Une mère face au doute : Implosion de Laurence Florisca Rivard

À travers le regard d’une mère en perdition, Laurence Florisca Rivard signe un roman intime et tendu, où l’amour filial se heurte à la brutalité du soupçon. Mais la virtuosité du texte cède parfois à la complaisance narrative.
Le 22/08/2025 à 08:35 par Ewen Berton
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
22/08/2025 à 08:35
0
Commentaires
0
Partages
Peut-on aimer un fils sans savoir qui il est vraiment ? Peut-on croire à son innocence quand les faits, eux, s’accumulent ? Dans Implosion, premier roman de Laurence Florisca Rivard, ces questions brûlent les lèvres et ébranlent les certitudes.
Dès les premières pages, Katlyn vacille. Sébastien, son fils, star montante du tennis canadien, est au cœur d’un scandale. Plusieurs femmes l’accusent d’agression sexuelle. Le doute s’insinue, insidieux, dans l’esprit de cette mère esseulée, rongée par la culpabilité et l’alcool, incapable de trancher entre instinct maternel et lucidité. Le roman épouse son point de vue à la première personne, déroulant son désarroi sans filtre.
Il faut saluer l’efficacité avec laquelle Florisca Rivard campe ce huis clos intérieur. La ville, ses lumières, son agitation sourde deviennent le décor étouffant d’une introspection où la paranoïa le dispute à l’amertume. Dans l’appartement glacé, entre souvenirs d’enfance et scènes de bar poisseuses, la narratrice dissèque ses doutes, ausculte les failles d’une éducation solitaire et démunie.
Le roman touche juste lorsqu’il explore cette zone grise : l’ambivalence des liens mère-fils, les contradictions du caractère de Sébastien, charmant en public, colérique en privé, la tentation d’ignorer ce qu’on pressent. Le texte évite les simplismes, préférant laisser flotter le malaise.
Mais la tension s’émousse à mesure que l’histoire s’étire. Les scènes se succèdent, parfois redondantes, et l’autoflagellation de Katlyn tourne à vide. L’écriture, pourtant sensuelle et nerveuse, peine alors à renouveler l’intérêt. On regrette que le roman s’enferme trop longtemps dans l’esprit embrumé de la narratrice, au détriment des autres voix, esquissées mais sous-exploitées.
Implosion n’est pas un roman judiciaire. C’est avant tout le portrait d’une femme fracturée, face à l’échec éducatif, à l’ambivalence de la maternité et au vertige du soupçon. Un récit brut et frontal, qui touche au cœur quand il ose la sincérité mais qui gagnerait à mieux canaliser son intensité.
Sortie le 2 septembre
DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première
Par Ewen Berton
Contact : avantparution@actualitte.com
Paru le 02/09/2025
270 pages
Héliotrope
19,00 €
Plus d'articles sur le même thème
Marc Graciano publie chez Le Tripode un nouveau roman initiatique et naturaliste, intitulé Celle-qui-sait-les-herbes. Un récit immersif plonge le lecteur dans le quotidien ancestral d’un peuple nomade, guidé par les savoirs d'une prêtresse guérisseuse.
21/08/2025, 14:13
Vienne, 31 juillet 1914. La guerre est à moins de 36 heures. Et pourtant, tout palpite encore de désir, de science, d’art et d’illusions. Raphaela Edelbauer, avec une minutie presque hallucinée, saisit ce moment suspendu entre deux siècles – entre lucidité et folie, traduites de l'autrichien par Carole Fily.
20/08/2025, 09:20
Eleonora Galasso livre le portrait kaléidoscopique d’une femme aussi brillante qu’insaisissable. Une autofiction stylisée, baroque et tendre, qui interroge les frontières entre admiration et fascination destructrice
20/08/2025, 09:15
La rentrée littéraire 2025 s’annonce de nouveau très riche, mais un titre en particulier avait déjà retenu mon attention il y a quelques mois, dès l’annonce de sa sortie : Les fleuves du ciel d’Elif Shafak. La (très bonne) traduction française de Dominique Goy-Blanquet, publiée par Flammarion, paraît ce 20 août, et je peux déjà dire que le voyage en vaut la peine.
