des textes majeurs du mystique suédois Emanuel Swedenborg. L’ouvrage, en deux parties réunies en un volume, explore les réalités spirituelles de l’au-delà, fruit de ses visions et expériences mystiques. Témoignage incontournable de la pensée illuministe du XVIIIᵉ siècle, il marque durablement la tradition ésotérique européenne. Conservé en un exemplaire unique dans la collection de la Bibliotheca Philosophica Hermetica.

La présence d’Isaac Newton peut également étonner. Célèbre pour ses travaux en mathématiques et en physique, il a aussi laissé de volumineux manuscrits alchimiques - où se mêlent expériences de laboratoire, spéculations hermétiques et interprétations bibliques. Longtemps restés confidentiels, ces écrits sont aujourd’hui édités et accessibles en ligne grâce à divers projets universitaires. Ils montrent un Newton autant fasciné par la pierre philosophale que par la gravitation universelle.

Les textes hermétiques n’ont cessé d’intriguer les philosophes et historiens des idées. Alexandre Kojève consacra ainsi une étude à Paracelse, figure emblématique de la Renaissance hermétique. Pour ce dernier, la pensée du médecin-alchimiste n’était pas une simple superstition, mais une tentative d’unifier savoirs spirituels et observation du monde naturel, en posant les bases d’une « science totale » avant l’heure.

Dans sa lecture, l’hermétisme apparaît comme une philosophie de la correspondance universelle, où la nature, l’homme et le divin participent d’un même langage symbolique. Un autre rapport au monde que le nôtre, en somme. Chaque élément de la réalité y est signe, miroir ou résonance d’une vérité plus vaste, créant un univers saturé de significations où rien n’est anodin.

D’autres, comme Carl Gustav Jung, ont vu dans ces écrits un matériau précieux pour comprendre l’inconscient collectif, considérant l’alchimie comme une projection imagée des processus psychiques. Selon lui, on observe une évolution : au Moyen Âge, l’alchimiste cherchait à se transformer lui-même en transformant la matière, tandis que l’époque moderne a dérivé vers une approche de plus en plus mentale, intellectualisant la pratique et multipliant les systèmes symboliques. Pour le psychanalyste, cette dérive marque une perte : l’expérience vivante de la transformation intérieure a été remplacée par une inflation de concepts, éloignant l’alchimie de sa fonction initiatique et de son lien direct avec la psyché profonde.

L’expérience concrète de la transformation intérieure, inséparable du travail sur la matière, a peu à peu été recouverte par une abstraction symbolique. L’alchimie, qui fut largement une pratique visant à unir l’opération physique et la métamorphose spirituelle de l’adepte, s’est réduite à un discours spéculatif foisonnant.

Publié à Londres en 1733, Observations upon the prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John révèle la face moins connue d’Isaac Newton, celle du penseur religieux et hermétiste. Édité par Benjamin Smith et imprimé par J. Darby et T. Browne, l’ouvrage en deux parties témoigne de son intérêt pour l’exégèse biblique et prophétique, en lien avec sa quête alchimique et spirituelle. Marqué par des provenances prestigieuses, dont la collection Honeyman et Edward Vesey Bligh. Deux exemplaires sont conservés à la Bibliotheca Philosophica Hermetica, sous la cote PH758.

Fondée en 1957 par le collectionneur Joost Ritman, la Bibliotheca Philosophica Hermetica — aussi connue sous le nom de Ritman Library — rassemble près de 30.000 ouvrages, dont 5000 imprimés anciens et 300 manuscrits consacrés à l’hermétisme, la gnose chrétienne et les traditions ésotériques.

Depuis 2017, cette collection unique est hébergée et présentée au public au sein de l’Embassy of the Free Mind, installée dans la Maison aux Têtes, une demeure historique d’Amsterdam. La bibliothèque reste le noyau intellectuel de l’institution, tandis que l’Embassy en déploie la dimension muséale, culturelle et éducative, en organisant expositions, conférences et débats.

Rappelons qu'Amsterdam a longtemps été une ville-refuge pour les imprimeurs et les penseurs bannis ailleurs en Europe. On peut rappeler Spinoza, Descartes, ou encore Menasseh ben Israël.

En 2022, la collection de la Bibliotheca Philosophica Hermetica a rejoint le registre Mémoire du monde de l’UNESCO. Ce programme vise à protéger les patrimoines documentaires d’importance universelle. La Ritman Library est à présent au même rang que les manuscrits de la mer Morte ou la Bible de Gutenberg, pour situer.

Paru à Paris en 1795 (an III), Origine de tous les cultes ou religion universelle est l’œuvre monumentale de Charles-François Dupuis, philosophe des Lumières. En quatre volumes, il développe une interprétation comparée des religions, affirmant que tous les cultes dérivent d’un même fonds symbolique, notamment l’astronomie. Témoignage majeur de la pensée rationaliste révolutionnaire, l’ouvrage illustre la volonté d’expliquer les traditions spirituelles par la raison et la science. Conservé en un exemplaire dans la Bibliotheca Philosophica Hermetica.

