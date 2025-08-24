Pourquoi les éditeurs bulgares redoutent une baisse des ventes en 2026 ?

Le pays a reçu le feu vert de la Commission européenne et de la BCE après avoir rempli l’ensemble des critères de convergence : inflation contenue, finances publiques assainies, taux d’intérêt stables et monnaie nationale solidement arrimée à l’euro.

Le Premier ministre a vanté cette décision comme un pas vers une croissance renforcée, un pouvoir d’achat accru et un rapprochement tangible avec les standards sociaux des voisins européens, rapportait Reuters. Mais qu’en sera-t-il de la culture, et plus précisément du livre, secteur discret et pourtant vital ?

Une production stable, mais des ventes opaques

D’après le National Statistical Institute, la production éditoriale a totalisé 10.143 titres en 2024, un chiffre légèrement inférieur à celui de 2023 (10 361). Le tirage moyen reste limité — environ 600 exemplaires par ouvrage — ce qui illustre la modestie du marché. Plus frappant encore : la part considérable des auteurs nationaux. Sur ce total, 7545 titres provenaient de plumes bulgares, contre 2598 traductions. Une singularité à l’échelle européenne, où les traductions dominent souvent.

Les genres les plus présents reflètent une société attentive à ses traditions autant qu’à ses besoins : la fiction adulte mène la danse (près de 3 000 titres), suivie des publications scientifiques (2 136 titres). Les traductions, elles, proviennent majoritairement de l’anglais (57,7 %), puis du français, de l’allemand et du russe.

Victoria Biserova, fondatrice de la maison Enthusiast et directrice du Greenwich Book Center, l’une des principales librairies de Sofia, nuance toutefois cet apparent dynamisme auprès de Publishing Perspective. Les statistiques officielles ne mesurent que la production, pas les ventes. Or, celles-ci restent largement invisibles. Les seules données disponibles proviennent de bibliothèques publiques, dont les classements annuels reflètent davantage l’état des collections que les goûts réels du lectorat.

Des auteurs visibles, une scène vivante

Malgré ces incertitudes, le paysage littéraire bulgare offre des figures marquantes. En 2024, les lecteurs se sont tournés vers Rozmari De Meo, Victoria Beshliyska, Maria Laleva ou encore Ivan Radenkov. Et surtout vers Georgi Gospodinov, dont Time Shelter a valu à la Bulgarie son premier International Booker Prize. Des auteurs étrangers trouvent également leur place : la biochimiste française Jessie Inchauspé figure ainsi parmi les noms remarqués.

La vitalité existe donc, mais reste fragile. Les tirages limités témoignent d’un marché qui peine à s’élargir. Comme le souligne Biserova, l’édition demeure en Bulgarie « une entreprise de passion plus que de volumes massifs ».

L’euro, entre promesse et crainte

Dans ce contexte, l’arrivée de l’euro apparaît comme un pari. D’un côté, elle promet des bénéfices tangibles : baisse des coûts de transaction, attractivité accrue pour les investissements, amélioration de la notation souveraine et accès direct à la politique monétaire de la BCE. Autant d’éléments qui pourraient faciliter les importations de papier, soutenir la distribution et stabiliser l’environnement économique des éditeurs.

De l’autre, le spectre de l’inflation plane. Selon Reuters, près de 50 % des Bulgares redoutent une hausse généralisée des prix. Le gouvernement a annoncé un contrôle temporaire sur les tarifs pour éviter les abus, mais la méfiance demeure. Un livre affiché 20 lev aujourd’hui pourrait-il demain sembler hors de portée ? C’est une question qui hante les libraires.

Anticipations éditoriales

Enthusiast, la maison dirigée par Biserova, table encore sur une croissance de 5 % en 2025. Sa stratégie repose sur deux piliers : l’augmentation des titres jeunesse (environ 50 nouveautés annuelles) et le développement de l’audiolivre, lancé fin 2024 et désormais axe majeur du catalogue. À partir de 2026, l’éditeur projette même de créer des contenus originaux, notamment des albums sans texte destinés aux enfants.

Ce volontarisme contraste avec le scepticisme de nombreux professionnels, qui prévoient une contraction des ventes au premier semestre 2026, le temps que les consommateurs s’habituent à la nouvelle monnaie.

Une page qui se tourne

Paschal Donohoe, président de l’Eurogroupe, l’a résumé dans un communiqué de juin : « L’adhésion de la Bulgarie à l’euro renforcera la stabilité et la résilience de notre monnaie commune, tout en soutenant la croissance nationale. »

Derrière cette déclaration optimiste se cache un secteur du livre en quête d’équilibre. Sa production se maintient, ses auteurs sont lus, ses lecteurs fidèles. Mais sa structure demeure fragile, avec un suivi insuffisant des ventes et une dépendance aux aléas économiques.

L’euro ne sera pas une baguette magique. Il pourrait néanmoins constituer une rampe de lancement, permettant à la littérature bulgare de franchir un seuil : celui d’une visibilité accrue au-delà des frontières et d’une professionnalisation plus solide. À l’image du pays tout entier, le livre bulgare s’apprête à tourner une page lourde de symboles, mais encore écrite à l’encre de l’incertitude.

Crédits photo : Виктория Бисерова

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com