19/08/2025, 12:16
La poésie puise son inspiration dans le quotidien… à condition de savoir la reconnaître. Depuis son Québec d’adoption, Alain Raimbault nous livre sous forme de journal intime, des bribes de sa vie, ses impressions, ses pensées, ses interrogations pour affronter le temps de la réalité.
19/08/2025, 10:10
Titiou Lecoq chronique l’existence comme d’autres font leur vaisselle : sans enthousiasme démesuré, mais avec application et une certaine tendresse pour les éclaboussures. Publié chez l’Iconoclaste, La vie ressemble à ça rassemble ses réflexions les plus libres, les plus drôles, les plus précieuses. Une suite de textes brefs qui épousent les contours de la vie comme elle va. C’est-à-dire à la fois mal et merveilleusement bien.
18/08/2025, 10:05
Le roman suit Maud, une trentenaire installée à Saint-Nazaire, comptable, en couple avec Yann et apparemment bien intégrée dans une vie stable et rangée. Un soir d’automne, tout bascule : après avoir accidentellement percuté quelque chose en voiture alors qu’elle jouait à Candy Crush en conduisant, elle prend la fuite, incapable d’affronter les conséquences.
18/08/2025, 09:58
Pour son premier livre, Henry Wise s'inscrit avec efficacité dans la mouvance de ces romans noirs étasuniens, tout imprégnés de la moiteur tropicale et raciste du Southside. Ou quand le rêve américain tourne au cauchemar.
16/08/2025, 11:50
Olivia Bianchi ne signe pas un roman historique ordinaire. Il s’agit d’une immersion toute en nuances, documentée, dans les ultimes années d’une sculptrice broyée par l’Histoire. Le récit épouse la forme d’une enquête fictive commandée par Eugène Blot, fondeur de Claudel, à un photographe chroniqueur chargé de retrouver et d’interviewer l’artiste enfermée à Montdevergues depuis seize ans.
14/08/2025, 10:29
Il est des livres qui vous laissent essoufflé – pas par leur fracas, mais par la lente morsure qu’ils infligent. Kairos, le nouveau roman fulgurant de Jenny Erpenbeck, traduit par Rose Labourie, est de ceux-là. Roman d’amour, certes. Mais surtout autopsie d’un empoisonnement lent, intime, dans un décor historique qui vacille.
14/08/2025, 10:29
« Pourquoi est-il si difficile d’opérer verbalement cette bascule alors que tout le monde semblait croire à tout et surtout n’importe quoi en silence ? » (p.155.) Sophie Pointurier, remarquable pour Femme portant un fusil, revient avec un nouveau récit
14/08/2025, 09:32
Deux figures féminines dont les voix s’entrelacent dans un Paris saturé de travail, d’amour et de mémoire. Une prose intense qui interroge la filiation, le corps, et la condition des femmes dans l’espace public et intime. Le roman de Cloé Korman ne déçoit pas.
14/08/2025, 07:10
Trois portraits, très parisiens, croqués juste avant la fin du monde, à l’heure où remontent les souvenirs, viennent les regrets et tombent les masques. François Gagey fut diplômé de Sciences-Po puis consultant chez Deloitte avant de devenir avocat. Combustions est son premier roman, truffé de références à la vie parisienne des beaux quartiers (où l’on apprend beaucoup de choses).
13/08/2025, 15:02
Sous la forme d’un roman d’apprentissage inversé, Les Remplaçants de Bernardo Carvalho (trad. Elisabeth Monteiro Rodrigues) explore les vertiges d’une enfance marquée par les convulsions du Brésil des années 1970.
12/08/2025, 07:24
Conjuguez la brutalité de la politique migratoire britannique et les failles humaines de ses exécutants. On obtient alors cette fresque aussi polyphonique que tragique, que dépeint Anders Lustgarten, dans Trois enterrements. Un récit aussi tendu que précis, sans illusion sur le monde qu’il dépeint. Sur une traduction de Claro.
