Mayeges, la nouvelle maison d’édition qui redéfinit l’imaginaire

Le nom de la maison est lui-même un manifeste. Le nom « Mayeges » fait référence aux origines camerounaises de la culture de la fondatrice, Stella-Marie Ze. Ma yege signifie « j’apprends » en Ewondo, langue ethnique du Cameroun. « Un “s” a été ajouté pour souligner les différentes représentations au travers des futures publications », précise cette dernière à ActuaLitté.

De bookstagram à l’édition indépendante

D’abord créatrice de contenu littéraire sur Instagram sous le pseudonyme @stellamarie_loves_reading, la Grenobloise a progressivement mis les pieds dans le monde du livre : elle fait partie d’un comité de lecture, et devient jury du Prix Littéraire de l’Imaginaire Booksphère en 2022.

Mais, en novembre 2022, son aventure littéraire l’amène dans le domaine de l’audio. Elle crée son podcast littéraire Un Lectorat Minoré dans lequel elle interview des créatrices de contenu et des professionnels de l’édition. Ce n’est qu’en août 2023, qu’elle décide de franchir un nouveau cap : celui de l’édition, en concrétisant un projet de structure indépendante.

Une ligne éditoriale singulière

La fondatrice s’est donné comme défi d’établir une chaîne de production et de fabrication 100 % française (DROM-COM inclus), en visant un public large qui s’étend de la jeunesse à l’adulte.

« Mayeges a pour volonté de travailler avec des primo-auteur.ices et des auteur.ices confirmé. es, sensibles aux luttes intersectionnelles », glisse-t-elle.

Avec un rythme de publication inférieur à 5 livres par an, elle souhaite « les accompagner au mieux dans le processus éditorial ». Elle a également fait le choix d’être auto-diffusée et auto-distribuée pour faire barrière au géant de la distribution.

Opales des Abysses, un premier titre de fantasy

C’est en ce sens qu’elle a recours au financement participatif sur Ulule, pour donner vie à son premier titre : Opales des Abysses, écrit par Masseni et illustré par Amélie-Anne Calmo. L’ouvrage, tome unique de fantasy, embarque les lecteurs et lectrices aux côtés de Rokia, une lycéenne passionnée de biologie.

Lors de la foire de la ville, l'étudiante remporte un prix insolite : une méduse dorée. Bien plus qu’un animal aquatique, la créature va contraindre la jeune fille à découvrir des mystères inexplorés liés à un étang, situé à proximité des stands de jeu et réputé pour ses phénomènes étranges. Aspirée dans les profondeurs de l’étang par une force inconnue, l’héroïne se retrouve dans un monde sous-marin. Elle se rend compte qu’une opale verte s’est incrustée sur sa peau et lui confère des capacités extraordinaires...

Dans ce royaume peuplé d’hommes-poissons et d’humains hybrides vivant sous la dépendance d’opales polychromes, indispensables pour leur survie, Rokia devra faire tout son possible pour percer les secrets du monde des abysses...

Maquette à plat de l'ouvrage

Pour voir cette histoire publiée, l’éditrice compte sur le soutien des lecteurs et lectrices. Un objectif de 3000 euros a été fixé, à atteindre avant le 23 septembre 2025. À l’heure où ActuaLitté écrit ces lignes, 12 % de la cagnotte ont été récoltés, à savoir 373 euros. Pour soutenir le projet, cliquez directement ici.

