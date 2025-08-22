"Seule l’extrême droite interdisait les journalistes" : les suites de La Meute

Paru le 7 mai, ce livre-enquête paru aux éditions Flammarion, avait provoqué la colère des dirigeants insoumis. Il décrit une formation « totalement organisée autour de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon », où « intimidations et menaces sont monnaie courante ».

Pour cet ouvrage, les auteurs affirment avoir recueilli près de 200 témoignages de militants et d’anciens cadres, afin de reconstituer le fonctionnement interne de La France insoumise depuis sa création en 2016. Leur ambition déclarée : « Comprendre l’esprit d’un système. » L’ancien ministre socialiste y est notamment accusé de comportements violents. « Mélenchon demande la dévotion aveugle. Celui qui doute trahit », écrivent-ils. L’enquête dénonce un fonctionnement qualifié de caste, voire de secte, et met en lumière des abus de pouvoir au sein du parti.

Resté silencieux dans les jours qui ont suivi la parution, Jean-Luc Mélenchon avait finalement réagi le 13 mai lors d’un meeting à Aubenas. Devant un millier de militants, il avait balayé les accusations, déclarant : « Il paraît que je suis un gourou. Surtout, foutez-moi la paix, moi je n’ai aucune envie de “gouroutiser” qui que ce soit, ni de tyranniser, ça me bouffe trop d’énergie. »

La décision d’interdire l’accès d’Olivier Pérou aux universités d’été de LFI ravive l’affaire et lui donne une nouvelle dimension. Selon Jérôme Fenoglio, directeur du Monde, « aucune formation, quel que soit son bord politique, n'avait jusqu'à présent prononcé une telle mesure d'éviction » contre un journaliste du Monde « à l'occasion d'un événement de ce type », dénonce-t-il dans un billet publié le 21 août. Il critique « cette entrave caractérisée à la liberté de la presse et à l'accès à l'information », et insiste : « Nous ne transigerons pas sur notre liberté de choisir nos journalistes pour couvrir rubriques ou événements, qui fait partie intégrante de notre indépendance éditoriale », saluant « ,e sérieux et le professionnalisme d’Olivier Pérou et de Sandrine Cassini ».

De son côté, la Société des rédacteurs du Monde (SRM) a jugé cette éviction « indigne » et contraire à « la liberté de la presse ». Sa vice-présidente, Isabelle Mandraud, y voit « un précédent assez grave ».

La riposte de LFI

Dans une réaction transmise à l’AFP, LFI a justifié son refus en invoquant des manquements déontologiques. Ils assurent : « Les principes qui régissent la liberté d'information sont assortis de règles déontologiques (respect du contradictoire, protection de la vie privée, rigueur, sources multiples). Celles-ci ont été largement bafouées dans l'ouvrage que monsieur Pérou a consacré à La France insoumise. » LFI accuse le journaliste de l’avoir « lourdement diffamé » et d’avoir « inventé de fausses informations » sur sa vie interne.

À la sortie de l'ouvrage, Manuel Bompard avait déjà dénoncé un « collage de ragots », Mathilde Panot des « mensonges après mensonges », en assurant que « LFI ne correspond absolument pas à ce que dit ce livre ». À l’extérieur, Fabien Roussel (PCF) y voyait en revanche la confirmation de comportements « d’une secte sous l’emprise d’un couple », quand Nathalie Arthaud (LO) avait pris la défense de LFI en relativisant ces critiques, assimilées aux travers « de toutes les écuries présidentielles ».

Plusieurs anciens Insoumis, eux, ont confirmé au moins partiellement le diagnostic des auteurs. Raquel Garrido a parlé de « méthodes staliniennes » et appelait à tourner la page Mélenchon. Alexis Corbière reconnaissait « un problème de fonctionnement » : « On ne fait pas la VIe République et une société plus démocratique quand on fonctionne en interne comme un mouvement qui ne tolère pas le désaccord ». Pour le mis en cause, ces témoignages proviennent de « misérables qui se sont fâchés avec vous, parce que vous leur avez refusé telle investiture. » Et d'ajouter : « C’est des gens capables de dire n’importe quoi. »

Le mouvement assure toutefois que le Monde n’est pas exclu de l’événement : « Contrairement à ce que la direction du Monde indique, cela n'empêche nullement ce journal d'être représenté pour nos universités d'été. La rédaction du Monde est tout à fait la bienvenue pour couvrir cet événement. »

Cette affaire a suscité de nombreuses réactions au-delà du Monde. Edwy Plenel, ancien directeur de Mediapart, a par exemple dénoncé sur X une dérive inquiétante : « Jusqu’ici, seule l’extrême droite interdisait les journalistes qui lui déplaisent. Que LFI fasse de même, piétinant la liberté de la presse et le droit de critique, contredit sa prétention à démocratiser la République, et confirme son cours autoritaire. »

Les nouveaux diables ou diabolisés ?

Les bisbilles entre Jean-Luc Mélenchon et les journalistes ne sont pas nouvelles. En 2022 par exemple, il avait été condamné pour injure publique et diffamation après avoir qualifié des reporters de Radio France d’« abrutis ». Depuis plusieurs années, les dirigeants insoumis accusent régulièrement les médias traditionnels de relayer un discours hostile, voire caricatural, à leur encontre. Jean-Luc Mélenchon dénonce fréquemment une « presse aux ordres », qu’il estime instrumentalisée par ses adversaires politiques et les puissances économiques.

À l’inverse, de nombreux journalistes pointent une stratégie de mise sous pression visant à délégitimer le travail d’enquête et à disqualifier toute critique interne au mouvement. Le livre La Meute a ainsi agi comme un catalyseur, cristallisant des tensions déjà anciennes.

Pour lui, l’enquête reflète davantage le climat des rédactions que celui de son parti : « Ils se détestent entre eux. Comme ils passent leur temps à essayer de se piquer la place, alors ils figurent que tout le monde est comme ça. » Jean-Luc Mélenchon a conclu en regrettant que ses combats politiques - l’Institut La Boétie, des années de mobilisation et de travail collectif - soient éclipsés par ce qu’il considère comme une entreprise de dénigrement médiatique.

Selon Edistat, La Meute s'est écoulé à 92.313 exemplaires.