12/08/2025, 07:09
Quand Nancy Huston rassemble un quart de siècle de textes, l'intime croise le politique avec une liberté toujours détonnante. Un recueil testamentaire, volontiers inégal, qui refuse l’apaisement et cherche encore à déranger.
11/08/2025, 19:58
Sur les traces d’Eugene Sledge, ancien Marine hanté par l’enfer de la guerre du Pacifique, Bruno Cabanes propose un récit hybride et poignant. Mais à force de superposer les strates mémorielles, Les fantômes de l’île de Peleliu peine parfois à faire émerger une voix propre.
11/08/2025, 10:02
Camille de Toledo revient sur ses écrits de jeunesse pour se guérir de ses déceptions en commentant ses réflexions de l’époque. Il s’immisce en italique, interpellant, annotant ou corrigeant Alexis Mital, son ancienne identité.
11/08/2025, 09:55
Philippe Delerm revisite ici le parcours du grand romancier anglais. Non pas sous l’angle de son œuvre, mais à travers sa fièvre de reconnaissance publique. Un portrait sensible mais parfois complaisant, où la tendresse finit par voiler le propos critique.
09/08/2025, 10:33
Dans Pente raide, Marin Fouqué et Samira Negrouche creusent dans les chairs de la mémoire franco-algérienne un dialogue poétique tendu, abrupt, à fleur de peau. Une œuvre brûlante, parfois saisissante, qui perturbe, mais toujours hantée par la nécessité de dire.
09/08/2025, 10:29
Barbie, mensonge et inceste : voici le récit d’une enfance empêchée. Michelle Lapierre-Dallaire reconstruit, dans une langue d’une acuité implacable, la fabrique intime de l’identité sous emprise. Un texte aussi dérangeant que nécessaire, où l’enfance est un théâtre de domination.
08/08/2025, 09:32
Alors que les mouvements diplomatiques entre États-Unis, Russie et Ukraine agitent les médias, les éditions Ystia & Cie proposeront un roman de Yaroslav Trofimov pour la rentrée. Une fresque romanesque dans l’Ukraine soviétique des années 1930, entre exaltation révolutionnaire et empêchement intime. Ou comment interroger le coût humain de l’Histoire en marche...
08/08/2025, 08:41
Le titre sonne comme une énigme, une plainte ou une prière. Ça finit quand, toujours ?, c’est d’abord la chronique tendre et implacable d’un XXe siècle qui n’en finit pas de mourir, où les destinées individuelles se débattent dans les remous de l’Histoire. Le dernier roman d’Agnès Gruda, journaliste et écrivaine québécoise, captive par sa maîtrise narrative autant que par sa lucidité émotionnelle.
07/08/2025, 08:42
À la table des loups (trad. Sabine Porte) d'Adam Rapp orchestre un huis clos américain où la lecture devient refuge, et le danger, une présence feutrée. Avec une langue dense et une construction maîtrisée, il explore le vertige adolescent sans jamais sacrifier la tension romanesque.
07/08/2025, 08:34
Dans Ils appellent ça l’amour, Chloé Delaume explore avec une férocité douce la mémoire traumatique d’une femme en exil intérieur. À travers la langue fragmentée et lucide de Clotilde, le roman met à nu la mécanique du déni, de la honte et de la réinvention de soi. Une mise en scène aiguë de la sidération.
06/08/2025, 22:22
Le plus célèbre écrivain français hanté par l’exil, la culpabilité et la perte. Dans un roman halluciné, entre fulgurances lyriques et élans mélodramatiques, Salim Bachi explore les limbes d’un esprit à la dérive, au risque parfois de la saturation. Et donne corps à un Victor Hugo d'anthologie.
05/08/2025, 08:48
Phoebe a vécu une vie terne et après deux ans d’un divorce qu’elle n’arrive pas à surmonter, elle souhaite mettre fin à ses jours avec panache. Pour cela, elle prend la plus belle chambre dans un hôtel luxueux pour se tuer. L’hôtel est entièrement occupé pour une semaine par des invités d’un mariage et pour la mariée, il est hors de question qu’un suicide vienne gâcher cette fête qui lui coûte un million de dollar.
