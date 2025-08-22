Avant la rentrée littéraire, Freida McFadden balaie le classement

Alors que les libraires s’apprêtent à retourner les tables de présentation, et que les premiers cartons de la rentrée littéraire sont ouverts, les lecteurs, eux, n’ont pas encore tourné la page de l’été. Une figure trône au sommet du classement hebdomadaire, sans vaciller, depuis plusieurs semaines déjà : Freida McFadden, autrice de thrillers domestiques à succès, impose un véritable monopole.

Sur les dix premières places du classement, pas moins de six titres portent sa signature. Une hégémonie rare, d’autant plus impressionnante qu’elle s’inscrit dans la durée. En tête, son roman La Femme de ménage, publié chez J’ai Lu, s’impose avec 42.571 exemplaires vendus, confirmant son statut de phénomène de l’été – et même de l’année.

Suivent, dans un ordre tout aussi implacable, Les Secrets de la femme de ménage (37. 787 exemplaires), La Femme de ménage se marie (33.259), puis La Psy (33.251). Un quatuor qui ne laisse aucune place au hasard : les intrigues psychologiques et les rebondissements forment une mécanique bien huilée, rendue accessible grâce à la traduction de Karine Forestier.

La domination ne s’arrête pas là. En cinquième position, le quatrième tome de la série, La Femme de ménage voit tout, publié chez City, poursuit la saga avec 11.630 ventes, preuve que l’appétit du public ne faiblit pas. Et deux places plus loin, en 7e position, c’est La Prof, autre variation sur le même modèle narratif, qui s’impose avec 9397 exemplaires écoulés.

La revanche du format poche

Entre ces deux pôles McFadden, une autrice francophone fait de la résistance. Virginie Grimaldi et son roman Plus grand que le ciel, publié chez Le livre de poche, cumulent tout de même 10.911 ventes.

Trois hommes bouclent ce classement majoritairement féminin : respectivement Michel Bussi et la sortie poche de son roman Les assassins de l’aube (Pocket, 8856 ventes), Olivier Norek et la version poche, également publiée chez Pocket, de Les guerriers de l’hiver (8757 ventes) et Jean-Baptiste Andrea avec son roman goncourisé Veiller sur elle (8318).

Le calme avant la rentrée

Ce palmarès ressemble à une dernière accalmie avant la tempête. Dans quelques jours, la rentrée littéraire arrivera en librairie, et son tumulte ne manquera pas de rebattre les cartes. Fidèle au rendez-vous, Amélie Nothomb est particulièrement attendue dans le classement, avec son nouveau roman Tant mieux (Albin Michel), paru le 20 août dernier.

Le marché du livre achève ainsi sa longue respiration estivale. Sur une base annuelle, il accuse une baisse de 8 % en chiffre d’affaires, soit 57,9 millions d’euros générés, et de 9 % en volume, pour 4,9 millions d’exemplaires écoulés.

