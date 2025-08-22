Jours de révolte : Hong Kong sous tension, à hauteur de jeunesse

Difficile de faire plus abrupt qu’une vallée pyrénéenne où l’on rêve d’échapper au monde en devenant montagne ou flocon. C’est là que Grégory Le Floch plante le décor de Peau d’ourse, roman à la langue râpeuse et à la narratrice écorchée.

Nina, seize ans, traîne son mal-être et ses cent kilos comme un fardeau dans un village qui étouffe, où les maisons s’écroulent, où les surnoms collent à la peau comme la honte. Rebaptisée Mont Perdu, moquée, ignorée, la jeune fille raconte sa solitude et son dégoût d’elle-même dans un monologue brut qui claque comme le vent sur les crêtes.

Le roman frappe d’abord par son authenticité. Le Floch laisse toute la place à la voix d’une adolescente mal dans sa peau, amoureuse en silence, harcelée par les siens, fascinée par les bêtes et par la montagne qui semble être sa seule alliée. Les listes qu’elle dresse — fantasmes, animaux aperçus, rêves impossibles — esquissent un autoportrait fragmenté, fragile, presque attendrissant. Il y a dans cette voix-là un mélange rare de colère rentrée et de poésie brute, quand les torrents, les sorbiers et les chocards deviennent les seuls confidents d’une fille en perdition.

Mais à force d’empiler les images et de creuser le mal-être, le texte finit par tourner un peu en rond. Le lecteur, happé par les premières pages, sent poindre une forme de répétition et d’asphyxie, comme si la voix de Mont Perdu, si singulière soit-elle, se refermait sur elle-même. Certains passages sonnent juste, d’autres paraissent soulignés à l’excès, comme si l’auteur peinait à trouver l’équilibre entre la crudité adolescente et la métaphore montagnarde.

Le roman bouscule, par endroits lumineux dans sa noirceur, souvent dérangeant, parfois maladroit. À l’image de son héroïne : massif, un peu trop abrupt, mais impossible à ignorer.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Par Ewen Berton