04/08/2025, 11:54
Derrière les strass et les faux cils de Véro, la mère marseillaise “trop” tout, Mathilda Di Matteo orchestre un récit féroce sur l’ascension sociale, la honte de classe et la brutalité de l’amour filial. Un premier roman mordant, drôle et mélancolique.
04/08/2025, 11:27
Witi Ihimaera prolonge le destin de la mythique baleine tatouée dans un roman foisonnant, qui navigue entre Marseille et la Polynésie, entre métamorphose identitaire et quête d’héritage. Un récit ambitieux, parfois trop littéral dans son didactisme.
01/08/2025, 09:33
Dans Retour à Balbec, Renaud Meyer compose un récit où un ancien prodige du piano revient hanter les lieux de son enfance. Entre mémoire traumatique et quête d'apaisement, le roman explore les silences d’une vie fracassée, sur fond de rivages normands. Une élégie musicale portée par un style feutré, qui flirte parfois avec la redondance.
01/08/2025, 09:24
Village au cœur de Pyrénées, perché en hauteur, loin de la civilisation. Ici, des traditions et des légendes tissent le quotidien des quelques habitants qui peuplent encore ce coin où peu de personnes parviennent à se sentir à leur place. Dans une des maisons, celle qui semble être la plus éloignée, la plus enfoncée dans la forêt, vit Nina. Ou, comme tout le monde a fini par la surnommer, Mont Perdu. Une adolescente pas comme les autres.
31/07/2025, 16:58
Sous des airs faussement candides, Mémoires de Mayron Schwartz de Jean-François Beauchemin déploie un récit fragmentaire où l’humour, la tendresse et la rêverie pastorale masquent une profonde mélancolie. Un roman singulier, à mi-chemin entre la chronique familiale et la méditation existentielle, où l’élégance du style n’empêche ni le doute, ni le désenchantement.
30/07/2025, 08:01
Dans un monde qui ressemble au nôtre, à ceci près qu’il semble irrémédiablement brisé, Laurent Gaudé explore, avec Zem, les restes d’une société consumériste à l’agonie. Plus roman noir que roman d’idées, ce texte séduit autant par son atmosphère sombre que par son cynisme lucide.
30/07/2025, 08:01
Autres articles de la rubrique Livres
Nous sommes la veille du concert de l’harmonie municipale. Quelques décorations de Noël et loupiotes sont disposées dans la mairie, effort pour faire place aux fêtes de fin d’années. Monsieur le maire a une annonce à faire, pour le moins surprenante : « Nos morts, on ne sait plus où les mettre. Le cimetière est plein ». Alors, c’est officiel. Comme le cimetière n’est pas extensible et qu’il n’y a pas moyen de faire de la place… Eh bien, cette année, il faudrait que personne dans le village ne meure.
22/08/2025, 09:33
Grégory Le Floch explore les replis les plus sombres de l’adolescence et les reliefs d’une montagne qui gronde autant à l’extérieur qu’à l’intérieur de soi. Mais si le texte séduit par la rudesse de son décor et la sincérité de sa voix, il trébuche parfois sur son propre trop-plein.
22/08/2025, 08:31
Hugues Jallon est formel : « C’est le temps où le fascisme commence à exister vraiment. Jusqu’alors, il n’était pas seulement contenu, il était seul. Et en politique, on n’y arrive jamais seul. Désormais, il faut se rendre à l’évidence : l’extrême droite n’est plus seule, elle est bien entourée. »
21/08/2025, 16:50
À la fin du XIXe siècle, une famille de clowns-acrobates, la famille Helquin, se transforme tous les soirs en monstres de scène. Lorsque le dernier des quatre frères disparaît, la vie de chacun d’entre eux se renverse, et Thalia, qui désespérait de devoir continuer à vivre ainsi commence à s’autoriser à agir différemment, à penser différemment de ses frères. Elle sombre alors dans le rêve d’une autre vie.
