Drôle de célébration : la défaite politique de Kamala Harris changée en livre

L’annonce du nouveau livre de Kamala Harris, intitulé 107 Days, et la tournée promotionnelle qui l’accompagne ont déclenché une tempête de sarcasmes. Ce qui devait être un geste de partage intime et réfléchi est devenu, pour beaucoup, un spectacle grotesque — voire une farce nationale.

Dès le départ, le décor était planté. Harris dévoile son projet d’un mémorable voyage littéraire à travers quinze villes — d’abord aux États‑Unis (New York dès le 24 septembre) puis au Canada et en Grande‑Bretagne — jusqu’à une clôture à Miami le 20 novembre.

L’ouvrage, paru le 23 septembre chez Simon & Schuster, se veut un témoignage « behind‑the‑scenes » (dans les coulisses) de sa courte campagne présidentielle de 107 jours, menée après le retrait de Joe Biden.

Il paraît que même à la Maison-Blanche, on en rigole encore : une tournée de librairies et de rencontres avec les lecteurs, autour d’un ouvrage racontant la perte de l’élection. Mais il faut souligner que l’opération n’est pas seulement moquée pour son ton. Elle soulève des questions plus profondes sur la stratégie politique. Est-ce un simple retour de quelqu’un qui veut rester visible ? Ou déjà un coup d’envoi discret d’une candidature en 2028 ?

Certains commentateurs y voient déjà un démarrage en douceur, dissimulant une ambition à plus long terme. Dans ce contexte, l’annonce de la tournée s’inscrit dans une volonté affichée de rester « connectée au peuple américain », tout en fermant la porte à une course pour la gouvernance de Californie (2026).

On perçoit ainsi une tension : d’un côté, un message sincère sur la résilience, la réflexion et l’après-campagne ; de l’autre, une mise en scène maladroite d’un échec. Harris, dans ses apparitions, clame vouloir livrer une leçon d’unité et de progrès partagé, « des leçons apprises et vision de l'unité nationale », rapporte NewsWeek.

Pourtant, au-delà des railleries, ce texte est aussi un acte de narration politique. Il ouvre la porte à un examen plus profond de l’échec — une introspection rare en politique — et à une forme de continuité dans l’engagement civique.

Le lien paternaliste que l’autrice souhaite entretenir avec son lectorat, entre admiration sincère et ambition mesurée, installe un jeu délicat : celui de la reconstruction d’image, après une chute historique. En définitive, ce qui aurait pu être un retour posé s’est transformé, pour une large audience, en un spectacle maladroit.

Une tournée de larmes, sans doute bien intentionnées, mais dont l’impact devra être mesuré, au-delà des tweets sarcastiques et des titres cinglants. Car la politique, comme la littérature, adore les retours de scène — mais doit susciter quelque chose de plus qu’un sourire ironique.

</center>

Crédits photo : Mario Tama/Simon & Schuster/Getty

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com