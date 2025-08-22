Une mère face au doute : Implosion de Laurence Florisca Rivard

Peut-on aimer un fils sans savoir qui il est vraiment ? Peut-on croire à son innocence quand les faits, eux, s’accumulent ? Dans Implosion, premier roman de Laurence Florisca Rivard, ces questions brûlent les lèvres et ébranlent les certitudes.

Dès les premières pages, Katlyn vacille. Sébastien, son fils, star montante du tennis canadien, est au cœur d’un scandale. Plusieurs femmes l’accusent d’agression sexuelle. Le doute s’insinue, insidieux, dans l’esprit de cette mère esseulée, rongée par la culpabilité et l’alcool, incapable de trancher entre instinct maternel et lucidité. Le roman épouse son point de vue à la première personne, déroulant son désarroi sans filtre.

Il faut saluer l’efficacité avec laquelle Florisca Rivard campe ce huis clos intérieur. La ville, ses lumières, son agitation sourde deviennent le décor étouffant d’une introspection où la paranoïa le dispute à l’amertume. Dans l’appartement glacé, entre souvenirs d’enfance et scènes de bar poisseuses, la narratrice dissèque ses doutes, ausculte les failles d’une éducation solitaire et démunie.

Le roman touche juste lorsqu’il explore cette zone grise : l’ambivalence des liens mère-fils, les contradictions du caractère de Sébastien, charmant en public, colérique en privé, la tentation d’ignorer ce qu’on pressent. Le texte évite les simplismes, préférant laisser flotter le malaise.

Mais la tension s’émousse à mesure que l’histoire s’étire. Les scènes se succèdent, parfois redondantes, et l’autoflagellation de Katlyn tourne à vide. L’écriture, pourtant sensuelle et nerveuse, peine alors à renouveler l’intérêt. On regrette que le roman s’enferme trop longtemps dans l’esprit embrumé de la narratrice, au détriment des autres voix, esquissées mais sous-exploitées.

Implosion n’est pas un roman judiciaire. C’est avant tout le portrait d’une femme fracturée, face à l’échec éducatif, à l’ambivalence de la maternité et au vertige du soupçon. Un récit brut et frontal, qui touche au cœur quand il ose la sincérité mais qui gagnerait à mieux canaliser son intensité.

Sortie le 2 septembre

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Par Ewen Berton