21/08/2025, 16:02
Un texte, dense et lucide, sur la fabrication des héros et l'usure des mythes nationaux. À travers le parcours d'un vieillard solitaire, ancien enfant-soldat devenu icône du pouvoir, l'auteur interroge la mémoire collective et les illusions d'une grandeur forgée dans le sang et l'oubli.
21/08/2025, 14:16
Éric Fassin démontre que les offensives politico-médiatiques orchestrées par les néoconservateurs français contre les savoirs critiques et les libertés académiques s’inscrivent dans une bataille idéologique éminemment réactionnaire et antidémocratique.
21/08/2025, 10:18
La meilleure amie de Gwen, Sarah, s’apprête à se marier. Heureuse pour elle, Gwen accepte d’endosser le rôle de demoiselle d’honneur, même si elle n’apprécie guère le futur mari et qu’elle doit affronter seule la cérémonie, sans cavalier.
21/08/2025, 08:00
Quel petit garçon n’a pas rêvé d’être footballeur ? Conditionnés par la télé, fascinés par les récits de ces nouveaux héros des temps modernes, portés par les exploits des équipes nationales et les ambitions secrètes des parents, concilier jeu et vie est tentant pour des jeunes amateurs doués et passionnés.
20/08/2025, 12:25
Antoine Rault publie son nouveau roman, L'Angle mort du destin, les trajectoires croisées de plusieurs personnages en Ukraine et en Russie. On explore les fractures d’une époque rattrapée par la guerre, entre propagande, mensonges d’État et illusions personnelles. Un roman qui s’inscrit dans l'actualité du conflit russo-ukrainien en s'intéressant aux vies ordinaires, prises dans l'engrenage du destin.
20/08/2025, 10:36
Ramsès Kefi livre un récit nerveux et bouleversant sur la disparition inexpliquée d’une femme, depuis la perspective de son fils. Entre violence contenue, drôlerie tendre et chronique sociale, ce roman court mais dense interroge les silences familiaux et les liens d’appartenance.
19/08/2025, 09:43
Un roman truculent et plein de verve pour une histoire très sombre dans un petit village de pêcheurs de Terre Neuve au XIXe : l'affrontement terrible d'un frère et d'une sœur pour le contrôle du commerce et de la pêche.
18/08/2025, 10:21
Nous sommes au monde par nos corps et nos mots. Par les maux qui en découlent ou dont ils sont les symptômes, également. Exister, c’est être traversé par des sensations et des phrases, chercher une issue au nœud de chair et d’idées que nous sommes, indépendamment du pays qui nous voit naître. C’est d’autant plus vrai dans une ère mondialisée qu’obsèdent des rêves communs, multipliés par la magie publicitaire.
18/08/2025, 10:01
Les éditions Joëlle Losfeld poursuivent avec bonheur la réédition des romans de Jean Meckert (1910-1995). Le dernier en date, La vierge et le taureau, occupe une place à part dans l’œuvre de Meckert. D’abord parce qu’il s’agit du dernier publié sous son propre nom. S’il continue à publier par la suite, ce sera désormais sous le pseudonyme de Jean Amila, bien connu des amateurs de romans policiers. Dernier roman de Meckert donc, La vierge et le taureau est aussi entouré d’une légende noire qui fait de ce livre, une sorte d’ouvrage maudit qui a donné libre cours à de nombreuses spéculations. Par Carl Aderhold
17/08/2025, 09:00
C’est un beau titre, L’exil de la pensée. Le sous-titre l’est encore plus : « Livre – vie ». Je n’ai jamais lu ça ailleurs. Ce recueil d’aphorismes, de variations et de maximes est un vagabondage érudit sur les terres de la littérature, de la philosophie et de la musique, tout ceci est mêlé et entremêlé.
14/08/2025, 10:59
Depuis longtemps, le parfum entretient un dialogue intime avec la littérature. Dans les romans comme dans la poésie, il agit en déclencheur de mémoire, en signe de séduction ou en marque d’identité. Un simple effluve suffit à convoquer un souvenir enfoui, à installer une atmosphère ou à révéler un trait de caractère.
14/08/2025, 09:31
Vienne, 31 juillet 1914. La capitale de l’Empire austro-hongrois retient son souffle à l’approche de l’échéance fixée par l’ultimatum allemand. Trente-six heures à peine avant l’embrasement et la métamorphose irréversible du monde, la ville gronde d’une agitation fiévreuse.
14/08/2025, 09:00
Sous la dictature brésilienne, un père et son fils survolent la forêt amazonienne dans un petit avion. Tandis que le premier mène des affaires troubles avec les militaires, l’enfant, plongé dans un roman de science-fiction, suit un groupe d’élus explorant l’espace après la disparition de la Terre
14/08/2025, 08:00
Un Bukowski venu de Bruxelles, quinquagénaire cabossé, oscille entre verres d’alcool, obsessions compulsives et rendez-vous thérapeutiques. Invité à se livrer par l’écriture, il déverse tout. Naît alors un roman qui frappe autant qu’il réconforte, miroir des folies du quotidien.
13/08/2025, 17:03
Dans son nouveau roman, Ken Follett s’attaque à l’un des plus grands mystères de l’humanité : l’édification de Stonehenge, aux alentours de 2500 avant notre ère. Un roman traduit de l’anglais par Pierre Reignier, Odile Demange, Renaud Morin et Christel Gaillard-Paris.
13/08/2025, 16:43
À l'image de l'Histoire russe, complexe et déconcertante, le récit de Lebedev met en scène trois âmes tourmentées, poursuivies par les fantômes du passé, dans une confrontation qui vient questionner les mystères du mal, de la science et de la morale.
13/08/2025, 15:06
L’itinéraire fulgurant d’un historien de l’art rattrapé par ses contradictions et les mutations d’un monde en pleine effervescence. Entre coulisses du pouvoir, scènes artistiques et destins brisés, Andrew O’Hagan signe un grand roman social du XXIᵉ siècle, à l’énergie vibrante et au regard acéré.
12/08/2025, 14:43
La perte de ses boucles, dont il avait toujours tiré fierté, bouleverse M. Fiorello. Plus encore lorsque trois mèches rebelles persistent, braquant l’attention sur un crâne désormais dégarni. Toutes ses tentatives pour s’en débarrasser échouent. Et si, au lieu de les combattre, ces survivantes devenaient l’amorce d’un nouvel élan ?
11/08/2025, 16:23
Histoire belge : celle de la parade bruxelloise Ommegang de 1549, ressuscitée en 1930 et fêtée chaque été depuis. Un album historique et folklorique pour mieux connaître ce pays. Voilà un album bien curieux que cet Ommegang 1930.
09/08/2025, 16:17
Née au creux d’un coquelicot, P’tite Pousse ne mesure que quelques centimètres, mais rien n’égale sa soif de découverte. Elle glisse une coquille de noix sous le bras et prend le large, prête à embrasser le monde, quelle que soit sa taille.
09/08/2025, 08:00
Adieu les confitures, les aiguilles à tricoter et les mises en plis : Mémé Harley fait valser les clichés. Sur sa moto rugissante, elle enchaîne les virées et les soirées karaoké à plein volume. Pas de thé à la camomille au programme, mais une énergie folle et un goût prononcé pour l’imprévu...
09/08/2025, 07:00
Hegel reste l’un des penseurs les plus énigmatiques de la tradition philosophique. Tantôt perçu comme un intellectuel conservateur, proche du pouvoir prussien en pleine période répressive, tantôt vu comme l’auteur le plus abscons de son époque.
08/08/2025, 15:27
En cette 31e semaine de l’année (du 28 juillet au 3 août), les meilleures ventes ressemblent davantage à une course d’endurance qu'à un classement littéraire. Autant le dire tout de suite : si vous cherchez du suspense, des remontadas spectaculaires ou une échappée solitaire sortie de nulle part… Passez votre chemin. Car une seule femme file droit vers la victoire sans jamais se retourner : Freida McFadden, accompagné de sa traductrice Karine Forestier.
08/08/2025, 12:24
Commenter cet article